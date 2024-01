El primer informe de la Xunta sobre los pellets defiende que no son peligrosos y asegura que es "apto para uso alimentario"

El primer informe encargado por la Xunta defiende que el material de los pellets de plástico que han llegado a las costas gallegas, asturianas y cántabras "no es tóxico" y, tras identificar el compuesto del producto, concluye que "no es peligroso" y es "apto para uso alimentario".

El pasado 8 de diciembre el buque 'Toconao', con bandera de Liberia y armador alemán, perdió 26.250 kilos de pellets de plástico frente a las costas portuguesas, que han ido llegando desde entonces a las costas españolas de Galicia y Asturias.

A petición del departamento de Medio Ambiente, el experto Santiago García Pardo, doctor en ciencia y tecnología de polímeros, da a conocer en su informe el compuesto vertido (Coraplast), le da nombre ("UV90000") y composición ("88-90% polietileno y 10-12% aditivo UV622"). Tras revisar la ficha técnica y de seguridad de estos productos, el informe —una primera analítica de urgencia de una hoja de extensión, en la que García Pardo no analiza los pellets en sí mismos, si no que se ha realizado "en base a las fichas técnicas y fichas de seguridad facilitadas"—asegura que cumple con el reglamento europeo de sustancias y preparados químicos, para concluir por tanto que no son peligrosos.

"Apto para uso alimentario"

"La principal conclusión del análisis es que según la ficha técnica y de seguridad de estos productos (regulados por la normativa mencionada y vigente en la actualidad) es que es no peligroso. En este sentido, todos los riesgos contemplados por la normativa vigente quedan excluidos, tanto para el producto como para sus ingredientes de forma individual (teniendo en cuenta el porcentaje de cada uno de los componentes)". Además dice que "otra conclusión relevante es que, según la ficha técnica adjunta, el producto es apto para uso alimentario".

El contenido de un segundo informe encargado por la Xunta todavía no se conoce públicamente, pero el presidente gallego, Alfonso Rueda, ha defendido este martes que sigue la línea del primero de considerar "no tóxicos" los pellets puesto que "se utilizan en la industria alimentaria".

"Es un plástico y todo plástico tiene una parte contaminante, pero otra cosa es qué tipo de plástico", ha matizado Rueda, que en todo caso defiende que "debe ser retirado", preferiblemente en el propio mar.

Pese a considerar "no tóxico el vertido", este martes el presidente de la Xunta ha anunciado que se va a incrementar a situación 2 el plan anticontaminación (Camgal), que hasta ahora se encuentra en nivel 1 (de pequeña gravedad), porque el Gobierno central "exige ese requisito" para trabajar en el mar para la contención del vertido de pellets de plástico.

Un informe de Bruselas contradice al de la Xunta

Por su parte, la Unión Europea no opina lo mismo que Galicia, y sí ve peligro en los pellets de plástico. "Una vez en el medio ambiente, estas pequeñas partículas de plástico no se biodegradan y no pueden eliminarse. Se acumulan en animales, incluidos los peces y los moluscos, y, por consiguiente, también son consumidos por los seres humanos en los alimentos", indicó la Comisión en una nota aclaratoria.

En paralelo, el Ejecutivo comunitario adoptó el pasado septiembre un reglamento para restringir los microplásticos añadidos intencionalmente a los productos. Con excepciones y períodos de transición, afecta al material de relleno granular utilizado en superficies deportivas de césped artificial, cosméticos, detergentes, suavizantes de telas, purpurina, fertilizantes y productos fitosanitarios, juguetes, medicamentos o dispositivos médicos.