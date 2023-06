Todo sobre la nueva tarifa regulada de la luz: ¿cómo se calcula ahora el precio? ¿bajará la factura? ¿quién podrá acogerse?

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la reforma de la tarifa regulada de electricidad, la conocida como PVPC (Precio de Venta para el Pequeño Consumidor), que dejará de depender totalmente de las subastas diarias de energía y pasará a conformarse con el mercado diario pero también con contratos a plazo a un mes, tres meses y un año, con lo que el Gobierno espera que se eviten pico de precios como los que se produjeron el año pasado. Aunque en un principio el Gobierno calculó un ahorro conjunto de casi 300 millones al año con este nuevo método, ahora reconoce que es incierto si la nueva PVPC hará bajar la factura o no.

Un tercio de los hogares españoles -aproximadamente nueve millones- están acogidos a esta factura regulada y también podrán hacerlo las microempresas. Las compañías de mayor tamaño tendrán que pasarse al mercado libre de electricidad y si no lo hacen en un año tendrán un recargo del 20%.

¿A quién afecta?

La nueva tarifa PVPC será para los consumidores domésticos. En la actualidad, hay unos 9 millones hogares acogidos a ella y tener tarifa regulada es un requisito obligatorio para que los hogares que cumplan los requisitos para ser considerados vulnerables o muy vulnerables puedan solicitar los descuentos del bono social eléctrico y térmico. Hoy los hacen unos 1,5 millones de hogares del total de nueve con tarifa regulada, que "no tendrán que hacer nada" para que se les aplique el nuevo método de cálculo del precio de la electricidad que consumen, según ha afirmado desde Moncloa la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.

Hasta ahora podían acogerse a la tarifa PVPC todos los titulares de puntos de tensión no superior a 1 kV y que tengan contratada una potencia inferior a 10 kW. Podrán ser personas físicas o, en el ámbito empresarial, microempresas que cumplan este requisito de potencia y que no tengan más de 250 trabajadores y un volumen de negocios anual no exceda de 50 millones de euros. Las compañías de mayor tamaño deberán obligatoriamente pasar al mercado libre a comienzos de 2024. Si no lo hacen, se les mantendrá el suministro eléctrico, pero se les aplicará un recargo del 20%.

¿Cómo se calculará el precio de la luz?

Hasta ahora, la tarifa regulada -PVPC- fijaba el precio diario de la luz en función de subastas de las 24 subastas de energía que se realizaban en cada una de las horas del día, lo que llevó a que el año pasado los consumidores padecieran los picos diarios e históricos que alcanzó la luz debido al encarecimiento del gas como consecuencia del desafío de Rusia a la UE y la guerra en Ucrania. A diferencia de los consumidores acogidos a la tarifa regulada, quienes estaban en el mercado libre no vieron variar el precio que pagaban por la luz, pactado con sus comercializadoras a generalmente un año vista.

La reforma aprobada este martes reducirá progresivamente la participación del mercado diario para fijar el precio de la luz y la combinará con mercados a plazo, es decir, cálculos del precio de la electricidad a un mes, tres meses y un año en función del comportamiento de una cesta de la compra que toma distintos productos.

Esta incorporación de mercado de futuros será gradual y en 2024 representará el 25%, el 40% en 2025 y finalmente el 55% en 2025. En consecuencia, el peso del mercado diario irá reduciéndose del 75% en 2024 al 45% en 2025.

¿Rebajará la factura?

Con esta reforma, el Gobierno busca dar "estabilidad" a los precios y reducir la "volatilidad" y ha abandonado la idea que también tenían en un principio de que la nueva tarifa PVPC supusiera también un ahorro para el consumidor. En una primera propuesta llegó a calcular 297,1 millones de euros, antes de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) advirtiera de que el nuevo sistema podría llevar incluso a un aumento de precios en un dictamen a la propuesta que ponía en cuestión algunos aspectos técnicos de los planes del Gobierno y que se han tenido en cuenta en la versión definitiva aprobada por el Consejo de Ministros.

Preguntada por esta cuestión, la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, ha aludido a las "expectativas del mercado" como el factor que hará que los precios a plazo sean más altos o más bajos. "Lo que vamos a tener seguro es una tarifa mucho más estable. Puede ocurrir que esto signifique un pequeño incremento en el coste promedio o que eventualmente se produzca una reducción", ha dicho en rueda de prensa junto con el ministro holandés de Medio Ambiente, Rob Jetten.

Además, también como novedad, los consumidores con la tarifa regulada pasarán ahora a contribuir a la financiación del bono social, que en estos momentos las empresas productoras, distribuidoras y comercializadoras de electricidad repercutían solo en los consumidores del mercado libre.

Lo que sí se espera es que, al no estar ya totalmente vinculados los precios a la subasta diaria de energía, sometida eventualmente a vaivenes puntuales, el precio de la luz en los hogares con tarifa regulada sea más predecible.

La Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) ha valorado "positivamente" una reforma que "proporciona mayor estabilidad al precio para el pequeño consumidor" pero tampoco pierde completamente la variación horaria de los precios que proporciona el mercado diario "para que la demanda traslade su consumo a las horas de menor precio".

¿Cuándo entrará en vigor?

Las primeras facturas nuevas del mercado regulado empezarán a emitirse el 1 de enero de 2024. El Gobierno argumenta que así las comercializadoras tendrán tiempo para hacer los cambios necesarios y los contratos a plazo requeridos, a partir del 1 de julio de 2023. No obstante, lo cierto es que la reforma llegará con un año de retraso, desde que en marzo de 2022 se comprometió a llevarla a cabo como "condición" para obtener luz verde de Bruselas al mecanismo ibérico. Su entrada en vigor, en enero de 2024, será un año después del plazo previsto, a principios de este 2023.

Revisión en 2025

La Comisión Europea exige hacer una revisión de las tarifas reguladas antes de 2025. Para ello, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) hará un seguimiento de la aplicación transitoria de la reforma aprobada este martes por el Gobierno a medida que los cambios vayan surtiendo efecto. El objetivo es contar con información suficiente para justificar el mantenimiento o eliminación de la tarifa regulada en 2025.