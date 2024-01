Sumar propone para liderar la lista conjunta con Podemos en el País Vasco a una asesora de los morados y la negociación se tensa

Las negociaciones entre Podemos y Sumar para presentar una candidatura conjunta en Euskadi, una alianza que minimizaría el riesgo de quedar fuera del Parlamento Vasco en las próximas elecciones autonómicas, no terminan de cerrarse. Este martes, la formación que lidera Yolanda Díaz puso encima de la mesa su propuesta para liderar esa eventual coalición: Alba García, una activista feminista y antirracista que, actualmente, trabaja como asesora precisamente dentro de la federación vasca de Podemos. Los morados, no obstante, presentaron su opción hace semanas: la de Miren Gorrotxategi, que ya encabezó la candidatura de Elkarrekin Podemos (la coalición de Podemos e IU) en 2020.

Hasta este martes, García ocupaba el puesto de coordinadora de la Secretaría de Acción Institucional en Podemos Euskadi. Se trata de un cargo técnico y no político, y de hecho la candidata propuesta por Sumar no forma parte de los órganos de dirección del partido morado elegidos por su militancia. Su rol, no obstante, no se limita al de una trabajadora de Podemos: en las pasadas elecciones locales de mayo, García fue la número 3 de la lista de Elkarrekin Podemos para el Ayuntamiento de Bilbao y se quedó a las puertas de asumir su acta como concejala, puesto que la coalición obtuvo dos escaños.

"Alba García ha trabajado en los últimos años como coordinadora de acción institucional, de campañas electorales y de programa electoral en el ámbito de Elkarrekin Podemos, por lo que conoce de primera mano la situación institucional vasca, especialmente en el ámbito municipal, pero habiendo trabajado en otros niveles institucionales como Juntas Gernerales, Parlamento Vasco y Congreso de los Diputados", plantean fuentes de Sumar. La formación asegura que su propuesta apuesta "por la feminización de la política en una contienda en la que los candidatos del resto de formaciones son hombres".

La propuesta de García para que lidera la lista de la coalición entre Podemos, IU y Sumar en las próximas elecciones del País Vasco, no obstante, también supone un golpe sobre la mesa de la formación de Yolanda Díaz, que ya tiene un nombre con el que confrontar la opción de Gorrotxategi, que no les convence en absoluto. Las relaciones entre Sumar y Podemos en el País Vasco, de hecho, son tensas: la mano derecha de Díaz en esa comunidad es el diputado Lander Martínez, que está pilotando las negociaciones con Podemos y que, entre 2017 y 2020, fue secretario general morado en el País Vasco, un puesto del que dimitió precisamente después de que su equipo perdiera contra Gorrotxategi las primarias para las elecciones autonómicas de 2020.

Pese a estas malas relaciones, ambos partidos se necesitan mutuamente. Sin un pacto, tanto Podemos como Sumar se exponen al riesgo muy real de quedarse fuera del hemiciclo: la última encuesta del Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno Vasco proyectaba que ambos partidos obtendrían únicamente tres escaños yendo juntos, la mitad de los que obtuvo Elkarrekin Podemos en 2020. Por separado, esas tres actas podrían convertirse en cero.

No obstante, también es cierto que la situación en el País Vasco no es tan mala como en Galicia para la izquierda no nacionalista a la izquierda del PSOE. A pesar de que, en los últimos años, el espacio de Unidas Podemos —y ahora de Sumar— ha continuado desangrándose y está muy lejos de los resultados que le hicieron ganar las elecciones generales de 2015 y 2016 en esa comunidad, Elkarrekin Podemos (el nombre de la alianza de Podemos e IU en Euskadi) sigue teniendo cierta fuerza a nivel territorial. La marca no ha sufrido un desgaste tan fuerte como en otros territorios y, además, la organización tiene más estructura que en Galicia, donde Podemos e IU son prácticamente irrelevantes.

Habida cuenta de este panorama, los morados han reivindicado desde el principio de las negociaciones su mejor situación en el País Vasco para exigir que cualquier acuerdo de coalición con Sumar allí respete su preponderancia y su "autonomía", es decir, que les permita no estar sujetos a las directrices de la vicepresidenta. La formación de Yolanda Díaz apenas existe en la comunidad, y de hecho el de Euskadi fue uno de los peores resultados de Sumar en las pasadas elecciones generales, ya que Díaz perdió dos de los tres diputados que tenía Unidas Podemos y solo retuvo el de Bizkaia.