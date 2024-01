Hoteles y campings no podrán rellenar sus piscinas cuando se entre en fase de emergencia por sequía

Los campings y los hoteles no podrán rellenar sus piscinas cuando se entre en fase de emergencia por sequía en el sistema Ter-Llobregat a finales de este mes de enero o principios de febrero. El conseller de Acción Climática, David Mascort, lo ha anunciado este martes en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Comisión Especial de Sequía y a la del Consell Executiu de la Generalitat.

El conseller David Mascort no ha querido concretar cuando se entrará en fase de emergencia, y se ha limitado a señalar que será “en las próximas semanas”. El conseller ha indicado que actualmente los embalses se encuentran al 16,7% de reservas y que se declara emergencia cuando se llega al 16% de la capacidad o a los 100 hm3 de agua en los embalses.

En ese momento, el consumo máximo por habitante y día se limitará a los 200 litros, cuando actualmente es de 220 litros/habitante/día. Mascort ha manifestado que no quiere “adelantarse” a los acontecimientos porque considera que se pueden dar circunstancias que cambien las previsiones.

David Mascort ha explicado que los embalses están "bajando a un ritmo de dos décimas porcentuales cada 15 días”. Al mismo tiempo, ha señalado que “para esta semana hay previsiones de lluvia escasa, y para la semana que viene, menos”. En el mismo sentido, ha indicado que las previsiones desde el Meteocat son de “sequía muy grave a corto, medio y largo plazo”.

Ante la inminente entrada en emergencia, la Comisión Especial de Sequía ha aprobado una serie de modificaciones del Plan Especial de Sequía para flexibilizar aspectos como el riego de árboles urbanos y las restricciones de consumo de agua en gimnasios y centros deportivos.

El conseller Mascort ha expuesto en la rueda de prensa los motivos que han llevado a la modificación de estos tres puntos del Plan Especial de Sequía. En el caso del riego de los árboles, Mascort apunta que "sería peor la muerte de estos árboles", ya que combaten las altas temperaturas que se dan en verano en las ciudades por el cambio climático.

En el caso de los centros deportivos, se permite el uso de duchas, el rellenado de piscinas que tengan actividades deportivas federadas y el riego de campos de juego, en todos los casos aplicando medidas de ahorro en las instalaciones para compensar este gasto de agua. Mascort ha subrayado la importancia de la práctica deportiva para los jóvenes, “algo que se demostró cuando durante la pandemia los jóvenes no pudieron realizar sus actividades deportivas habituales”.

Tres modificaciones

El Plan Especial de Sequía contemplaba solo el riego de los árboles monumentales. La modificación aprobada esta mañana por el Govern pasa a permitir el riego de todos los árboles por razones de lucha contra los efectos del cambio climático, pero solo se podrá utilizar para este riego de supervivencia agua freática o regenerada, nunca potable.

En el caso del riego de los campos deportivos, también se podrán regar solo con agua freática o regenerada, pero además tendrán que compensar este gasto de agua con planes de ahorro en las instalaciones. En fase de emergencia 2, deberán obligatoriamente cerrar las duchas si quieren seguir regando los campos. En emergencia 3, ya no se podrá regar los campos en ningún caso.

Por lo que respecta a las piscinas, en fase de emergencia 1 solo podrán rellenarse las que tengan actividad federada. Esta aportación de agua se tiene que compensar con la reducción del consumo de agua en las duchas, cerrando algunas o aplicando un plan de ahorro de agua en las instalaciones. En la fase de emergencia 2, los centros deportivos tendrán que cerrar las duchas si quieren llenar la piscina.

Por contra, los centros deportivos con piscinas descubiertas podrán rellenarlas, pero tendrán que cerrar las duchas ya en la fase de emergencia 1 porque en este tipo de instalaciones la evaporación es mucho mayor que en las cubiertas y el consumo para el rellenado es más elevado.

La decisión de no permitir el rellenado de las piscinas de campings y hoteles ha sido contestada por el PSC. En rueda de prensa, la portavoz parlamentaria de los socialistas, Alícia Romero, ha señalado que "las restricciones no pueden enfrentar sectores económicos" y ha recordado que este miércoles tienen una reunión de seguimiento de la sequía con el conseller Mascort para valorar cada medida concreta.

Alícia Romero ha subrayado que el turismo representa el 12% del PIB pero ha reprochado que frecuentemente es "el sector más vilipendiado". Por este motivo, Romero ha pedido al ejecutivo que sea "serio" y que las medidas que adopte sean razonables.

Sin embargo, las instalaciones deportivas sin piscina, o con piscina de agua salada, podrán mantener las duchas abiertas durante las fases 1 y 2 de emergencia. La única condición que se pone a las piscinas de agua salada es que no desagüen en la red convencional, porque el agua salada perjudica las instalaciones depuradoras.

