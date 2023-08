España es el tercer país del mundo que más consume fentanilo: ¿podría desembocar en una crisis como en EEUU?

Estados Unidos vive una crisis de opioides sin precedentes. Las muertes por sobredosis de drogas han batido récord y llegaron a sobrepasar en 2021, por primera vez en su historia, las 100.000 defunciones. La mayoría de estas personas fallecieron a causa de opioides sintéticos, principalmente fentanilo, la droga zombi extremadamente barata y potente que está causando estragos en algunos barrios del país. Esta situación ha captado la atención de la Unión Europea, donde también han sido identificados nuevos opioides sintéticos, entre ellos derivados del fentanilo. Sin embargo, se calcula que en 2021 murieron unas 6.166 personas por abuso de drogas en la UE, de las cuales solo 140 estuvieron asociadas al fentanilo, según indica el European Drug Report 2023.

Los países que registraron el mayor consumo de fentanilo en el mundo en 2021 fueron Estados Unidos, Alemania y España. Según el informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes en España fueron consumidos unos 124,6 kg de esta sustancia, un 11,8% del total mundial. Nuestro país también fue el segundo que más importó este fármaco ese mismo año, después de Alemania. En concreto, se importaron unos 130,5 kg, un 9,5% del total mundial. Sin embargo, a pesar de que el consumo ha aumentado con el paso de los años, los expertos explican que España está muy lejos de pasar por una situación similar a la de Estados Unidos.

En España, un 15,8% de la población de entre 15 y 64 años reconoce haber consumido alguna vez en la vida opioides con o sin receta. Según indica la última Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES) publicada por el Ministerio de Sanidad, el fentanilo es el tercer analgésico opioide más consumido en España, por detrás de la codeína y el tramadol. Además, su consumo ha aumentado de un 1,9% en 2018 a un 14% en el año 2022. Sin embargo, la psicóloga Mercedes Rodríguez, directora general de Proyecto Hombre Madrid matiza a 20minutos que se debe realizar una distinción entre la población normal y la clínica, es decir, la atendida por ellos en la fundación.

"Nuestra demanda de tratamiento por consumo de fentanilo es muy baja. De hecho este año hemos tenido siete casos aproximadamente", afirma la experta. No obstante, recuerda que también se debe tener en cuenta el hecho de que algunas personas tardan incluso años desde que comienzan a consumir hasta que buscan ayuda. "Lo hacen cuando ya han tocado fondo", explica. "Con esto quiero decir que, si en estas encuestas estamos hablando de un 14% de la población normal, nosotros tenemos menos". Sin embargo, matiza que si bien el número de casos no es elevado, hace cinco años no tenían ninguno.

Por su parte, J.A.S, médico de atención primaria de la Comunidad de Madrid, también relata a este medio que las cifras de consumo de fentanilo entre sus pacientes son inferiores a la estadística. "Según lo que veo en mi entorno y en el de mis compañeros, estamos lejos de ese 14%", explica. Además, recuerda que en los últimos años solo ha tenido un caso de una paciente que se enganchó a esta droga. "Tenía cáncer, recurrió a este tipo de fármacos y no los podía dejar", relata. Para deshabituarla comenzó a partir el parche en trozos cada vez más pequeños y así evitó que la ingresaran para tratarla con metadona.

Personas sin hogar en medio de la crisis de opioides en Kensington, Filadelfia, en julio de 2023. Anadolu Agency/Getty Images

¿Una prescripción habitual en España?

El fentanilo se prescribe a personas con dolor crónico, oncológico y no oncológico en España. También a los pacientes terminales. Se puede administrar por medio de parches, de comprimidos para chupar con aplicador integrado, de aerosoles y también de manera inyectable. Además, según explica Alicia Alonso Cardaño, anestesióloga de la Unidad de Dolor del Hospital Universitario de León, el fentanilo también se utiliza durante la anestesia general.

Según indica J.A.S, este fármaco se suele recetar en la atención primaria a pacientes que han probado antes otras opciones y no han funcionado. Nunca es una prescripción inicial. En el ámbito oncológico tampoco suele ser una prescripción habitual. "Se pueden prescribir para distintos tipos de cánceres siempre que estos provoquen dolores muy intensos que no se controlen con otras opciones de fármacos analgésicos", cuenta el doctor Jesús García-Foncillas, jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz.

Los datos de la prescripción de este medicamento en España son desconocidos para el público. Los doctores J.A.S y García-Foncillas consideran que la prescripción se ha mantenido en los mismos niveles en la atención primaria y en el sector oncológico en los últimos años. Por su parte, la anestesióloga Alicia Alonso Cardaño, Coordinadora del Grupo de Trabajo de Manejo de Opioides de la Sociedad Española del Dolor (SED), explica que "con el paso del tiempo ha ido aumentando la prescripción de fentanilo, es el opioide más recetados en nuestro país". De hecho, según informó previamente este medio, la prescripción de fentanilo se triplicó entre los años 2004 y 2014, pasando de 0,65 miligramos per cápita a 2,20 miligramos.

Fentanilo de procedencia legal

Tanto los datos como los testimonios recopilados apuntan a que la mayor parte del fentanilo que se consume en España es recetado por un médico, es decir, no es de procedencia ilegal. También existe un pequeño porcentaje de personas que lo obtienen a través de un familiar, expresa la anestesióloga. Además, fuentes cercanas a los Equipos de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil confirman a este medio que no se han detectado casos de tráfico de fentanilo en España. Por su parte, desde la Policía Nacional no confirman ni desmienten la presencia de este fármaco de manera ilegal en el país.

Todos los especialistas consultados opinan que resulta muy difícil que la situación actual de Estados Unidos pueda replicarse en España, debido a que los controles de la Agencia Española del Medicamento y del Ministerio de Sanidad son bastante rigurosos. Según explicó el doctor García-Foncillas, presidente de la Fundación ECO, este medicamento "requiere una receta especial de estupefacientes y un control por parte de la unidad médica".

El doctor J. A. S. también recordó que la prescripción tiene que ser autorizada cada tres meses, con el fin de asegurar que sí se quiere seguir recetándolo. Por su parte, la psicóloga Mercedes Rodríguez explicó que se receta durante un corto periodo de tiempo y que "no basta con extender una receta e ir a la farmacia". Por lo tanto, se puede intuir que mientras no entre en juego el fentanilo de procedencia ilegal no se llegará a una situación como la de Estados Unidos. "En un futuro no sabemos lo que va a pasar. Aquí en España se mantiene en niveles marginales debido al control de la administración, pero no hay que bajar nunca la guardia", finaliza Rodríguez.