El Gobierno contacta con el PP para la renovación del CGPJ a la espera de que Europa diga si acepta la mediación que pidió Feijóo

Hay interlocución entre el Gobierno y el Partido Popular para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato de sus vocales lleva más de cinco años caducado. Todo ello, a la espera de que la Comisión Europea decida si acepta la propuesta de los populares de mediar en las negociaciones para encontrar un punto de encuentro entre la propuesta del presidente Pedro Sánchez -renovar y luego negociar- y la del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que pide firmar a la vez la renovación y una reforma del sistema de elección con la que los socialistas no están de acuerdo.

Fuentes de Moncloa aseguran que el Ejecutivo está en conversaciones con el PP sobre la renovación del órgano de Gobierno de los jueces, una de las mayores disputas entre ambos que ya dura años. De hecho, han llegado a acuerdos para ejercer la renovación de un CGPJ que pactó Mariano Rajoy con el PSOE en 2013 -cuando el popular contaba con mayoría absoluta en el Congreso-, pero han terminado rotos antes de llegar a firmarse. La última intentona se produjo a finales del pasado año. En una reunión en la Cámara Baja, Sánchez aceptó la propuesta de Feijóo para que la Comisión mediase. Se barajaron los nombres de Didier Reynders, comisario europeo de Justicia, o Vera Jourová, vicepresidenta de la Comisión.

No obstante, las mismas fuentes apuntan a que Europa todavía no se ha pronunciado al respecto. Y eso no ha sido óbice para que socialistas y 'populares' retomen las conversaciones. De hecho, pese a la dureza de las declaraciones cruzadas entre ambas formaciones, hoy también sellarán en el Congreso la reforma del artículo 49 de la Constitución Española para que se deje de tratar como "disminuidos" a personas con discapacidad. "Estamos viendo ahora la metodología", añaden las fuentes gubernamentales consultadas, que dicen no tener cálculo alguno sobre los tiempos de Bruselas.

Con todo, el Gobierno dice tener "disposición absoluta" para la renovación del Consejo. “El primer interés es conseguir la renovación del Consejo”, ha apuntado la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado este martes, ha añadido que es del “máximo interés” gubernamental proceder a la renovación de un órgano que ha provocado, por ejemplo, que no se puedan cubrir 24 plazas vacantes existentes en el Tribunal Supremo.

Hay que recordar en este punto que, en 2021, el Gobierno de coalición -entonces de PSOE y Unidas Podemos- impulsaron una reforma para que el Consejo no pueda hacer nombramientos mientras está caducado, una medida de presión que no logró hacer ceder al PP. “Después de más de 1.800 días, es fundamental que se renueve”, ha instado la también ministra de Educación y Deportes.