Podemos cumple el aviso que lanzó a PSOE y Sumar: sólo apoyarán al Gobierno cuando negocie directamente con ellos

Podemos avisó durante meses: durante esta legislatura, el Gobierno iba a tener que negociar con ellos cada iniciativa por separado para asegurarse sus votos. Los morados se reafirmaron en esa advertencia hace un mes, cuando rompieron con Sumar en el Congreso y se marcharon al grupo mixto. Y, este miércoles, la formación que lidera Ione Belarra cumplió su amenaza derribando, precisamente, la primera medida importante de la legislatura de su exlíder, Yolanda Díaz: la reforma del subsidio para parados que hayan agotado ya su prestación.

Los morados han argumentado que su decisión se basa en la presencia de un recorte en el decreto, que por otra parte elevaba la cuantía de esta ayuda hasta los 570 euros mensuales durante los seis primeros meses de su cobro por parte de los parados de más de 52 años. Este recorte, que sí estaba presente en el texto, básicamente cambiaba el modelo de cotización para la pensión de los perceptores de la ayuda rebajando la cantidad por la que cotizaban estos desempleados, lo que, a futuro, hubiera significado una rebaja en su pensión. Trabajo, por su parte, se defiende asegurando que ese recorte ha quedado sobradamente compensado por la subida del salario mínimo en los últimos años, puesto que ese aumento ha elevado igualmente la base de cotización.

En cualquier caso, el desencuentro de hoy supone la constatación de la ruptura total entre Podemos y Sumar, en primer lugar, y una advertencia evidente, en segundo: que los morados pueden derribar la mayoría que sustenta al Gobierno en todas las votaciones que quieran si el Ejecutivo no negocia con ellos el apoyo de sus cinco escaños. Quien mejor lo resumió fue el diputado de Podemos Javier Sánchez, que aseguró que "cuando el Gobierno no negocia, obviamente, no se puede acordar", y se mostró dispuesto a que los morados apoyen el resto del decreto cuando el Ejecutivo vuelva a presentarlo "sin recorte a las pensiones más vulnerables".

Fuentes de Podemos aseguran que, pese a haber mantenido algunos contactos superficiales en los últimos días, el Ministerio de Trabajo no se ha dirigido a ellos hasta este mismo miércoles al filo de la hora límite para votar el decreto. Y sostienen, además, que el departamento de Díaz apenas ha intentado negociar, y tan solo ha planteado un compromiso verbal de apoyar la retirada del recorte en el plazo de enmiendas que se abrirá ahora para modificar el decreto en el Congreso. Eso, no obstante, no hubiera asegurado el cambio, puesto que también hubiera sido necesario el voto del PSOE y del resto de sus aliados para suprimir la bajada en las pensiones. Además, Podemos exigía una oferta por escrito que no se ha producido.

La decisión de los morados de derribar el decreto deja a Yolanda Díaz como la gran perdedora en el espacio de la izquierda del maratoniano pleno de este miércoles. El PSOE ha conseguido salvar in extremis todo el resto de las medidas —con cesión de última hora de Podemos, que también amenazaba con votar en contra de la prórroga del escudo social—, mientras la líder de Sumar no ha sido capaz de sacar adelante su iniciativa estrella. Al conocer la decisión de los de Belarra, la coalición reaccionó muy duramente y acusó a sus antiguos socios de hacer gala de una "tremenda irresponsabilidad".

La propia Díaz denunció que Podemos, junto a PP y Vox, ha tumbado "una norma que mejora la vida de los trabajadores y las trabajadoras que menos tienen en España", y sostuvo que "en política hay que elegir las batallas" y que "con las cosas del comer no se juega". "La gente es muy inteligente y sabe quién está en política para mejorar la vida de la gente y quién está a otra cosa", espetó la vicepresidenta, que hizo hincapié en que Podemos "vota con Vox y golpea a los parados y las paradas".

Pese a los reproches subidos de tono y las declaraciones altisonantes, Podemos y Sumar son organizaciones condenadas a seguir entendiéndose, y la primera parada de ese tortuoso camino es el País Vasco, donde ambas organizaciones siguen inmersas en una negociación cada vez más espinosa para presentarse unidas a las elecciones autonómicas. Además, si Trabajo vuelve a aprobar el decreto derribado este miércoles, volverá a necesitar del apoyo de Podemos para convalidarlo. Este mismo miércoles, la propia Ione Belarra dejaba claro que el Gobierno, "como sabe todo el mundo", necesita pactar para gobernar. Se avecinan nuevos choques durante la legislatura.