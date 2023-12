Feijóo recose la relación con UPN al unirse a la protesta de este domingo en Pamplona en contra la moción del PSOE y Bildu

El Partido Popular recoge el guante y acude a Pamplona a apoyar la concentración que ha convocado UPN en contra de la moción de censura del PSOE para entregarle la Alcaldía a Bildu —la segunda fuerza más votada después de los foralistas—. Con ello, Alberto Núñez Feijóo no solo exhibe este domingo su solidaridad con la mayoría del pueblo navarro que el pasado 28-M se opuso a que gobernaran "los herederos de ETA" —en palabras de Feijóo— sino que recose las relaciones entre PP y UPN que se rompieron hace un año cuando los foralistas pusieron fin a la alianza con el PP en Navarra en la confianza de que sacarían más rédito electoral por separado.

El objetivo de Feijóo es liderar la denuncia del "pacto más miserable de los que ha suscrito Pedro Sánchez en su carrera política". De hecho, el PP Navarro cree que "si se mueve la gente será un éxito de Feijóo ante un UPN tocado". Los foralistas, por su parte, recelan de que la presencia del líder popular vaya a ayudar a la movilización social, si bien reconocen que ayudará a que Pamplona esté en el foco nacional. No obstante, agradecen el gesto del popular que, por un lado, lo ven propio de quien quiere presidir España y, por otro lado, como una vuelta de favor ya que ellos apoyaron su concentración en contra de la amnistía y apoyaron la investidura de Feijóo.

Alberto Núñez Feijóo y Javier Esparza dejarán este domingo una imagen potente contra Bildu, pero con todo, la derecha en Navarra parece seguir dividida. Y es que los foralistas se niegan a retomar la coalición Navarra Suma —que formaron UPN, PP y Cs para comicios de 2019— pese a que Esparza considere al PSOE "escoria" por romper su pacto. Y es que los del PNV mantienen que aquella coalición no se creó para aunar las fuerzas de centro derecha sino porque Cs tenía entonces la llave para frenar a Bildu y que una vez que 'los naranjas' desaparecieron la unión con el PP favorecería al PSOE navarro. Los populares difieren: creen que el UPN se echó a los brazos del PSOE pese a las cientas advertencias de que acabaría pactando con Bildu.

Es más, el pasado mes de junio ya con los resultados en las manos —con la victoria de UPN, pero la posible gobernabilidad de las fuerzas progresistas— el PP se reafirmó en su vaticinio alegando que UPN había dado alas a Bildu al romper con la coalición Navarra Suma. Y ahora, tras comprobar que el PSOE ha traicionado a UPN en apenas medio año, se reafirman en su tesis de que los foralistas han elegido mal sus socios.

Asimismo, los populares sostienen que los de Esparza han virado hacia la izquierda en esta misma legislatura, mientras que los de UPN defienden que pactan la mayoría de iniciativas con los populares y que son críticos con los socialistas cuando tienen que serlo. Pero más allá de las discrepancias internas entre ambas formaciones del bloque centro-derecha lo cierto es que ahora comparten un frente común: el PSOE.

Unos y otros han elevado el tono esta semana contra Pedro Sánchez por su nueva cesión al nacionalismo. Esparza se dirigía este jueves a la socialista navarra antes de abandonar el Pleno. "No sé cómo tiene estómago para vender su alma y sus principios, el Régimen Foral y Pamplona. No sé cómo no vomita cada noche; son escoria". Por su parte, Feijóo tildó de "línea roja" el hecho de que Sánchez haya facilitado el gobierno aun partido que llevó en sus listas municipales y autonómicas a personas "condenadas por asesinato" a políticos y ciudadanos, entre ellos, a compañeros del PSOE que fueron "asesinados por ETA". Quizá UPN y PP acudan con siglas separadas, pero el mensaje que transmitirán a los navarros desde la plaza del Ayuntamiento irá en la misma línea.