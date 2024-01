Pablo Bustinduy: "Las nuevas tarjetas monedero permitirán a las familias acceder a productos frescos, fruta y verdura"

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy (Madrid, 1983), es un hombre ocupado. El pasado martes se aprobó en Consejo de Ministros, por iniciativa de su departamento, la reforma de las ayudas alimentarias las familias con menores a cargo, que ahora podrán disfrutar de tarjetas monedero para comprar en el supermercado en lugar de hacer colas para recibir bolsas con productos básicos. Ese mismo martes, Bustinduy compareció ante el Consejo de Ministros para explicar esta reforma. Y, por la tarde, acudió a la redacción de 20minutos para charlar de ese tema y de otras de las prioridades de su departamento y de Sumar para la legislatura.

Y si no llega a estar en vigor en agosto por la tramitación parlamentaria, ¿el Gobierno se plantea aprobarlo por decreto? El objetivo es llegar a tiempo. Sería lo idóneo, pero en todo caso el compromiso que tenemos es que antes de agosto debe estar en vigor. Con ese horizonte trabajamos.

El martes se aprobó el cambio de sistema de las ayudas a las familias con menores a cargo, que recibirán ahora las tarjetas monedero canejables en supermercados. ¿Qué se busca?La medida dignifica la provisión de asistencia material y aumenta la libertad de las familias, que van a comprar en un supermercado lo que decidan, en lugar de recibir una bolsa después de hacer una cola. Y, sobre todo, permite acceder a productos frescos, fruta y verdura, lo que antes no era posible por la naturaleza del sistema de reparto en bolsas.

Algunos bancos de alimentos han criticado el programa porque quedarán fuera familias en situación de vulnerabilidad.La Comisión Europea, por los altos índices de pobreza infantil que hay en España, nos requirió intervenir específicamente para paliar este problema. Por eso el programa se dirige a familias con hijos, lo que no quiere decir que haya otro tipo de personas que se vayan a quedar fuera. Este programa se financia con fondos estatales, y hay todo un tramo autonómico que liberamos para que las comunidades puedan cubrir otras necesidades.

¿Será compatible con las tarjetas monedero que ya tienen algunos ayuntamientos?Este programa no va a absorber otros, los va a complementar. A partir del año que viene, las comunidades podrán hacer la radiografía de las necesidades que tienen y ponerlo en marcha.

Otro de sus compromisos es una reforma del sistema residencial. ¿Tiene el Estado suficientes recursos como para llevar el cuidado de dependientes a sus casas?Necesitamos una revolución del modelo de cuidados, tanto para las personas cuidadas como para las que cuidan, que son esencialmente mujeres que tienen que ver mejoradas sus condiciones laborales y socioprofesionales. La solución no puede ser la de seguir construyendo macroinfraestructuras para institucionalizar a las personas. La gente tiene que estar en su domicilio mientras sea posible.

¿Cómo se aborda toda esa transición?La ley de familias es una vía, junto a otras normas, como la de Servicios Sociales. La ley de cuidados, que prevemos aprobar para la segunda parte de la legislatura también va a ser clave. Y vamos a presentar la estrategia de desinstitucionalización [del sistema de residencias] y la primera estrategia nacional contra la soledad no deseada.

¿Cuál es su prioridad en materia de Consumo?Vamos a tramitar la Ley de Servicios de Atención a la Clientela de manera inminente. Las empresas no pueden hacer perder el tiempo a la gente: se va a establecer la obligación de atender las reclamaciones en un plazo máximo de 15 días y se va a fijar un plazo máximo de espera de tres minutos para las consultas telefónicas. Se acabó el tener que estar escuchando una musiquita durante horas. Además, será obligatorio que te atienda una persona si así lo eliges.

También quedó pendiente regular la calidad de los menús de los comedores escolares.Tenemos que proteger a los niños, particularmente vulnerables frente a la inseguridad alimentaria y la obesidad, y los comedores escolares son un lugar clave para garantizar y asegurar una nutrición equilibrada. También vamos a retomar el proyecto para controlar la publicidad dirigida a niños, especialmente de los alimentos no saludables. No puede ser que nuestros niños estén expuestos a técnicas publicitarias que puedan fomentar el desarrollo de hábitos nocivos. Está demostrado, además, que son las familias más vulnerables quienes se ven más expuestas a los efectos nocivos de este tipo de este tipo de publicidad.

Ha vuelto a la política después de casi cinco años alejado de ella para formar parte de un partido nuevo. ¿Qué le ha hecho cambiar la decisión de alejarse que tomó en 2019, cuando salió de Podemos?Yo viví la pandemia en los EEUU de [Donald] Trump. A continuación, estuve trabajando en la universidad en la Italia de [Giorgia] Meloni, y he visto lo que es la alternativa. No es lo que quiero para mi país, y no es lo que quiere mi país, porque el 23 de julio lo dijo alto y claro contra todo pronóstico.