José Luis, un vecino de Madrid de 70 años, se ha vacunado este mismo lunes de la gripe y la covid. Lo ha hecho tras recibir "hace dos o tres días" un mensaje al móvil para recordarle la campaña de vacunación que actualmente sigue en marcha y que comenzó el pasado mes de octubre, pero entonces no acudió "por dejadez". Ahora, en cambio, al ver tanta gripe a su alrededor y tener síntomas, ha pedido cita y el proceso ha sido "sorprendentemente rápido". Su caso contrasta con el de Mariano, de 79 años, que a las puertas del centro de salud Delicias de la capital explica a 20minutos que no se la ha puesto aún porque "de momento no tengo ninguna molestia". Su acompañante, coetánea, explica que nadie le ha avisado para vacunarse.

"Cierta fatiga vacunal" es uno de los motivos que el epidemiólogo Alfred Corell apunta para explicar la actual escalada de casos de gripe. Según explica a este periódico, esta desgana viene motivada "porque nos hemos vacunado mucho en los últimos años, fundamentalmente de covid y lo hemos seguido haciendo de gripe. Este año, con el fin de la alerta sanitaria por la pandemia, creo que la gente no ha priorizado la vacunación de la gripe y, además, hemos tenido un cambio en la variante que ha provocado el mayor número de casos. Habitualmente son casos de tipo B, pero este año son del tipo A, que son clínicamente un poco más graves y ha llevado a mucha gente a los centros de salud y hospitales" porque actualmente no tenemos defensas.

Otra razón detrás de esta desgana, en opinión de Corell, es que "sigue habiendo mucha desinformación por parte de los movimientos antivacunas, que siguen muy activos". En este sentido, denuncia "continuos bombardeos" y recuerda que los posibles efectos adversos registrados por parte de pacientes en bases de datos como VAERS no tienen una relación de causalidad con la vacuna demostrada. "Que se registre no quiere decir que pase", advierte.

Los datos (provisionales) de vacunación de la actual temporada 2023-2024 en la población general muestran que en torno al 65% de la población mayor de 65 años se ha vacunado ya de la gripe, si bien hay algunas comunidades autónomas que han sobrepasado el 70% de cobertura. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha reconocido este lunes que estos datos son inferiores a los de años anteriores, si bien ha recalcado que se trata de información provisional que será definitiva al término de la campaña. "Vamos a valorar si ha habido un relax a la hora de hacer las campañas de vacunación o si la población, como el covid ya es más leve, da por hecho que la gripe no necesita estas medidas", ha dicho en una entrevista en Telecinco antes de reunirse con las Comunidades para unificar medidas de prevención, como la vuelta de las mascarillas en los centros sanitarios.

El presidente de la Asociación Española de Vacunología (AEV), Jaime Pérez, considera que por parte de la Administración la difusión de las campañas de vacunación ha sido la de siempre, si bien "siempre se puede hacer más". "En los medios, las noticias de la vacunación han tenido menos repercusión que años anteriores, lo cual es lógico". Para Corell, las campañas de este año también han sido "como las de otros años", pero admite que "quizá tenemos un problema en la comunicación sobre salud a la ciudadanía: que las autoridades sanitarias, sean gubernamentales o autonómicas, no saben utilizar los medios a su alcance, deberían utilizar las redes sociales de un modo mucho más proactivo para informar a la población".

Julián, de 67 años, es otro de los ciudadanos que ha recibido un mensaje de la Comunidad de Madrid en los últimos días para acudir a su centro de salud para vacunarse. Este lunes, misión cumplida: "Me la pongo todos los años por si acaso, y si la cojo, es más suave". Minutos después sale del mencionado centro de Atención Primaria Sonia, de 52 años, que no se ha vacunado, pero sí lo va a hacer su hija, adolescente, que "es asmática y la médica se lo ha recomendado".

María Isabel, de 74 años, acude al ambulatorio con síntomas pero para realizar una gestión administrativa. Se vacunó en octubre, cuando empezó la campaña, "como todos los años y porque me iba de viaje y quería marcharme con las vacunas [de gripe y de covid] puestas". Ainhoa, que tiene 23 años, no se ha vacunado de la gripe. Sin patologías de riesgo, por su edad no entra en los grupos de población a los que el Ministerio de Sanidad recomienda los pinchazos contra la gripe y la covid. Cuenta que no se ha planteado vacunarse de gripe, enfermedad que considera "más común". Angélica, de 27 años, tampoco ha acudido "nunca" a pincharse de la gripe: "Nunca me lo han recomendado, me pasó lo mismo con la tercera [dosis] de la covid". Sin embargo, no descarta solicitar la inyección porque trabaja con niños y está rodeada de "mocos, toses y catarros. Me los como todos", dice.

El objetivo de cobertura vacunal recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) -y por las autoridades sanitarias españolas- es alcanzar el 75% de la población mayor de 65 años, pero según las cifras de Sanidad no se ha alcanzado nunca. "Se ha estado cerca, pero llegar como tal no se ha llegado nunca", confirma Pérez, que también es especialista en medicina preventiva. Según los datos del Ministerio, en 2019 se vacunaron de la gripe en España el 54,59% de los mayores de 64 años; el 66,44% en 2020; el 69,48% en 2021 y el 64,64% en 2022.

El presidente de la AEV, más que a la "evidente" fatiga vacunal, achaca los modestos casos de vacunación -comparados con la cobertura contra el covid, que roza el 90% de la población mayor de cinco años con las dos primeras dosis- a la "vuelta a la normalidad en todos los sentidos: la población no da la misma importancia a las vacunas y, por otro lado, los mismos profesionales sanitarios y la administración pública, que dedicó muchos medios a la captación activa durante la pandemia de covid, y eso en parte se ha dejado de hacer".

A pie de calle, Pepe, de 65 años, cuenta que se vacuna todos los años "porque mi mujer es médico", pero dice que es "consciente de que seguramente falta campaña informativa, todos los años ha habido más para conseguir que la gente se vacune. Este año creo que, o ha empezado tarde, o simplemente no se ha hecho, con lo cual hay mucha gente que no se ha vacunado. Yo creo que es fundamental vacunarse".

En cambio, Adela, de 56 años, cuenta que no se vacuna de la gripe porque le sienta "fatal" y se pone "malísima". "Si me toca, lo pasaré", se resigna. Otra vecina de Madrid que prefiere mantenerse en el anonimato cuenta que no se vacuna de la gripe porque duda de su efectividad al prepararse las dosis con las cepas circulantes el año anterior. Un argumento que rebate el médico Jaime Pérez: "Eso es un mito, lógicamente no se puede poner la cepa del año siguiente, pero la OMS determina las cepas que se incluyen en la vacuna en función de las que han sido las más predominantes en el invierno del hemisferio sur y en la temporada anterior del hemisferio norte, y en la mayoría de las temporadas acierta. Es verdad que en alguna temporada se puede fallar, pero incluso en estos casos la vacunación también protege, sobre todo de enfermedad grave y muerte".

Sergio, de 54 años, sigue usando la mascarilla en el transporte público, pero "de momento" no se ha vacunado de la gripe. "Quizá me lo piense", reconoce. En cambio, Maribel, de 79 años, no falla ningún año. "Por tradición, por si acaso, como todos los años", se presentó en su ambulatorio el pasado mes de noviembre, cuando "ya sabía que se podía poner".