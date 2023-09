Así es 'Elevator pitch', la estrategia para conseguir el trabajo que quieres

En una entrevista de trabajo tendrás muy pocos minutos para saber comunicar quién eres, tu valía y el motivo por el que la empresa debería contratarte.

Para ello será clave que tú domines la conversación, que elabores tus respuestas de forma clara, concisa y con un objetivo marcado, en este caso: conseguir venderte bien.

El 'elevator pitch' (que se traduce como conversación de ascensor) es un tipo de discurso que no dura más de un minuto y en el que se resume mucha información relevante, se puede aplicar a un contexto personal para agradar de forma social o íntima a los demás y también a un contexto profesional, para cerrar una negociación exitosa, para vender, conseguir clientes o para ser el candidato seleccionado en una entrevista laboral.

En este último caso, el elevator pitch será un mensaje cargado de palabras clave que tendrás que utilizar para desmarcarte de la competencia, para que te recuerden y des en el clavo respecto a lo que el reclutador necesita escuchar de ti.

Una pista muy útil para recoger estas palabras clave te la dará el texto de la oferta de empleo o la descripción de la empresa en su web. Analízalas y utilízalas en tus enunciados.

Para ello, no improvises, elabora un discurso (flexible) en tu cabeza y ve adaptándolo al momento o empresa en la que te encuentres. La preparación previa es clave para no 'enrollarte' de más y contar aspectos accesorios poco interesantes.

Céntrate en tus estudios principales y en tus años de experiencia, resume tu trayectoria y tu especialidad, siempre escogiendo lo más relacionado con el puesto al que vas a optar.

Ponte en valor, no dudes en comentar tus logros, tus éxitos, tus reconocimientos, poniendo ejemplos concretos, con humildad, aprendizaje y ganas de mejorar aun más.

Termina tu mensaje con lo que tú puedes aportar a la empresa, cuáles son tus habilidades, tu potencial, tu motivación, tu experiencia, tus puntos fuertes personales y profesionales.

La actitud y la comunicación no verbal también son importantes. El entusiasmo es el concepto fundamental en esta parte, expresar ganas, ilusión, pasión, motivación. Que tu tono de voz, tu rostro y tu cuerpo sepan transmitir todo esto y para ello casi que no hay trucos, no se puede forzar o disimular, lo mejor es que sientas este entusiasmo de verdad y tu cuerpo seguro será coherente con este sentimiento. Esta actitud, además, te brindará credibilidad y te hará también conectar emocionalmente con el reclutador. Aunque después tenga que valorar aspectos técnicos, seguro que tu energía quedará grabada en su memoria y te dará puntos de ventaja.

Recordemos la célebre frase de Voltaire: "Suerte es lo que sucede cuando la preparación y la oportunidad se encuentran".