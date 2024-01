El PP afirma que su propuesta sobre delitos de "deslealtad constitucional" cubre la sedición

Los populares defienden su enmienda a la ley de amnistía. La recuperación del delito de sedición no está recogida explícitamente en texto alternativo registrado por la formación de Alberto Núñez Feijóo en el Congreso de los Diputados. No obstante, el portavoz del PP en la Cámara Baja ha aclarado este jueves que los nuevos delitos de "deslealtad constitucional" planteados en su texto alternativo al 'borrado' del 1-O cubren la "desprotección" generada, a su juicio, tras la desaparición de la sedición. Sí ha quedado totalmente fuera de esta última propuesta de los populares el endurecimiento en el delito de malversación.

"El PP está en contra de la amnistía y tenemos una propuesta alternativa", ha subrayado Tellado desde la sede nacional del partido. Esa alternativa de los populares pasa, según recoge la enmienda a la totalidad que han presentado, por la creación de una serie de "delitos de deslealtad constitucional", entre los que se incluye la organización de referéndums ilegales, la declaración de la independencia de una parte del territorio nacional y la incitación a la desobediencia de las leyes vigentes.

Esta reforma del Código Penal planteada por los populares pretende "rearmar" el Estado de derecho, según ha defendido el portavoz en el Congreso. "Presentamos un texto alternativo que lo que pretende es estipular un nuevo delito de deslealtad constitucional para proteger y fortalecer al Estado frente a aquellos que quieran atentar contra él", ha recalcado Tellado, que ha apuntado a la desaparición del delito de sedición y a la rebaja de las penas por malversación como algunos de los elementos que han contribuido a elevar la "desprotección" jurídica.

"El delito de sedición queda recogido dentro de este nuevo concepto", ha aclarado el también diputado del PP, preguntado por su ausencia en la enmienda registrada este miércoles. "Establecemos un nuevo delito un poco más amplio", ha defendido. La recuperación del delito de sedición y el endurecimiento de las penas por malversación son firmes pretensiones del PP en el ámbito jurídico. De hecho, Tellado ha insistido este jueves en que la reducción de las penas por malversación "fue un error". "Fue un pago de Sánchez a sus socios independentistas", ha recordado.

La reforma del Código Penal aprobada a finales de 2022 eliminó el delito de sedición por el que fueron condenados los líderes independentistas del procés -quedó sustituido por otro delito de desórdenes públicos agravados- y modificó el de malversación. En este segundo caso, pasaron a diferenciarse tres tipos delictivos distintos en la administración ilícita de dinero público, en función de si existe o no ánimo de lucro personal.

Según ha asegurado Tellado, el PP ha ideado en su propuesta para crear los denominados "delitos de deslealtad constitucional" una fórmula para recuperar de forma indirecta el delito de sedición. "Estamos hablando de una cuestión muy concreta, vinculada al desafío territorial que los socios de Sánchez plantean para 2024", ha explicado el diputado. En cambio, la alternativa a la amnistía tejida por los populares se olvida de la malversación, aunque los de Feijóo mantienen su compromiso de reformar también ese delito. "Para volver a las penas anteriores en la malversación tendremos toda la legislatura", ha señalado el portavoz parlamentario.

El planteamiento del PP sugiere disolver aquellas organizaciones que promuevan referéndums ilegales o declaraciones de independencia, una pena que podría afectar -en el improbable caso de que saliera adelante- a las formaciones independentistas si tratan de repetir la consulta de 2017. "La responsabilidad penal de los partidos políticos no es nada nuevo, es una figura que está en el ordenamiento jurídico desde 2012. El PP no ha inventado nada", ha matizado Tellado este jueves.

El portavoz del PP ha remarcado la pertinencia de la reforma del Código Penal planteada en su enmienda a la ley de amnistía frente a los pactos del PSOE con las fuerzas independentistas, aunque la iniciativa está abocada a fracasar en el Congreso, dada la aritmética parlamentaria. "Los socios de Pedro Sánchez no solo no se han arrepentido de los actos cometidos en 2017, sino que además han mostrado su voluntad de volver a hacerlo. Hay motivos de sobra para impulsar esta reforma", ha defendido. "En España no se persigue a nadie por sus ideas, sino por sus actos si son delictivos", ha zanjado.