Feijóo acusa a Sánchez de perder la dignidad y la memoria: "Sería incapaz de dar Pamplona a quienes han asesinado a mis compañeros"

El líder de la oposición ha acudido este domingo a Pamplona para apoyar la multitudinaria concentración que ha convocado UPN en contra de la moción de censura del PSOE para entregarle la Alcaldía a Bildu —la segunda fuerza más votada después de los foralistas— y exhibir su solidaridad con la mayoría del pueblo navarro. Pero sobre todo, Alberto Núñez Feijóo ha viajado a la capital navarra para sacarle los colores a Pedro Sánchez que facilitará a Bildu el gobierno municipal. "Sería incapaz de dar Pamplona a quienes han asesinado a mis compañeros", ha dicho minutos antes de comenzar la movilización.

En primera fila y rodeado de cartelas que rezan 'Pamplona no se vende', 'traición por sillón' o 'PSOE es igual que Bildu', el líder del PP ha recordado los 23 atentados de ETA que ha sufrido Pamplona a lo largo de los años. "Nosotros somos demócratas y no aceptamos que gobiernen aquellos que no han condenado los atentados de ETA. Habrá un alcalde de un partido con asesinos en sus listas". Un hecho que, por cierto, ya condenó Sánchez en la campaña del 28-M.

Para el líder popular, la moción de censura contra la alcaldesa Cristina Ibarrola es solo la "primera factura" del PSOE a Arnaldo Otegi por su apoyo en la investidura de Sánchez y es, también, la "última mentira" del presidente del Gobierno que dijo que nunca pactaría con Bildu. La consecuencia de esto, según Feijóo, es la pérdida de la dignidad y de la memoria. "Sánchez quiere indignidad y olvido y nosotros dignidad y memoria".

Asimismo ha tratado de tumbar el principal argumento del PSOE para retirar su apoyo a UPN y dárselo "a tener un alcalde con un partido que lleva en sus listas a asesinos de ETA". Por eso, el popular tacha de "mentira" que el PSOE justifique ahora que Pamplona va a tener una Alcaldía progresista cuando va a ser "reaccionaria". Más aún cuando le pidieron al PP que apoyase al PSOE para evitar que Bildu gobernase en Vitoria y que los independentistas lo hicieran en Barcelona. "Y ahora le dan el gobierno a una marca política heredera de una organización terrorista", ha lamentado el líder, acompañado por miembros de su partido como la secretaria general, Cuca Gamarra, y del líder del PP en Navarra, Javier García.

Por último, ha querido recordar que el PP apoyó al PSOE en Vitoria y Barcelona y evitar así que estuvieran regidas por candidatos independentistas y ha definido el caso de Pamplona como "un nuevo ladrillo en el muro" que está levantando Sánchez.

UPN asemeja a Bildu con el "fascismo abertzale"

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha agradecido a Feijóo su presencia en la convocatoria celebrada en la plaza del Ayuntamiento como símbolo de lo que el PSOE les va a arrebatar en favor del "fascismo abertzale", ha aseverado en alusión a Bildu. Esparza ha asegurado que "Navarra no olvidará esta traición, que no le saldrá gratis" al PSOE y que desde UPN van a trabajar "desde ya" para recuperar la Alcaldía de Pamplona en tres años.

Asimismo, el líder de UPN ha querido extender la moción contra su partido a un problema nacional. "Esta moción no censura a Cristina Ibarrola o a UPN, es un ataque, una agresión y una censura a todos los demócratas de este país, a todos los que creemos en la democracia, porque no hay nada más vil que sacar de la Alcaldía a los demócratas para entregársela a los fascistas abertzales".

Y es que, según Esparza, lo que está haciendo el PSOE es "blanquear" a una formación que lleva a asesinos en sus listas. "Pedro Sánchez está diciendo que EH Bildu, un partido donde militan terroristas de la banda asesina ETA, tiene más legitimidad que UPN, partido que tiene dos víctimas de la banda terrorista ETA, nuestros compañeros Tomás Caballero y José Javier Múgica".

"El problema es que el Partido Socialista y Pedro Sánchez han convertido la política en un juego de tronos donde ya no existen las más mínimas reglas de respeto y de decencia y solo hay un único objetivo, alcanzar el poder al precio que sea. Y ahora pretenden hacernos creer también que Bildu es un partido moderado y progresista", a lo que Esparza ha añadido que "Bildu es un partido con pocos progresistas y con demasiados terroristas en sus filas".

Por su parte, la todavía alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola, ha afirmado durante su intervención al final de la protesta convocada este domingo que el PSOE ha "vendido" el Ayuntamiento de Pamplona a EH Bildu "para mantener a cambio el Gobierno de Navarra y el Gobierno de España" y ha considerado que el consistorio es "estratégico para Otegi y sus secuaces". Ibarrola ha lamentado que la capital navarra sea solo "una moneda de cambio" para el PSOE y ha considerado que el plan con Bildu es "maquiavélico" y que estaba organizado desde mucho antes de su anuncio. "Estaba escrita nuestra fecha de defunción. Daba igual lo que hiciéramos. Nos habían matado antes de nacer", ha declarado.

Vox sube el tono contra el PSOE y aprieta al PP

A la concentración también ha acudido Vox, representado por el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, quien ha subido el tono contra el PSOE y ha acusado al PP de tener doble cara. Por un lado y a diferencia del PP que habla de "herederos políticos", Vox asimila a Bildu con la banda terrorista: "ETA va a gobernar Pamplona con los votos del Partido Socialista Obrero Español".

"¿Por qué Bildu es ETA? Porque Bildu tiene un líder, que es Arnaldo Otegi, que ha sido condenado por pertenencia a banda armada. Bildu ha incluido en sus listas, también en la ciudad de Pamplona, a condenados por terrorismo. Bildu aprovecha su influencia política para dar beneficios penitenciarios a los presos etarras y acercarlos al País Vasco. Es decir, Bildu es ETA. Y vemos que esto es el Partido Socialista, un partido entregado a los separatistas y a los terroristas. El Partido Socialista, en su deriva tiránica, ha permitido que los verdugos gobiernen sobre sus víctimas", ha explicado el dirigente.

García-Gallardo vaticina que "pronto se estará entregando el gobierno del País Vasco también a ETA" y ha abogado por "ir a la confrontación política total con el Partido Socialista y con todos sus socios". Es en este momento en el que ha apretado al PP: "No se puede estar un domingo de manifestación en Pamplona y el lunes repartiéndose comisiones parlamentarias" con el PSOE.