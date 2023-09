Los cuatro gestos prohibidos en una entrevista de trabajo

La comunicación no verbal en las entrevistas de trabajo suele adquirir un peso especialmente importante. Sabemos que nuestro discurso, las palabras elegidas, son más conscientes y fácilmente manipulables, pero controlar todo el tiempo cada gesto, postura o movimiento de nuestro cuerpo es casi imposible.

Lo más adecuado es sentir realmente una actitud positiva e interés durante la entrevista de trabajo. Mostrarnos naturales con las expresiones y gestos que nuestro cuerpo va experimentando o forzar sonrisas y ciertas posturas, puede ser contraproducente.

Pero sí que es cierto que hay gestos que hay que evitar durante una entrevista de trabajo, y aunque en ese momento aparezcan de forma espontánea, tendríamos que bloquearlos voluntariamente porque en ese contexto laboral no son pertinentes y te pueden eliminar directamente del proceso de selección por válido que seas.

1. Mirar el móvil durante la entrevista de trabajo

El sentido común nos dice que no es adecuado consultar el móvil durante una entrevista de trabajo pero a veces tenemos esta conducta tan interiorizada que lo podemos hacer casi sin darnos cuenta, el teléfono vibra o se ilumina y nuestra atención se desvía automáticamente. Ponlo en silencio y no lo tengas en cuenta durante los minutos que dure el encuentro con el reclutador o director.

2. Juguetear con objetos o con el pelo

Cuando estamos nerviosos nuestro cuerpo se descontrola y puede buscar salidas para paliar el estrés que no cumplen con un código de conducta correcto para un entorno profesional. Es muy frecuente que las mujeres se agarren un mechón de cabello o se peinen con los dedos, ellos suelen coger un bolígrafo y juguetear con este (incluso dar golpecitos) o manipularse el reloj o alguna prenda de ropa. No pasa nada si se hace un par de veces de forma muy puntual y rápida pero no te ancles en ese estado porque transmite inseguridad y demasiada ansiedad.

3. Evitar el contacto visual en la entrevista

En cualquier conversación lo normal es mirar a tu interlocutor, esto comunica interés, escucha activa e implicación en la conversación. No es necesaria una mirada fija y constante pero sí que en alrededor al 90% del tiempo haya contacto visual durante la conversación.

4. Apoyar la cabeza en la mano

No soy partidaria de recomendar o prohibir gestos tan específicos pero de todos, este sin duda es el peor para utilizar en este contexto. Mantener una postura erguida y realizar gestos con manos y brazos fluidos que acompañen al contenido verbal es lo más importante. Ese gesto de apoyo no es coherente con transmitir energía, entusiasmo ni buena disposición a la hora de hacer una entrevista de trabajo, más bien proyecta apatía, aburrimiento y desinterés.