"Dificultades" con las maletas en el aeropuerto de Barcelona por la huelga de trabajadores del handling de Iberia

Una concentración de 150 trabajadores del “handling” de Iberia ha empezado este viernes a las 12:00 horas en el hall de llegadas de la terminal 1 del Aeropuerto de Barcelona (El Prat), en el primero de los cuatro días de huelga convocada por los sindicatos. El secretario general de UGT en Cataluña, Camil Ros, ha dicho que hay "algunas dificultades con la carga de maletas en algunos vuelos".

El paro se ha mantenido tras no llegar a un acuerdo en la última reunión entre sindicatos y empresa, y UGT de Catalunya y CC.OO. de Catalunya han convocado la protesta en Barcelona por la "falta de voluntad negociadora" de la compañía, y por estar en contra de no optar por el autohandling en aquellos aeropuertos donde no se ha renovado la licencia para prestar este servicio.

Los trabajadores se han concentrado con chalecos y banderas de los sindicatos y han silbado y gritado lemas contra la empresa, como "dimisión dirección".

Una huelga "inexplicable" e "incoherente"

El director Corporativo de Iberia, Juan Cierco, ha insistido en que la huelga es "inexplicable" porque los trabajadores tienen asegurado su puesto de trabajo y las condiciones salariales y extrasalariales garantizadas, tal como recoge el quinto convenio del sector.

El directivo de la compañía ha tildado la actuación de los sindicatos de "incoherente" y ha lamentado que ahora se manifiesten a favor del autohandling cuando se han pronunciado en contra "en reiteradas ocasiones".

"La misma incoherencia que supone no aceptar la subrogación que han defendido los propios sindicatos durante años en todas las otras empresas, y ahora no la consideran válida al tratarse de Iberia", ha añadido.

Maletas que no llegan

Ros, además de decir que hay problemas con la carga de maletas en algunos vuelos, ha dicho que "la cocina no está tranquila", en declaraciones a los medios junto a los responsables del sector aéreo de Catalunya de UGT y CC.OO., José Antonio Ramírez y Pedro Gómez, respectivamente.

Fuentes sindicales han explicado que en Barcelona ha habido unos 20 vuelos hasta las 10 horas que han despegado sin maletas, que unos 2.000 trabajadores están llamados a la huelga y que los servicios mínimos son del 86%.

La huelga de los trabajadores de esta filial de Iberia surge después de que la compañía perdiera la licencia de operador en ocho de los grandes aeropuertos en el último concurso de 'handling' de Aena, lo que supone que los empleados serían subrogados a la nueva compañía adjudicataria.

Ros ha analizado que los futuros contratados no tendrán las condiciones de los actuales trabajadores y que esto supone "una pérdida de calidad en el trabajo y de calidad en el servicio".

"¿Iberia ha perdido el concurso o lo ha querido perder para sacarse de encima puestos de trabajo de calidad?", se ha preguntado.

Ha abogado por mantener unas buenas condiciones de trabajo: "Aquí se habla mucho de si ampliamos o no el aeropuerto y lo que se está ampliando, si no se llega a un acuerdo, es la precariedad laboral en el aeropuerto del Prat".

Seguimiento del 14%

Según la última actualización facilitada por Iberia a las 9.30 horas, a nivel nacional la huelga está teniendo un seguimiento del 14,6% y los vuelos están saliendo con una puntualidad del 83%.

La compañía aérea también ha destacado que la primera jornada de la huelga está transcurriendo con normalidad, pero ha reconocido que se ha producido alguna "incidencia puntual" en la carga de maletas.

La huelga ha obligado a Iberia, Iberia Express y Air Nostrum a cancelar más de 444 vuelos a nivel nacional durante los cuatros días, 50 de los cuales son con destino o final en el Aeropuerto de Barcelona.