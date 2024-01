El AMB descarta reducir la presión del agua en la ciudad de Barcelona a corto plazo porque “no es una zona problemática"

El Área Metropolitana de Barcelona, AMB, ha aprobado este jueves el plan para reducir la presión del agua cuando se entre en fase 1 de emergencia por sequía en los municipios que consuman más de 200 litros por persona y día. Sin embargo, ha descartado que esta medida se vaya a aplicar en la ciudad de Barcelona a corto plazo porque “no es una zona problemática”, han indicado desde la entidad.

El director del ciclo del agua de AMB, Martín Gullón, ha asegurado que “no tiene sentido preocuparse por una ciudad que está muy por debajo del umbral permitido”. Actualmente, el consumo en la ciudad de Barcelona se sitúa en los 168 litros por persona y día para todos los usos, según las cifras ofrecidas por AMB.

Teniendo en cuenta este registro, en la capital catalana no se tendrían que aplicar bajadas de presión hasta que se entrase en fase 3 de emergencia, cuando el consumo máximo por persona y día baja hasta los 160 litros. Según las reservas de agua existentes y el gasto medio por día, no se declararía esa última fase del Plan Especial de Sequía hasta el próximo mes de julio si en primavera no llueve la media habitual.

Bajada inminente

Sin embargo, hay cinco municipios del área metropolitana de Barcelona que si que verán como el agua sale con menos fuerza en sus grifos de manera inminente tras la declaración de la fase 1 de emergencia. Estas localidades son Cervelló, La Palma de Cervelló, Corbera de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts y Begues.

Actualmente, estas localidades tienen un consumo que supera los 200 litros por persona y día, límite que establece la fase 1 de emergencia por sequía. Sin embargo, el resto de municipios del entorno metropolitano de Barcelona "están bien" a día de hoy, según Martín Gullón, respecto al consumo. La media de agua que se gasta en las 36 localidades en las que AMB distribuye agua es de 170 litros por persona y día, lejos aún del límite de 200 litros de la fase 1 de emergencia.

El conseller de Acción Climática, David Mascort, celebró este martes la reducción de consumo que está llevando a cabo por parte de la ciudadanía de las actividades económicas. Recordó que mientras a finales de año las reservas disminuían a un ritmo de un punto porcentual cada quince días, actualmente esa merma era tan solo de dos décimas porcentuales.

Además, también anunció la aprobación del incremento de las ayudas para la reparación de fugas en la red, motivo por el que muchos municipios alcanzan consumos muy elevados. Mascort confirmó que las ayudas pasaban de los 50 millones a los 120 millones de euros.