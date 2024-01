Así serán las nuevas 'tarjetas monedero' para familias de hasta 220 euros: plazos, requisitos y cuantías

Las familias españolas con menos recursos dejarán de recibir, a partir de mayo, las habituales bolsas de alimentos y, en su lugar, dispondrán de una tarjeta monedero canjeable en determinados supermercados por alimentos u otros productos de primera necesidad.

Este cambio de modelo estaba previsto en la anterior legislatura, aunque ha sido, finalmente, este martes cuando se ha ratificado en el Consejo de Ministros a petición del Ministerio de Derechos Sociales con el objetivo de desestigmatizar las 'colas del hambre' y atajar la pobreza infantil en España, que es, a día de hoy, la más alta de toda la Unión Europea.

Cruz Roja, al mando

Durante los primeros meses -de mayo a diciembre- será el Ministerio de Derechos Sociales quien gestione el proceso, hasta que las comunidades pongan en marcha el sistema. Aunque la concesión directa de la subvención será para Cruz Roja Española, que pondrá en marcha el programa perteneciente al Fondo Social Europeo Plus.

En total, serán 100 millones de euros destinados a la asistencia material básica para familias con hijos en situación de pobreza severa, de los cuales, 95,5 millones están destinados a gastos de alimentación, y 4,7 millones a "gastos técnicos de la implementación del programa".

Cuánto dinero hay por monedero

Las cuantías que irán desde los 130 hasta los 220 euros mensuales dependerán del número de miembros de las familias. Así, por ejemplo, en una familia de un adulto y un menor, la cuantía será de 130 euros al mes, mientras que para un adulto con dos menores -o dos adultos y un menor- será de 160 euros. Cuatro miembros recibirían 190 euros y cinco o más 220 euros al mes.

Según señalan fuentes ministeriales, estas cuantías son superiores a lo que recibían estas familias a través de la entrega de alimentos, ya que calculan que recibían 6 euros por persona al mes, una cantidad que, según advierten, no cubre las necesidades de atención de una persona.

Tampoco este fondo cubrirá las necesidades de todas las familias, y desde el Gobierno son conscientes de ello. Por eso, esta herramienta social no excluye a otros programas, acciones o líneas de financiación.

¿Quién puede pedir la nueva tarjeta monedero?

Estas tarjetas monedero irán dirigidas a familias con niños a cargo, que cobren menos del 40% de la renta media. Según las estimaciones de la secretaria de Estado de Derechos Sociales, está dirigido a unos 70.000 hogares españoles. La valoración y selección de los beneficiarios, así como la entrega de las tarjetas, correrá a cargo de los Servicios Sociales de cada comunidad autónoma.

Los adultos no tienen que ser necesariamente padres. Los tíos, abuelos o cualquier otro mayor de edad a cargo de menores puede optar a la tarjeta monedero, que se recargará cada mes, cada dos mes o cada tres como máximo, según decidan las comunidades, y cada familia podrá tener esta ayuda durante un máximo de un año.

Diferencia con el modelo de las cestas de alimentos

Una de las grandes mejoras de este cambio de modelo es que permite a las familias comprar productos frescos, que con los bancos de alimentos no era posible. Eso sí, en el convenio se fijarán los establecimientos y productos que pueden adquirirse: por ejemplo, si cubre la leche, pero no el alcohol. Igualmente, se cubren las compresas pero no el maquillaje.