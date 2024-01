Los pellets no son peligrosos o cancerígenos pero debe evitarse el contacto con ojos o piel en la limpieza, según otro informe de la Xunta

Los pellets de plástico que están llegando a playas de Galicia, Asturias y Cantabria no son una "sustancia peligrosa" ni un "producto cancerígeno" y cumplen con la normativa sobre materiales plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos, pero en el caso de vertidos accidentales, como el que afecta estos días al norte de España, debe ser manipulado con un cuidado especial en las tareas de limpieza. Según un segundo informe encargado por la Xunta, en ese caso, "se indica no inhalar el polvo, evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa".

Así lo indica el análisis técnico y de seguridad que ha realizado el Centro Tecnológico de Investigación Multisectorial (CETIM), en A Coruña, a petición de la Xunta, que remitió para ello cuatro tipo de documentos sobre los polímeros que se están encontrando en las costas gallegas.

Del análisis de las fichas de datos de seguridad de estos microplásticos, el informe llega a la conclusión final de que "no es una sustancia o mezcla peligrosa" y que cumple con el reglamento de la Comisión Europea relativo "a materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos". No obstante, el CETIM analiza también la seguridad de los componentes individauales de estos materiales y, aunque mantiene que no son sustancia o mezcla peligrosa, apunta en algún caso que "en formato polvo, se trata de un polvo combustible" e indica que "las partículas de polvo suspendidas en el aire pueden formar mezclas explosivas en el aire" y el material molido causar quemaduras térmicas".

"No contiene pigmentos peligrosos" y "se trata de una sustancia sin riesgo asociado a una posible reactividad", puede leerse el un documento de cinco folios, que indica que los pellets son "estables bajo condiciones normales de almacenamiento y manipulación" y que "no hay posibilidad de reacciones peligrosas". También alude a la dificultad para desaparecer de la que han advertido la Comisión Europea y también el Gobierno central porque, según el análisis, "se descompone a temperaturas superiores a 400ºC". Añade que "es incompatible con ácidos y bases fuertes" y "no se indican posibles productos de descomposición peligrosos".

En relación con los efectos directos sobre la salud humana, el informe concluye que este material "no es un producto cancerígeno" y que "no daña al feto ni a la fertilidad".

Teniendo en cuenta otro de los documentos aportados por la Xunta, un certificado de conformidad, el análisis determina que los pellets de plástico que están apareciendo en las playas gallegas, asturianas y cántabras, cumplen dos normativas que regulan los materiales y objetivos "destinados a entrar en contacto con alimentos".

Gafas y guantes

Sin embargo, sí lanza una serie de advertencias relativas a las tareas para retirarlos y limpiar las playas, a las que en los últimos días se han lanzado ciudadanos particulares, además del personal de los ayuntamientos afectados, de las tres comunidades autónomas afectadas y, en el caso de Asturias, desde este miércoles también efectivos del Ministerio para la Transición Ecológica.

"En lo referente a medidas en caso de vertido accidental, se indica no inhalar el polvo, evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa cuando se proceda a la limpieza del vertido, así como evitar la formación de polvo", dice el informe.

"Para su manejo y almacenamiento, se recomienda no inhalar el polvo, evitar el contacto con piel y ojos y, por lo tanto, el uso de gafas de protección y guantes".

Seis brigadas para Asturias y la Xunta insiste en el mar

Estas indicaciones irían especialmente destinadas a varios centenares de personas que en estos momentos limpian las playas de Galicia, Asturias y Cantabria, adscritos a distintas administraciones.

Además de un número indeterminado de voluntarios, la Xunta cifra en 200 efectivos los que están retirando pellets de las playase gallegas, además de personal de los concellos afectados, sin que de momento no esté actuando allí personal del Ministerio de Transición Ecológica.

Tras elevar este martes la alerta al nivel 2, la Xunta ya podría contar con medios personales y técnicos del Gobierno central para limpiar las playas, que de momento no ha pedido al Ministerio de Teresa Ribera.

La Xunta comunicó este martes su exigencia de que el Gobierno central actúe allí donde tiene "competencias plenas", en el mar, detectando allí los microplásticos para evitar que lleguen a los arenales. A principios de esta semana, el Ministerio de Transportes explicó que en las diferentes salidas que en el mes de diciembre hizo Salvamento Marítimo esto no fue posible porque son indetectables.

En este sentido, como a las otras dos comunidades afectadas de momento, Ribera ha ofrecido al gobierno de Galicia medios para limpiar las playas, personal, un almacén de material en Pontevedra o "rastrillos mecanizados" más eficientes que los "coladores" que están utilizando los voluntarios para recoger los pellets.

La vicepresidenta esperaba recibir este miércoles una petición "concreta" de ayuda por parte de la Xunta, pero el gobierno de Alfonso Rueda insiste en que el Gobierno central tiene que ocuparse de limpiar en el mar, algo similar a lo que plantea Cantabria. "Vamos a pedir todos los medios disponibles para actuar en el mar", reiteran desde Santiago de Compostela.

Por el contrario, el Principado de Asturias cuenta desde este miércoles con una treintena de personas enviadas desde el Ministerio, seis brigadas que elevan el número de trabajadores a unos 170. Han empezado por 20 de los 65 arenales que han sido identificados como prioritarios, de un total de 210.