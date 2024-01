Tramadol, fentanilo, ketamina...: las drogas sintéticas que causan alarma en el mundo

Aunque parezca que Norteamérica es la única región del mundo que está experimentando una crisis sin precedentes de drogas sintéticas, la realidad es que no es así. Según indicó el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, durante la Asamblea General de ONU el pasado mes de septiembre, "todas las regiones del mundo están experimentando un aumento alarmante de drogas sintéticas, desde el tramadol en África hasta las píldoras falsas de captagón en Medio Oriente y la ketamina y anfetaminas en Asia". El político también hizo referencia a su país y recordó que las drogas sintéticas, principalmente el fentanilo, son la causa número uno de muerte entre los estadounidenses de 18 a 49 años. Pero ¿cuál es la situación en el resto de regiones del planeta?

Epidemia de tramadol en África

Desde hace años miles de personas en las zonas norte, occidental y central de África consumen tramadol, un opioide sintético empleado para aliviar el dolor moderado o fuerte con un riesgo inferior a la oxicodona de causar adicción. Sin embargo, en ocasiones los ciudadanos no toman dicho analgésico con ese propósito, sino para poder aguantar las largas jornadas laborales, lo que ha ocasionado que ya no puedan vivir sin él. "En África Central, especialmente en Camerún, el tramadol se utiliza ilícitamente por sus propiedades psicoactivas y para aumentar la eficiencia en el trabajo", indica un estudio publicado por el National Institute of Health (NIH) de EEUU.

No obstante, el informe recalca que esta medicina también se consume con té, café, alcohol u otras drogas "durante bodas, bautizos, trabajo comunitario y para la búsqueda de sensaciones eufóricas" en muchos países del continente africano. De hecho, es una de las drogas más consumidas por los estudiantes en Egipto debido a sus propiedades psicoactivas y también goza de popularidad en países como Libia, Marruecos, Somalia y Túnez. Además, se hace espacio en Nigeria entre las filas del grupo terrorista Boko Haram (afín al Estado Islámico), lo que ha llevado a que se le conozca como la 'píldora de los yihadistas'.

Los datos de consumo de esta droga, a la que también se recurre para quitar el hambre o el sueño, son desconocidos. Sin embargo, el último Informe Mundial sobre Drogas publicado en junio por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito calificó por primera vez el consumo de tramadol en África y Oriente Medio como una "epidemia", al igual que el abuso de fentanilo en Norteamérica. El documento también destaca que el 1,2% de la población de África -en torno a unas 14 millones de personas- consumieron opioides en 2021 y que la mitad de los opioides incautados en todo el mundo entre 2017 y 2021 se concentra en África, principalmente debido al consumo no médico de tramadol.

Según un informe regional de la ONU publicado en 2020, el tramadol se trafica desde la India, y en menor medida desde China, a países del norte de África como Egipto y Libia, pero también a naciones de África central y occidental desde donde se envía a países de Medio Oriente como Catar o Arabia Saudí. También se indica que el tramadol que acaba en el norte de África pasa primero por Europa occidental y central. Por su parte, en el último informe de la ONU se confirma que las incautaciones de tramadol y fentanilo demuestran que "tanto el sur como el este de Asia son fuentes de drogas farmacéuticas terminadas destinadas al mercado ilícito, así como de los precursores necesarios para la fabricación de drogas terminadas". Según el NIH, un paquete de diez comprimidos de tramadol puede costar entre 20 centavos y un dólar, aproximadamente.

Captagón, la 'cocaína de los pobres' de Medio Oriente

La droga que más preocupa en el cercano y Medio Oriente es la fenetilina, unión química de la anfetamina y la teofilina. Este estimulante sintético, conocido popularmente como captagón, fue encontrado a finales de octubre en los bolsillos de miembros de Hamás abatidos por Israel y, aunque muchos consideren que se trata de una droga nueva la realidad es que ya había sido consumida en Irak y Siria por combatientes del Estado Islámico. Los datos de consumo de esta droga también se desconocen, no obstante, el último informe de la ONU expone que "el consumo de metanfetaminas y de comprimidos de captagón está aumentando en Asia Sudoccidental y en los países del Golfo".

En cuanto a las incautaciones de captagón en el Cercano y Medio Oriente Naciones Unidas destaca que se ha alcanzado un "máximo histórico". De hecho, el Observatorio de Redes Políticas y Económicas indica que en los últimos tres años se han incautado mil millones de pastillas de captagón, las cuales son producidas principalmente en Siria y Líbano. La entidad también indica que algunas organizaciones y grupos armados afines al régimen de Bashar al-Assad, presidente de Siria, estarían involucradas en el suministro de captagón. Además, estiman que las ganancias generadas por estos grupos sirios y libaneses en el tráfico de esta droga ronda los 7.300 millones de dólares.

Al igual que el tramadol, el captagón también consigue pasar por Europa, pero en lugar de acabar en el norte de África termina en la península arábiga y así lo constata un informe publicado en septiembre por el European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA). "El tráfico puede consistir en el desvío directo de un envío o en el envío de una entrega después de haber sido descargado y reembalado en la UE", apunta la institución. También afirman que las tabletas de captagón incautadas recientemente en la Unión Europea contienen casi exclusivamente anfetamina.

Ketamina, la droga detrás del 'agua feliz' de Asia

Al igual que el captagón, la ketamina también ha estado presente en los medios de comunicación recientemente después de que la autopsia de Matthew Perry, actor de Friends, revelara que murió a causa de este anestésico disociativo con propiedades alucinógenas. Esta droga tampoco es nueva e incluso se mezcla con otros estupefacientes, en ocasiones, sin que las personas tengan conocimiento de ello. De hecho, Naciones Unidas indica en un informe de 2022 que hace algunos años aparecieron en el mercado ilícito de Asia Oriental y Sudoriental productos denominados 'agua feliz' o 'leche en polvo k', los cuales contienen varias sustancias psicoactivas, entre ellas, ketamina.

Las sustancias mencionadas han sido halladas en países como Myanmar, Singapur y Tailandia, pero la red es mucho más amplia y continúa expandiéndose. Originalmente la producción de ketamina estaba concentrada en el 'Triángulo de Oro', área fronteriza entre Tailandia, Laos y Myanmar, pero el último informe de la ONU afirma que se está expandiendo a Camboya, cuyas autoridades desmantelaron un total de 16 laboratorios a escala industrial altamente sofisticados entre 2020 y 2022. Además, la nación estaría cobrando importancia como país de tránsito.

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito apunta que en 2022 se incautaron 27,4 toneladas de ketamina, lo que supone un aumento del 167% con respecto a las cifras del año anterior. El 82% de la droga fue confiscada en el sudeste asiático y el resto en el este, principalmente en China. Esto significa que, la cantidad de ketamina incautada en 2022 en Asia Sudoriental es mayor a la que se ha confiscado en los últimos seis años en dicha región. Por su parte, el país que más destaca es Camboya debido a que allí se incautaron 13,5 toneladas ketamina el año pasado, mientras que en 2021 la policía confiscó unas 2,8 toneladas, aproximadamente.