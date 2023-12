Javier Esparza, líder de UPN: "Bildu acelerará ahora la anexión de Navarra a País Vasco"

Un par de horas después de que UPN sacara a alrededor de 10.000 navarros a las calles para protestar contra la moción de censura que apoyará el PSOE para entregar la Alcaldía de Pamplona a Bildu, el líder de los foralistas atiende por teléfono a 20minutos. En una conversación distendida, Javier Esparza (Pamplona, 1970) saca todo su arsenal contra Pedro Sánchez, a quien acusa de blanquear al "brazo político" de ETA. No solo desmonta los argumentos con lo que el PSOE justifica su moción de censura contra la alcaldesa Cristina Ibarrola sino que vaticina lo que está por venir. El pacto de PSOE con Bildu en Navarra "acelerará ahora la anexión de Navarra a País Vasco". Del mismo modo que cree que Bildu solo ha apoyado a Sánchez porque con él van a "terminar sacando a los presos de ETA de las cárceles". Por todo ello avisa al PNV de que no se fíe del PSOE de cara a las elecciones vascas y al PP le advierte de que en su posición no se sentaría con Sánchez tal y como ha requerido el propio presidente al líder de la oposición.

Miles de personas asistieron este domingo a la concentración contra la moción de censura en Pamplona. ¿Está satisfecho con la respuesta social?Es un éxito absoluto. Pamplona y Navarra han estado a la altura. Por un lado, han dejado claro que el 28-M se eligió a la alcaldesa Cristina Ibarrola y, por otro, han dicho alto y claro que es una desvergüenza que el PSOE robe de esta forma la Alcaldía y se la dé a EH Bildu.

Alberto Núñez Feijóo y cargos de la cúpula del PP les acompañaron en la concentración. ¿Qué le ha dicho el líder de la oposición?Sí, tuvimos la oportunidad de hablar y le agradecí su presencia porque le da relevancia a la propia concentración. Tanto el PP como UPN, aunque somos dos formaciones políticas distintas, en muchas cosas coincidimos. Y desde luego coincidimos en que Pedro Sánchez es el problema que tiene Pamplona, es el problema que tiene Navarra y es el problema que tiene España.

Según la alcaldesa Cristina Ibarrola, el pacto PSOE-Bildu estaba hecho hace ya mucho tiempo. ¿Veían venir esta maniobra del PSOE, teniendo en cuenta que el 28-M sumaban más escaños el bloque de izquierdas?Estaba el runrún. No ha sido una sorpresa. A estas alturas ninguno somos unos ingenuos y sabemos que el PSOE es capaz de todo. Cristina [Ibarrola] ha intentado trabajar y no dar ningún motivo [para la moción de censura], ya que ellos han venido intentando construir un relato que justificara lo que es injustificable: no se puede justificar una alcaldía a los terroristas. Hemos tendido la mano al PSOE para que supiera que tenía otra posibilidad de hacer las cosas. Y esa otra posibilidad pasa por acuerdos sin los radicales, con acuerdos con una formación como la nuestra que le hubiera dado estabilidad.

Dice que la entrega a Bildu del Ayuntamiento de Pamplona es parte del precio de la investidura. ¿Cree que podría extenderse a otros municipios navarros?No lo sé, estoy centrado en Pamplona. Pero por supuesto que es el precio a la investidura de Sánchez. De hecho él mismo dice que Pamplona está paralizada en los últimos años para justificar lo que no se puede justificar. ¡Pues que hubieran hecho alcalde a Joseba Asiron el 17 de junio! Pero quisieron que pasaran las elecciones generales traicionando otra vez a todos los españoles. Pedro Sánchez se presentó a las elecciones generales diciendo que UPN tiene la Alcaldía de Pamplona y que no se la habían dado a Bildu cuando lo tenían atado por detrás y estaban esperando a que pasara ese 23-J para ponerle fecha a esta moción de censura. Es una indignidad más: el PSOE ha convertido la política española en un barrizal, en un lodazal; hace política mintiendo todos los días.

Decía que Sánchez justifica la moción de censura con que el Ayuntamiento estaba paralizado. ¿Tiene razón en tanto que no tiene Presupuestos?Se estaba trabajando en esos Presupuestos. Cristina Ibarrola puso una hoja en blanco al resto de los grupos para que participaran de la confección de las Cuentas y nadie se quiso sentar. ¿Por qué? Porque ya lo tenían hablado. Al final hay una decisión tomada con antelación que nada tiene que ver con Pamplona sino con la investidura de Pedro Sánchez, que se reparte el poder con EH Bildu: Pedro Sánchez, que ha perdido las elecciones, se queda con la presidencia del Gobierno de España gracias a los votos de Bildu; María Chivite, que ha perdido las elecciones, se queda con el Gobierno de Navarra gracias a los votos de Bildu; y Joseba Asiron, que también ha perdido las elecciones, se queda con la Alcaldía de Pamplona, en este caso gracias a los votos del PSOE. Es el progresismo que defiende esta gente….

No se puede justificar lo injustificable: dar una alcaldía a los terroristas

¿Cree que el pacto con Bildu esconde extenderlo al País Vasco?Con este PSOE puede ser cualquier cosa. Ahora dicen que no van a hacer lehendakari al candidato de Bildu en Euskadi. Bueno, hasta que EH Bildu se lo exija. No tienen palabra ni ninguna credibilidad. Si fuera el PNV desde luego no me fiaría absolutamente nada.

