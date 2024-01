Ribera ofrece personal para limpiar las playas y la Xunta exige al Gobierno central medios para retirar los pellets del mar

Las discrepancias entre la Xunta y el Gobierno central en torno al vertido de pellets de plástico no se han acabado con la decisión del gobierno de Galicia de elevar la alerta a nivel 2. Una vez hecho esto, las dos administraciones se han puesto en contacto para determinar qué ayuda puede llegar desde Madrid, y mientras que la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, ofrece personal para limpiar las playas de microplásticos, lo que exige el presidente gallego, Alfonso Rueda, es que el Gobierno se centre en retirar los pellets que todavía quedan en el mar.

Según indican fuentes del Gobierno gallego, Rueda ha remitido en la tarde de este martes una carta a Ribera en la que le ha pedido que el Ejecutivo central se centre en las labores para las que tiene competencias plenas, la eliminación de la contaminación por estos microplásticos en el mar.

Esta tarea volvería a corresponder a Salvamento Marítimo, un organismo dependiente del Ministerio de Transportes que este lunes reconoció en las distintas salidas aéreas y marinas que realizó en diciembre no fue capaz de divisar estos materiales "al tratarse de un material de plástico casi indetectable en alta mar".

Sin embargo, es ahí donde la Xunta exige la cooperación del Gobierno central, toda vez que la empresa propietaria del buque Tocoano origen del vertido ha aclarado que iban en bolsas de rafia de 25 kilogramos, que en el Gobierno gallego suponen que serán más fácilmente distinguibles.

"Les pedimos que ejerzan sus competencias y que impidan que los pellets lleguen a la orilla de la única manera que pueden hacerlo, identificándolo en el mar", dicen en la Xunta, donde aseguran también que la limpieza de los arenales ya está organizada con medios de los municipios afectados y del Gobierno autonómico.

"Que actúe en el mar, tiene Salvamento marítimo, que son sus competencias, tenían que haberlo hecho ya", insisten sobre el papel que debe tener el Gobierno central.

Ribera ofrece limpiar playas

Por el contrario, Ribera ha dejado claro en la tarde de este martes que el apoyo que su Ministerio está dispuesto a ofrecer no solo a Galicia, sino a Asturias y Cantabria que también han activado el nivel 2 de alerta, es personal para limpiar las playas a las que han llegado los pellets. La ley indica que cuando la contaminación marítima se encuentra en el agua, la competencia es del Ministerio de Transportes mientras que, si llega a la costa como es el caso, pasa a Transición Ecológica dentro del Gobierno central.

"La ayuda, tal y como está planteada en el real decreto [que creó el Sistema Nacional de Respuesta ante la contaminación marina] de 2012, consiste fundamentalmente en la dotación de medios para trabajar en la limpieza de las playas y es en eso en lo que estamos concentrados", ha afirmado Ribera en declaraciones a la prensa en la sede de su Ministerio. Ha sido a última hora de la tarde del martes, cuando ha afirmado que todavía no había recibido ninguna petición "concreta" por parte de Galicia, Asturias y Cantabria, a pesar de que fuentes de la Xunta aseguran que Rueda ya le había mandado por carta su petición que, en todo caso, no sería con medios de Transición Ecológica, sino de Transportes.

Ribera ha abundado que "el almacén de material ubicado en Pontevedra que será el punto de partida más importante" porque también es en Galicia donde está "la afectación más relevante" de pellets. Asturias, ha explicado, ha activado el nivel 2 de alerta porque "aunque no haya mucho, sí han llevado pellets a un número importante de playas".

Para fabricar útiles de alimentación, no para comer

En lo que sí coinciden la Xunta y el Gobierno central es en la puntualización que, por separado, las dos administraciones han hecho este martes sobre la toxicidad o no de los pellets de plástico que están llegando a las playas.

En la mañana de este martes ha causado revuelo un informe "preliminar" elaborado por expertos en polímeros y encargado por la Xunta que descarta que los pellets sean tóxicos e indica que "es apto para el uso alimentario".

Fuentes de la Xunta han aclarado que lo que concluye el documento es que "el plástico no es tóxico, se puede tocar, se puede oler y se pude meter en la boca", una conclusión que, aseguran, es "perfectamente compatible" con los documentos de la Comisión Europea que afirman que los microplásticos como los pellets son tóxicos para los ecosistemas, no se eliminan y pueden ser incluso perjudiciales para las personas.

"No es un material tóxico, es un plástico del que están hechas las botellas de agua. No es tóxico porque no envenena. ¿Te lo puedes comer? No. ¿Es bueno que esté en playa? No", han precisado desde Santiago de Compostela.

Desde Madrid, Ribera ha hecho una distinción semejante. "En el informe [de la Xunta] aparece algo que es una obviedad, que ese material [los pellets de plástico] parece que va destinado a la producción de elementos como botellas, que puedan ser utilizados para alimentación, lo que no significa que sea un material susceptible de ser consumido por las personas", ha dicho. Ribera está a la espera de conocer si estos microplásticos pueden suponer "algún tipo de peligrosidad para las personas", ha recordado que son materiales peligroso para los ecosistemas, donde permanecen mucho tiempo, afecta a las especies que viven en ellos y los hacen "muy difícil de recuperar".

Brigadas para recogida y traslado

Tras elevar al nivel 2 la alerta, el consejero asturiano de Fomento, Alejandro Jesús Calvo Rodríguez, ha esperado que la contribución del Ministerio sirva para "doblar" el centenar de efectivos que el Principado puso ayer a limpiar las playas de pellets.

"El Ministerio nos pone en marcha tanto personal para reforzar la labor de vigilancia pero, sobre todo, brigadas para que en todos los focos o puntos donde se haya detectado algún residuo podamos tener personas que lo retiren de manera inmediata, lo lleven con el tratamiento adecuado al centro autorizado donde se están depositando todos estos materiales".

"De lo que se trata es de tener todos los medios disponibles y de que tengamos una brigada y un contendor para tener el residuo en todos los sitios donde se hayan detectado", ha añadido.