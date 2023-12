Sánchez logra el aval de sus aliados para que Miguel Ángel Oliver presida EFE pese a las dudas de Sumar y el silencio nacionalista

Luz verde del Congreso de los Diputados a que el periodista y ex secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, sea el nuevo presidente de la Agencia EFE. La comisión constitucional de la Cámara Baja dio este jueves su beneplácito al nombramiento de Oliver por 20 votos a favor y 17 en contra gracias a que el PSOE mantuvo el apoyo de todos sus aliados: Sumar, ERC, Junts, EH Bildu y PNV. No obstante, esta mayoría no es tan sólida como en otras ocasiones: los nacionalistas e independentistas decidieron no opinar sobre la idoneidad de Oliver para el puesto, mientras la coalición de Yolanda Díaz expresó sus "serias dudas" sobre la misma.

El nombramiento de Oliver como nuevo presidente de la Agencia EFE ha sido fuente de polémica desde que, hace unos días, el Gobierno hiciera pública la propuesta. La parte socialista del Ejecutivo se ha esmerado en defender la idoneidad de esta designación asegurando que responde únicamente a los "méritos profesionales" de Oliver, que antes de ejercer como secretario de Estado de Comunicación en el Gobierno entre 2018 y 2021 tuvo una larga carrera como periodista que comenzó en los años 80. Y, este jueves, el propio candidato defendió en el Congreso que "no hay ningún tipo de incapacitación legal ni legítima" para ocupar el puesto de presidente de la Agencia EFE "por el hecho de que se haya producido una participación política".

Pero, aunque la Cámara Baja valoró su candidatura como idónea para el cargo, los socios del PSOE que hicieron posible esa mayoría expresaron un escasísimo entusiasmo por apoyar a Oliver. Además de los socialistas, el único partido de los habituales aliados del Gobierno que intervino en la sesión evaluatoria de este jueves fue Sumar, que aseguró que "el nombramiento es legal y cumple los requisitos, pero una cosa es la legalidad y la otra la pertinencia. "Y ahí es donde nuestro grupo tiene serias dudas sobre su idoneidad", expresó el diputado Nahuel González.

"En España tenemos un déficit democrático por la gobernabilidad de los medios", y el nombramiento de Miguel Ángel Oliver al frente de la principal agencia de noticias de España, de carácter público, "proyecta dudas sobre la independencia" de la empresa. "Nuestro sí de hoy es crítico", señaló igualmente González, que se dirigió directamente a Oliver para pedirle "rigor", ya que no puede "pedirle neutralidad". "Tiene usted la responsabilidad de comunicar a nuestro país las verdades que suceden", afirmó.

Y si la frialdad fue la nota dominante en la intervención del diputado de Sumar pese al aval que la coalición dio a Oliver, el resto de los socios del PSOE fue aún más claro en su mensaje. Ni ERC, ni Junts, ni EH Bildu ni el PNV quisieron hacer uso de sus turnos de palabra en la comisión y se limitaron a votar a favor del nombramiento al final de la misma sin defenderlo.

PP y Vox, por el contrario, sí intervinieron, aunque para criticar la decisión del Gobierno de proponer a Oliver para presidir la Agencia EFE. Los dos últimos presidentes de la empresa, Gabriela Cañas y Fernando Garea, sí recibieron el beneplácito del PP, pero no ocurrió lo mismo este jueves con el candidato, a quien el diputado popular Eduardo Carazo preguntó directamente si "tiene entre los encargos interferir en la independencia de EFE". "La Agencia EFE no necesita un comisario político a las órdenes del Gobierno", sostuvo igualmente Carazo, una acusación que Oliver rechazó directamente.

Por su parte, la parlamentaria de Vox Lourdes Méndez Monasterio defendió la falta de idoneidad del candidato por su "carencia de imparcialidad" al haber sido secretario de Estado en el anterior Gobierno. "No me cabe la más mínima duda de que supervisará a todos los que quieran informar de forma objetiva", espetó Méndez Monasterio, que también tachó a Oliver de "comisario político" y pronosticó que "perjudicará a los trabajadores".