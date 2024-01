Mirar el precio para decidir a qué hora poner la lavadora, pero menos: entra en vigor la nueva tarifa regulada de la electricidad

El nuevo año trae novedades en la tarifa de electricidad a la que están suscritos nueve millones de hogares, incluidos los hogares vulnerables y vulnerables severos beneficiarios del bono social. El 1 de enero entra en vigor la nueva tarifa regulada, de Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), con una nueva forma de adquirir la electricidad al por mayor en el mercado que progresivamente hará que su precio dependa cada vez menos del mercado diario y cada vez más de contratos a más largo plazo. El cambio será gradual, de modo que este año el 75% del precio de la luz lo seguirá fijando el mercado diario y solo el 25% lo determinarán contratos a distintos plazos, de un mes, tres meses y un año.

Una de las cosas que diferencia al consumidor que tiene tarifa PVPC y la mayoría de quienes tienen un contrato en el mercado libre es que el precio de la luz del primero en cada hora depende del resultado de cada una de las 24 subastas que se realizan al día, frente al precio fijo para cada kilovatio/hora en el caso del segundo. Mientras que la tarifa de este segundo variará en función de su consumo, en el del primero -con tarifa PVPC- se modifica también en función de cuánto cueste el kilovatio a cada hora de cada día. Así, estos nueve millones de hogares son los que se benefician de que, por ejemplo, un domingo la luz cueste cero euros a las tres de la tarde pero también fueron los que más sufrieron en en lo peor de la crisis.

Con la nueva tarifa PVPC podrán seguir mirando cuánto cuesta la luz a cada hora del día para saber cuál es el mejor momento de encender el horno o poner el lavavajillas, pero sabiendo que el dato horario no corresponderá solo al precio de la luz para ese momento concreto -de modo que, por ejemplo, si hay mucha renovable y poco consumo quizá no sea necesario recurrir al gas y la luz será mucho más barata-, sino que una parte se habrá fijado en contratos de largo plazo, mensual, trimestral o anual.

Según la Organización de Usuarios y Consumidores (OCU), con la nueva PVPC "será un poco menos importante si pones la lavadora o el lavavajillas a una hora o a otra" y el precio de la electricidad no será tan diferente y habrá más diferencia con respecto a los peajes y cargos que se apliquen en la factura, además de la electricidad misma.

La diferencia entre precio mínimo y máximo diario se irá reduciendo con la nueva tarifa PVPC. OCU

Precisamente, la diferencia entre en qué momento se fija el precio de la electricidad es la base sobre la que se asienta la nueva tarifa PVPC que el Gobierno reformó como requisito para conceder, en mayo de 2021, el visto bueno para limitar el precio del gas para generar electricidad, el mecanismo ibérico que acaba de quedar sin efecto. El diseño de la nueva PVPC ha ocupado al Ministerio para la Transición Ecológica, al regulador y al sector desde entonces y se aprobó finalmente en junio de 2023, aunque no entraría en vigor hasta 2024.

Hogares y microempresas

La nueva tarifa PVPC será para los titulares de puntos de tensión no superior a 1 kV y que tengan contratada una potencia inferior a 10 kW. Esto engloba a los consumidores domésticos, unos nueve millones de hogares, un tercio del total. Dentro de ellos figuran alrededor de 1,5 millones que se benefician del bono social, que tienen que tener tarifa regulada -en lugar de en el mercado libre- para recibir el descuento. Cuando entre en vigor la PVPC reformada "las empresas lo aplicarán, los consumidores no tienen que hacer nada", explicaba el Ministerio de Transición Ecológica hace unos días, ante la inminencia de un cambio que tendrán que articular las compañías eléctricas pero que será "automático" para los usuarios.

Además de personas física, también podrán seguir acogidas a la tarifa PVPC las microempresas que no contraten más de 10kW de potencia, no tengan más de 250 trabajadores y cuyo volumen de negocios anual no exceda de 50 millones de euros. Como novedad en la reforma, quedan excluidas las empresas de mayor tamaño, que para este inicio de año ya deberían haber pasado al mercado libre. Si no lo hacen, se les mantendrá el suministro eléctrico, pero se les aplicará un recargo del 20%.

Cambio gradual

A partir de ahora, el precio de la luz de la tarifa PVPC ya no se fijará totalmente en función de las 24 subastas de energía que el operador del mercado eléctrico designado, OMIE, realiza para cada una de las horas del día, sino que este sistema será solo una parte de la fijación final del precio, al que se añadirá con una parte que se fija en tres tipos de contratos a plazo, de un mes, de un trimestre y de un año.

El cambio será gradual y en 2024 la incorporación del mercado de futuros representará el 25% del precio de la electricidad, de manera que el 75% restante todavía lo fijará el mercado diario, como hasta ahora en la tarifa PVPC. El 25% de la parte a plazo se distribuirá con un 2,5% en contrato mensual, 9% trimestral y 13,5% anual. En 2025, su peso crecerá hasta el 40% -60% el mercado diario- y en 2026 será el 55%, frente a 45% del mercado diario.

En términos prácticos y para los consumidores que quieran ir más al detalle y garantizar que, por ejemplo, utilizan los electrodomésticos que más electricidad consumen a las horas en está más barato, el OMIE seguirá publicando el resultado de la subasta diaria pero Red Eléctrica deberá combinar el precio final para cada hora con la parte que fijen los contratos a plazo. Si el precio para la tarifa PVPC en un día determinado se conocía hasta ahora la víspera, tras realizarse las subastas para cada hora, ahora será necesario esperar a la tarde del día en curso para conocerlo definitivamente, con el nuevo componente de contrato a plazo.

Más estabilidad pero menos transparencia

El Gobierno espera que la reforma reduzca la "volatilidad" de los precios, es decir, que no dependan enteramente de un mercado diario que la experiencia de los últimos dos años muestra que está sujeto a aspectos distintos a los meramente energéticos, como las tensiones geopolíticas por la guerra en Ucrania o más, recientemente, por el conflicto entre Israel y Hamás. Además, con el paso progresivo al mercado a plazo se va acabando con una particularidad española, porque en el resto de países de la UE es muy residual la indexación al mercado diario y lo habitual es que sea a más largo plazo.

Lo que es una incógnita es si esta mayor estabilidad de precios puede traducirse en una electricidad más barata gracias a la introducción progresiva de contratos a plazo en la nueva tarifa PVPC. Así lo advirtió la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el año pasado en un análisis de la reforma planteada por el Ministerio para la Transición Ecológica y así lo advierten tanto la OCU como Chippio, una compañía privada que seguirá fijando el precio de la electricidad que vende a sus clientes en el mercado diario.

"Muy probablemente va a ser más estable, pero probablemente no va a ser más barata", explica Pol Brau, responsable de Crecimiento y Partnerships de Chippio, debido a que los contratos a plazo exigen incluir primas riesgo que contribuyen a encarecer la compra de electricidad. Añade que "se añaden capas un poco opacas", desde la máxima transparencia que son las subastas del mercado diario, que pueden seguirse casi en tiempo real y para lo que Chippio ofrece una app a sus clientes para que sepan en todo momento cuánto cuesta la luz.

También la OCU cree que la nueva tarifa PVPC se asemejará a los contratos libres indexados al mercado diario en las que ve falta de transparencia y para las que el mercado diario servía de guía para hacerse una idea del precio, que con la reforma no será ya tan cristalino tampoco.