Entrevistas de trabajo: ¿los reclutadores buscan competencias profesionales o emocionales?

En algunas ocasiones, los candidatos que optan a una oferta de empleo y son llamados a entrevista personal se esfuerzan por demostrar sus competencias profesionales descuidando la parte más emocional. Hay requisitos técnicos ineludibles (una titulación específica, manejar una herramienta informática, idiomas, etc), todos ellos son conocimientos ya aprendidos. Esta condición se cumple o no, pero es fácilmente comprobable.

Es más interesante centrarnos en revelar nuestras competencias emocionales. El valor que más buscan las empresas, a la hora de contratar personal humano, es la de: ser confiable.

Las preguntas que se se hacen son: ¿por qué pueden confiar en ti?, ¿serás una persona fiable?, ¿estable?, ¿les vas a fallar?

Realmente lo que se busca en el ámbito profesional es que la persona, por la que se apuesta para participar en un proyecto, sea capaz de autoregular sus propias emociones. Esto no quiere decir que busquen que se reprima o elimine lo que se siente, no somos robots, pero sí que sepan gestionar, dominar y detectar con sutileza cuándo y hasta dónde es adecuado mostrarse y, sobre todo, saber adaptarse, reajustarse, demostrar contención, sobreponerse.

Habréis escuchado muchas veces esta frase de: "Yo es que soy así". Es lo peor que se puede decir en una entrevista de trabajo. Quizás tu familia y amigos te acepten como eres sin más, porque te quieren, pero en el trabajo tienes que superar ese límite. Y además esto es positivo, ya que es una actitud que se retroalimenta, esa conducta 'más forzada o actuada' también incide en tus rasgos de personalidad, y te hace mejor, al menos suavizará aquello más intenso de tu carácter.

De forma natural, puedes ser alguien impulsivo, impaciente y dominante, pero si, por ejemplo, estás al cargo de un equipo, debes hacer que el engranaje funcione y eso no pasa por dominar e imponer sino por negociar, empatizar, escuchar, calmar, en definitiva, de sopreponerte a tus propias carencias por un bien mayor, por un negocio, por las personas de tu equipo, por los clientes. Si no eres capaz, probablemente ese no sea tu sitio o tu posición, quizás dejes de ser 'confiable' para la empresa si tus reacciones son siempre explosivas.

En la entrevista y en los primeros meses de tu incorporación debes demostrar que no eres alguien que perderá los papeles a la primera de cambio, sino que sabrá gestionarse ante cualquier situación.

Para las empresas, el mayor riesgo de contratar a alguien no es la falta de competencias profesionales sino la falta de competencias emocionales.