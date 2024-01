Ferraz se planta y señala a Page por sus críticas al pacto con Junts y su acercamiento al PP: "Está en el extrarradio del PSOE"

Vuelve la tensión entre Ferraz y Emiliano García-Page. Y esta vez, públicamente. Hasta ahora, la dirección del PSOE solía contestar a las críticas sin enfrentarse directamente. Sin embargo, Ferraz ha lanzado un toque al presidente de Castilla-La Mancha tras unas declaraciones en las que el líder de los socialistas manchegos ha situado a su partido "en el extrarradio" de la Constitución Española tras el último acuerdo de los socialistas con Junts para incluir en la amnistía a los acusados o condenados por terrorismo, siempre y cuando en sus casos no haya habido torturas o muertes. Además, Page ha declarado que "no hay terrorismo bueno" y se ha sumado a otros presidentes autonómicos del Partido Popular para luchar contra la "infrafinanciación" de su región.

Óscar Puente, ministro de Transportes y recién incluido en la Ejecutiva Federal del partido, ha asegurado que es el presidente autonómico "quien está en el extrarradio", pero "del PSOE". "Nosotros estamos en el centro de la Constitución", ha añadido en declaraciones a los medios. También Santos Cerdán, secretario de Organización de los socialistas, ha querido contestar directa y públicamente a las declaraciones de Page. "Todo terrorismo es malo", ha comenzado diciendo el número tres del partido. En la red social X, ha asegurado que el "problema planteado por otros es: ¿qué es terrorismo". "La gran mayoría lo sabemos y tú deberías saberlo", ha concluido.

Horas antes de la respuesta de la dirección socialista, Page había asegurado que el partido al que todavía pertenece y cuyas siglas obtuvo una mayoría absoluta en las autonómicas de 2019 está en la actualidad "a punto de pisar la frontera constitucional" a costa del pacto sellado con Junts para incluir en la amnistía a los condenados o acusados por terrorismo, siempre que en sus causas no haya habido torturas o muertes.

En declaraciones a los periodistas en la inauguración del estand de Castilla-La Mancha en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), Page ha apuntado que espera que no se pase nunca la "frontera constitucional" porque el PSOE es "esencial en la estructura constitucional del país". Además, sí ha añadido que el PSOE "no es un partido del que se pueda dudar constitucionalmente".

En cuanto al acuerdo con los de Carles Puigdemont, expresident de la Generalitat fugado de la Justicia, el presidente de Castilla-La Mancha ha insistido en que el independentismo de Junts y ERC -ambos socios parlamentarios del presidente del Gobierno- buscan "no solo la amnis´tia, sino la impunidad". Además, ha ironizado al decir que se siente "aliviado" al conocer el pacto con los posconvergentes porque "todavía no han exigido, no ya que se les perdonen todos los atropellos que hicieron, sino que les mantengan la inmunidad para los próximos que quieran hacer". Además, ha señalado que "no hay terrorismo bueno o malo".

A esto último también ha contestado Puente, declarando que "lo que hay son trajes a medida para impedir que el Parlamento legisle". "Ese es el problema que tiene este país", ha apuntado sin querer "hablar más de ese tema" cuando se le ha preguntado por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón. Cabe recordar que este magistrado quiere investigar a Puigdemont por un delito de terrorismo para esclarecer la muerte por un paro cardíaco de un turista francés en octubre de 2019 en el aeropuerto de El Prat, durante unas protestas convocadas por la organización independentista Tsunami Democràtic, un colectivo que, a su juicio, estaba dirigido por el expresident.