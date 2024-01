Así es el polémico 'doble plan' para trasvasar agua del Ebro al Priorat catalán que propone la Generalitat... y que ya rechaza Aragón

Cataluña se prepara para declarar la emergencia por sequía porque los embalses de sus cuencas internas están al límite. La Generalitat decretará el estado de emergencia en el sistema Ter Llobregat —que abastece a 202 municipios del área metropolitana de Barcelona y parte de Girona— cuando este sistema llegue al 16% de capacidad, cosa que podría suceder a finales de este mes de enero.

En ese contexto, la conselleria de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural de Cataluña ha presentado dos proyectos para captar agua del río Ebro y asegurar el riego de apoyo en la comarca del Priorat (Tarragona). Su titular, David Mascort, se reunió el pasado domingo con los actores de la comarca, alcaldes, comunidades de regantes y representantes de denominaciones de origen de vino (hay más de 5.000 hectáreas de viñedos).

El conseller puso sobre la mesa dos propuestas que captarán agua del río Ebro para abastecer a los pantanos de la comarca y poder asegurar la actividad agraria de la comarca. Las dos propuestas son independientes, pero ambas captarían agua del río más caudaloso de España.

Una propone llevar el agua desde García, en la comarca de la Ribera d’Ebre, hasta el pantano de Els Guiamets y después, al de Siurana. La otra propuesta estudia la posibilidad de conectar el pantano de Margalef con el canal Garrigues-sur. Así, según la Generalitat, se podría llevar agua a la parte del Priorat donde no llega la red de embalses de los Guiamets, Margalef y Siurana.

Así son los dos proyectos

El primer plan llevaría agua desde el Ebro hasta el pantano de Siurana. Este proyecto haría posible conducir agua en una primera etapa hasta el pantano de Guiamets, almacenar el volumen que necesite la zona regable del Bajo Priorat y bombear el resto de agua hasta el pantano de Siurana.

En total sería una dotación de 1.229 m3/ha regables cada año en los municipios de Cornudella de Montsant, el Lloar, Falset, Gratallops, la Morera del Montsant, la Vilella Alta, Poboleda, Porrera, Pradell de la Teixeta y Torroja del Priorat, informa El Mon. La superficie beneficiada por este riego de apoyo sería de 1.588 hectáreas.

Vista del río Ebro a su paso por Tortosa (Tarragona). EFE

El segundo proyecto que impulsa la Generalitat catalana conectaría la Xarxa del canal Garrigues-Sud con el embalse de la Palma d’Ebre y modificaría el circuito del agua para poder alimentar el embalse de Margalef en vez de cómo se hace actualmente, que es a la inversa. Esta conexión afectaría a los municipios de la Palma d’Ebre, Margalef, la Bisbal de Falset, la Figuera, la Vilella Baixa y Cabacés y alcanzaría a unas 1.400 hectáreas.

Según el conseller Mascort, se trata de una "solución estructural" para asegurar el futuro del sector primario de la zona, especialmente por el cultivo de vid y olivo. Este año, ninguno de los tres pantanos del Priorat ha tenido suficiente agua para la campaña de riego. Los dos proyectos ya tienen elaborado su estudio de viabilidad.

La puesta en marcha, según los cálculos de la Generalitat, sería a partir del 2027. Pero para salir adelante es fundamental que de su visto bueno la Conferencia Hidrográfica del Ebro (CHE), que depende del Ministerio para la Transición Ecológica, o sea, del Gobierno central. La Generalitat quiere que los proyectos se incluyan en su próxima planificación.

El plan queda fuera de la planificación 2022-2027

Mascort asegura que la CHE está ya al corriente, pero este organismo aseguró este lunes en un comunicado que "no ha tenido constancia" hasta ahora de la propuesta catalana. Por ello, la CHE explica que la actuación no se valoró en la planificación del ciclo hidrológico del Ebro 2022-2027 y que no será hasta la próxima revisión que podrá hacerlo. Es decir, la propuesta catalana no se podrá evaluar hasta 2027.

Pueblo de Miravet y el río Ebro. Aleksandrs Tihonovs

La revisión del Plan Hidrológico del Ebro debe estar lista en diciembre de 2027 y después se valorarán las actuaciones referentes a regadíos que propongan las comunidades autónomas. Según la CHE, las nuevas y futuras actuaciones tendrán que respetar criterios de sostenibilidad "como la garantía del agua, la viabilidad ambiental, y la existencia de derecho y de financiación".

Aragón se niega

Pero el Ebro no es solo catalán. El río más caudoso de España nace en Cantabria y pasa por Castilla y León, País Vasco, La Rioja, Navarra y Aragón. Es en esta última comunidad autónoma donde ya han dicho no a los planes de Cataluña. El presidente aragonés, Jorge Azcón, ha dicho ya que en la región "no sobra agua".

"Cualquier trasvase que signifique sacar agua de la cuenca del Ebro va a tener radicalmente en contra al Gobierno de Aragón"

Azcón ha abierto la puerta a formar un frente común, junto al PSOE, para establecer una oposición clara a la propuesta de la Generalitat. "La postura tiene que ser clara y contundente", ha dicho. Según el el jefe del Ejecutivo aragonés, "cualquier trasvase que signifique sacar agua de la cuenca del Ebro va a tener radicalmente en contra al Gobierno de Aragón".

La Plataforma en Defensa del Ebro, alarmada

Captar agua del Ebro para el Siurana, "un río desviado a Reus y el Baix Camp", supone "preservar, blindar y promocionar el trasvase actual, y suplir la carencia del Siurana con agua del Ebre". Es lo que sostiene la Plataforma en Defensa del Ebro (PDE), donde están "alarmados" con la propuesta de la Conselleria de Acción Climática.

"Lo que nos lleva el conseller de forma sibilina y sutil es una confrontación de territorios"

"Lo que nos lleva el conseller de forma sibilina y sutil es una confrontación de territorios", ha lamentado el portavoz de la PDE, Manolo Tomàs, que alerta de que la propuesta "nada tiene que ver con la situación actual de sequía y escasez" porque es una obra "a tres años vista" y "hay que negociar con la CHE" porque la incluya en el nuevo ciclo de planificación hidrológica del río Ebre para 2027-2031, una posibilidad "factible" aunque no la consideren "conveniente".

"Nos crea confusión esta propuesta actualmente, sabiendo que no la van a aplicar a corto plazo... Es una forma moderna de hablar de trasvase", opina Tomàs. La Plataforma está de acuerdo en utilizar agua "de la cuenca del Ebre dentro de la cuenca", pero no de cualquier modo. "Esto es un trasvase, aumenta la presión sobre el río y aumenta los usos del agua en términos agrícolas. No podemos estar de acuerdo", asegura su portavoz.

"La solución es sencilla: dejar de trasvasar agua a Riudecanyes y que el Priorat decida"

Desde la Plataforma por el Río Siurana han afirmado que la propuesta de Acción Climática "es un proyecto hecho a golpe de talonario que demuestra la enorme distancia que hay entre la administración y las necesidades del territorio", ha señalado uno de sus miembros, Oriol Ponti, según informa Diari Mes. En su opinión, "en el caso del Siurana la solución es bien sencilla: dejar de trasvasar agua a Riudecanyes y que sea el Priorat quien decida qué necesita el río, qué necesitan los pueblos y qué necesitan los regantes".