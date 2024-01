Felipe González avisa de que la Constitución es atacada de forma "despiadada" y censura los "muros ficticios" de Sánchez con Feijóo

Felipe González, presidente del Gobierno entre 1982 y 1996, vuelve a criticar a Pedro Sánchez, jefe del Ejecutivo actual. El expresidente ha asegurado que PP y PSOE deben entenderse y no ser divididos por "muros ficticios", además de criticar al independentismo por las críticas al Poder Judicial y asegurar que la amnistía -que ha tildado de "autoamnistía"- no cabe en la Constitución Española. Asimismo, ha advertido de que la bilateralidad de las negociaciones entre el Gobierno y las formaciones independentistas están poniendo en peligro la "España federal" y que la Carta Magna está siendo "atacada" de forma "despiadada e irracional", por lo que ha hecho un llamamiento a la sociedad a "reaccionar".

"O PP y PSOE aceptan que están condenados a entenderse por la expresión libre de los españoles [en las urnas] o siguen enfrentándose creando muros y divisiones ficticias", ha lanzado González. Lo ha hecho en una conversación pública que ha mantenido con Eduardo Madina, que fue rival de Sánchez en las primarias del PSOE en 2014, en un acto de homenaje a la Constitución organizada por la Fundación Peces-Barba en el auditorio del Caixaforum. Al acto han asistido Francina Armengol, presidenta del Congreso, o Juan Lobato, líder de los socialistas madrileños, pero no solo: también Pedro Rollán, presidente del Senado, o exministros del Gobierno de UCD y del PSOE como Soledad Becerril, Marcelino Oreja, Carlos Solchaga, Rafael Arias Salgado, Virgilio Zapatero.

Entre los pactos que ha pedido el expresidente destaca la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato de los vocales lleva cinco años caducado. La propuesta de González pasa por reformar la ley para que, cuando se cumpla el plazo de cinco años de vigencia de los vocales, "se vayan a la calle y se dé un plazo de un mes a los partidos para ponerse de acuerdo". "Todas las reformas que se me vienen a la cabeza exigen grandes pactos", ha insistido el que fuera secretario general del PSOE durante 23 años.

Fue el propio Sánchez quien se erigió como un "muro" frente a la "agenda reaccionaria" que, a su juicio, representan las "derechas retrógradas". "Estamos eligiendo algo muy importante: o bien alzamos un muro ante estos ataques recurrentes a los valores de la España democrática y constitucional, o bien le damos salvoconducto", apuntó el presidente en su investidura. En dicho debate también defendió la amnistía a los implicados en el procés catalán, que hasta el 23 de julio había sido considerada inconstitucional por el propio PSOE.

González, como ya ha hecho en alguna que otra ocasión, se ha mostrado radicalmente en contra de esta medida de gracia, al contrario que la posición que adoptó con los indultos. La ha calificado como "autoamnistía" por estar siendo ideada "por los que se van a beneficiar" y ha pedido que se haga una consulta a los españoles al respecto. González ha recordado que "su partido" estaba en contra el 23 de julio "y el 24 también". "Ha cambiado… ¿Estoy obligado a cambiar yo? No", ha lanzado el expresidente. Madina ha criticado que se cambien "convicciones por necesidades", en una referencia velada al dicho con el que Sánchez justificó su cambio. Ese "hacer de la necesidad, virtud".

No han sido las únicas críticas de González a Sánchez. También ha pedido que no se repita el "esperpento" de la semana pasada con la aprobación del decreto ómnibus y que se dejen atrás los reales decretos-leyes. En cuanto a los pactos con Junts, ha afeado que se eliminara un párrafo de una trasposición judicial: "¿Cómo se puede modificar una ley para intentar que el Supremo no plantee una cuestión prejudicial a la amnistía?", ha cuestionado. Asimismo, ha afeado la figura del mediador entre PSOE y Junts, el diplomático salvadoreño Francisco Galindo Vélez, del que ha negado que sea “experto en conflictos”.

En este sentido, González ha declarado que se está poniendo "en riesgo" la España "federal" por la "bilateralidad" de las negociaciones entre el Ejecutivo y las formaciones independentistas. Además, ha apuntado que se está perjudicando "la salud constitucional" con las críticas de estos partidos -"que son minoritarios", ha dicho- al Poder Judicial. "Todo mi afecto a las autoridades judiciales que tantos ataques está recibiendo, como la propia Constitución", ha lanzado delante de magistrados del Tribunal Supremo, como Manuel Marchena, Carmen Lamela, Carlos Lesmes o Pablo Llarena; y magistrados del Tribunal Constitucional -Concepción Espejel, Enrique Arnaldo o Cesar Tolosa-.