¿La hemeroteca no le penalizará?Yo sí creo que esto va a traer un desastre al Partido Socialista. De hecho, Sánchez nos engaña a todos los españoles y evita hacer alcalde a Asiron antes de las elecciones del 23-J porque sabe que si lo hace alcalde antes de esa fecha hubiera tenido un castigo por parte de la sociedad española. Y seguramente, tal y como fueron los resultados, hoy Pedro Sánchez no sería presidente. Si Sánchez hubiera dicho que iba a dar la Alcaldía de Pamplona a Bildu antes del 23-J, hoy Feijóo sería presidente.

¿Teme que este pacto lleve a un referéndum de anexión al País Vasco?Evidentemente lo va a acelerar todo. Cuando tú fortaleces a quien quiere que Navarra deje de ser Navarra y sea anexionada por Euskadi, estás dando pasos en esa dirección. El PSOE es una marioneta en manos de Bildu y Bildu será el que marque los tiempos.

También han afirmado que en el pacto para apear a UPN del Consistorio se incluye el reconocimiento a las víctimas de ETA.Eso es una vergüenza, un cinismo absoluto, una barbaridad y reírse de la gente. Vamos a hacer un resumen: su líder es un terrorista condenado por ser de ETA. Arnaldo Otegui tiene en la dirección a David Pla, último jefe de ETA, en las últimas listas municipales. El 28-M incluyeron a terroristas de ETA. Hacen homenajes cuando salen de la cárcel. A los asesinos los tratan como héroes y el objetivo prioritario que tiene EH Bildu es sacar a los presos de ETA de la cárcel. No veo ningún arrepentimiento ni condena del terrorismo y no veo ningún paso en favor de la convivencia. Lo que veo es que apoyan a Sánchez porque saben que con él van a terminar sacando a los presos de ETA de las cárceles.

Si fuera el PNV no me fiaría absolutamente nada de Sánchez

Usted asemeja a ETA con "los fascistas abertxales", mientras que Vox dice que sigue siendo la misma banda terrorista. ¿Es Bildu igual que ETA, como ha dicho Vox desde Pamplona?

Bildu es el brazo político de ETA. Dentro de Bildu hay terroristas de ETA.

También ha calificado de "escoria" a los socialistas navarros, entre los que se encuentran miembros destacados del partido como Santos Cerdán y Elma Saiz. ¿Cree que se ha excedido en esas declaraciones?Y a los socialistas españoles, a Pedro Sánchez, también.

Entonces no lo ve un exceso.En ningún caso. Escoria es una persona u organización que no merece una valoración positiva porque es dañina, vil o maléfica. Pues creo que Pedro Sánchez, María Chivite, Santos Cerdán, Elma Sainz o Ramón Azorín son dañinos para España, para Navarra y para la convivencia porque la están rompiendo.

Coincido con Feijóo en que Pedro Sánchez es el problema que tiene España

¿Le aconseja a Feijóo reunirse con Sánchez para abordar grandes reformas necesarias para el país o por el contrario cree que le sancionará una foto con el socialista?Ahora mismo no me sentaría con él. Es muy grave lo que ha hecho.

Pero el CGPJ tiene que renovarse, por ejemplo.A mí me parece que la moción de censura en Pamplona es un antes y un después en la política navarra y española. Me parece de tal indignidad que hay que dar una respuesta que sea contundente.

¿Se lo ha comentado?No. Soy muy respetuoso con las decisiones que toman otras formaciones políticas. Lo que digo es que yo no me sentaría con Pedro Sánchez.

¿Esta moción traerá una crisis interna en UPN?No. Esta moción de censura genera una unidad dentro del partido y una respuesta absolutamente conjunta. Nos hace estar más unidos que nunca.



¿Cuál es su horizonte y su ambición política?Vamos a tener un congreso en la próxima primavera. Cuando llegue el momento, lo haremos.

¿La reciente aproximación entre PP y UPN va a superar las heridas políticas y personales abiertas por la salida de Sayas y Adanero?UPN y PP son dos partidos políticos diferentes que en ocasiones coinciden y en otras no. Nosotros estamos destinados a gobernar Navarra y el PP, por contra, está destinado a gobernar España. Nosotros hemos sido leales. Dijimos que íbamos a votar a Feijóo en la investidura y lo hicimos sin pedir nada a cambio. Mantuvimos la palabra dada. A partir de aquí en adelante iremos viendo, pero habrá veces que coincidamos con el PP y habrá otras veces que no coincidamos con el PP.

Entonces sigue defendiendo que una coalición de derechas penaliza en Navarra.Sigo defendiendo que UPN es un partido diferente al PP y no va a haber ninguna unión desde ese punto de vista [como cuando concurrieron bajo Navarra Suma]. Nuestra prioridad es Navarra y la del PP es España.



¿Por qué no ve a Vox como amenaza electoral para UPN y PP?Porque lo que quieren es que Navarra deje de ser la Navarra que conocemos: Vox quiere suprimir el régimen foral que sea una provincia más de España y que todo se centralice en Madrid. Pues Navarra es una comunidad foral diferenciada y dentro de la nación española y es lo que la inmensa mayoría de los navarros y navarras sentimos en el corazón. Por eso, Vox es una fuerza política residual en Navarra y lo va a seguir siendo.