La fase de emergencia 2 entrará en vigor cuando las reservas de los embalses sean de 67 hm3, y la fase de emergencia 3 cuando tan solo queden en los pantanos 37 hm3 de agua. Estas fases establecen consumos máximos de 180 litros por persona y día en fase 2, y de 160 litros por persona y día en fase 3. Cuando se llegue a esta última fase, se tendrán que cerrar todas las duchas de todos los gimnasios y centros deportivos.

Además, no se podrá rellenar ningún tipo de piscina, excepto las terapéuticas de hospitales y centros de rehabilitación, y los campos de juego no se podrán regar. Según las previsiones del Govern, esta fase entraría como muy pronto en verano de seguir con la escasez de lluvias actual.

Quejas de los gimnasios

Ante estas medidas, la patronal de los gimnasios, Adecaff, ha pedido poder decidir qué medidas aplican los centros deportivos para reducir el consumo de agua. "Lo importante es reducir el consumo, no como lo reduces", ha remarcado la gerente de la patronal, Iolanda Latorre. Desde la patronal de los gimnasios se asegura que el cierre de duchas les perjudica "mucho" y habrá usuarios que se darán de baja.

También ha argumentado que cerrar las duchas no supondrá ningún ahorro porque "la gente no irá al gimnasio a hacer deporte porque no se podrá duchar, pero por la mañana, cuando se levante se duchará en su casa". Por este motivo, Latorre ha defendido que se deje a cada gimnasio "autogestionar" su consumo, y que cada centro tenga un máximo de caudal de agua por día. "Que nos dejen a nosotros decidir dónde reducimos el consumo de agua", ha señalado, para concluir que "algunos decidirán que en la ducha, y otros apostarán por otros espacios del centro".

Latorre ha avisado de que cuando haga más calor, todo se complicará, aunque al mismo tiempo ha celebrado que las restricciones en las duchas lleguen en la última fase del plan de emergencia porque esto da "un respiro" a los centros.

Moratoria de actividades

El Govern también ha mantenido esta mañana la moratoria temporal a la puesta en marcha de nuevas actividades empresariales o recreativas que conlleven grandes consumos de agua. El conseller Mascort ha indicado que las empresas "pueden seguir tramitando" sus licencias y permisos, pero no pueden ponerse en marcha mientras se esté en fase de emergencia.

Mascort ha señalado que no sería coherente aplicar restricciones de consumo de agua del 80% y del 25% en el sector primario y en la industria respectivamente, y al mismo tiempo permitir la puesta en marcha de actividades que conllevan un gran gasto de agua.

Finalmente, otra de las disposiciones aprobadas de cara a afrontar la fase de emergencia por sequía es la modificación de caudales de emergencia de los ríos Llobregat, Ter y Muga. La reducción a casi la mitad del ritmo de descenso del agua en estos tres ríos, supone preservar más de 4,5 hm3 al mes en los embalses que alimentan.

Los nuevos caudales de emergencia en estos tres ríos de las cuencas internas serán de 250 litros por segundo en Sant Joan Despí en el Llobregat, 600 litros por segundo en el Ter, desde el Pasteral hasta la desembocadura, y de 40 litros por segundo en La Muga, desde Pont de Molins hasta el mar.

Ayudas a los ayuntamientos

En la reunión de Govern de esta mañana también se ha aprobado el incremento de las ayudas a los ayuntamientos para que puedan realizar inversiones de cara a afrontar la sequía. Concretamente, las ayudas han pasado de 90 a 200 millones, de los que 120 millones están destinados a reparar fugas de las redes municipales.

La Agencia Catalana del Agua, ACA, convocó el pasado mes de julio una línea de ayudas dotada con 50 millones de euros para ayudar a los entes locales a reparar las fugas de las redes municipales y mejorar la eficiencia de sus redes. Tras recibir más de 880 solicitudes de más de 700 ayuntamientos y entes locales, se observó que la cifra necesaria para atender toda esta demanda superaba de largo el presupuesto inicialmente destinado.

Por este motivo, el Departamento de Acción Climática ha decidido aportar 70 millones adicionales, que sumados a los 50 millones iniciales dan ese total de 120 millones de euros. Los 80 millones restantes, hasta los 200 millones totales, están destinados a proyectos para mitigar el cambio climático.

En otro orden, David Mascort ha anunciado que el Govern también ha encargado al Departamento de Interior que comience a preparar el plan de Protección Civil de Cataluña, Procicat, por si se debe activar en caso de riesgo de desabastecimiento de la ciudadanía. El ejecutivo ha encargado al departamento que haga todas las tareas previas de preparación de este plan.

Simultáneamente, también ha encargado a Interior que haga evaluaciones de los posibles escenarios de desabastecimiento en infraestructuras críticas, como pueden ser los hospitales.