Los afectados por la huelga de Iberia podrán reclamar hasta 600 euros de compensación

Los pasajeros que se vean afectados por la huelga convocada por LOS sindicatos del personal de tierra de Iberia tienen derecho, si se cancela su vuelo, al reembolso del precio del billete en un plazo de siete días y a una compensación de hasta 600 euros, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Así lo asegura la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Esta compensación, según el organismo, puede variar según la distancia y si se les ha ofrecido o no un vuelo alternativo. Además, la corporación remarca que una huelga anunciada y confirmada no es causa de fuerza mayor, por lo que la compañía debe tomar medidas para paliar las previsibles molestias a los viajeros.

Así, la compañía aérea no estaría obligada a pagar ninguna compensación económica en el caso de que se pruebe que la cancelación del vuelo se debe a circunstancias extraordinarias que no podrían haberse evitado incluso si se hubieran tomado todas las medidas razonables. Pero la OCU insiste en que no se consideran circunstancias extraordinarias huelgas que se anuncian con semanas de antelación, que no eximen a la compañía de su responsabilidad.

Así, la OCU recuerda que estas son las compensaciones automáticas, en función del tipo de vuelo y destino, que podrían recibir los afectados por una cancelación:

De 250 euros para vuelos de hasta 1.500 kilómetros, que se convierten en 125 si ofrecen viajar con una demora de no más de dos horas.

para vuelos de hasta 1.500 kilómetros, que se convierten en 125 si ofrecen viajar con una demora de no más de dos horas. De 400 euros si se trata de un viaje intracomunitario de más de 1.500 kilómetros, y para los demás vuelos de entre 1.500 y 3.500 kilómetros (200 si ofrecen una solución para viajar al destino con una demora de no más de tres horas).

si se trata de un viaje intracomunitario de más de 1.500 kilómetros, y para los demás vuelos de entre 1.500 y 3.500 kilómetros (200 si ofrecen una solución para viajar al destino con una demora de no más de tres horas). De 600 euros en el caso de trayectos de más de 3.500 kilómetros (300 euros si ofrecen viajar al destino con una demora de no más de cuatro horas).

Según la organización, estas compensaciones son automáticas, pero también podrían pedir otras indemnizaciones por daños individuales, que los afectados deberán demostrar.

Más de 45.600 afectados

Los trabajadores del "handling" (servicio de asistencia en tierra) del grupo Iberia (Iberia, Iberia Express y Air Nostrum) están convocados desde este viernes y hasta el próximo lunes, 8 de enero, a una huelga que ha obligado a cancelar 444 vuelos.

Se han visto afectados más de 45.600 pasajeros y más del 90 % de ellos han sido reubicados en otros vuelos o han recibido el reembolso de sus billetes.

La huelga ha sido convocada por CCOO y UGT, y a ella se ha adherido el sindicato USO. Este lo hizo después de que Iberia perdiera en septiembre la concesión de la prestación del servicio en ocho aeropuertos españoles en el concurso que fue convocado por el gestor aeroportuario, Aena.