Una camarera denuncia ser despedida por un error en su contrato: "Luego dicen que en hostelería no hay personal"

El sector de la hostelería es uno de los ámbitos laborales que más denuncias recibe en las redes sociales. Camareros y cocineros exponen cada día sus testimonios personales sobre duras situaciones que les ha tocado vivir durante sus jornadas laborales.

El último que se ha viralizado ha sido compartido por la cuenta de SoyCamarero. Este conocido perfil de X (antiguo Twitter) ha subido un vídeo extraído de TikTok donde una trabajadora cuenta la manera en la que ha sido despedida por exigir sus derechos laborales.

"Hoy vengo de trabajar cuatro horas en una cocina tragando mierda y trabajando como una condenada, porque no puedes parar ni para respirar" comienza la mujer su relato, en un tono enfadado. "Empecé el día 28, me hicieron un contrato el día 29 y cuando lo leo resulta ser que es de dos horas y yo estoy trabajando cuatro", explica.

Una compañera del sector denuncia su caso al ser despedida por el mero hecho de exigir sus derechos ¿Por qué falta personal en la hostelería? pic.twitter.com/Lfq3zSDlzM — Soy Camarero (@soycamarero) August 31, 2023

Al darse cuenta del error, la trabajadora acude a la jefatura del establecimiento para notificarlo. "Cuando llego a primera hora digo que mi contrato no es correcto porque a mí me han asegurado dos horas. Me dicen que no puede ser y que hay que llamar al gestor", es la primera opción que le dan. La mujer realiza su jornada laboral y cuando termina, vuelve al despacho.

"Me dicen 'mira, ya hemos hablado del contrato, queda invalidado el de dos horas y te hago ahora el de cuatro'". Al firmar y entregar el nuevo contrato, le dan la noticia de que no ha superado la prueba y que está despedida. "No valgo y te das cuenta justo el día que te exijo mis derechos, el día que te digo que me tienes que asegurar 4 horas, que son las que estoy trabajando", se dirige, en su testimonio, directamente al jefe que la despidió.

La mujer, que se muestra muy indignada y disgustada, añade a su relato que una de sus compañeras le dijo que se sabía muy bien sus derechos. "¿Por qué? Porque nadie los exige en esa empresa", se justifica ella.

Por último, esta trabajadora indica lo que le han pagado por trabajar cuatro horas al día: "21 euros al día me ha pagado. Es lo que salía en nómina. Esto es lo que tenemos, señores en España". "Que luego digan los empresarios de hostelería y de restauración que no hay personal. No hay personal porque quieren abusar", finaliza con su testimonio.

La publicación se ha llenado de mensajes de apoyo a la protagonista del vídeo, en los que diferentes usuarios le han animado a que denuncie a inspección de trabajo. "Esto es despido nulo", asegura una internauta; "Más inspecciones, menos preavisos, más multas y sobre todo más embargos", alega otro.

Espero que lo denuncie a inspección de trabajo. Esto es despido nulo.



Yo sé cómo los gestores ceden a hacer este tipo de cosas... Alguien me viene así y llamo yo misma a la inspección. Pero bueno, supongo que el dinero corrompe... — Sarii (@sariux_sarii) September 1, 2023

Más inspecciones, menos preavisos, más multas y sobretodo más embargos. Los piratas solo entienden ese lenguaje. — Tommy 🇦🇺🇩🇪🇳🇴🇸🇪 (@KaiserTommy) September 1, 2023

Por su parte, otros usuarios se han sentido identificados y han expuesto situaciones parecidas:

Todo está corrupto.

Mi caso:

6 meses exigiendo mis derechos vía tlf y mail, después de la última charla con la encargada me pone falsa denuncia de amenazas y despido disciplinario.

Vamos a juicio, lo llevo grabado, salgo inocente.

Reclamo despido y lo pasan a improcedente. 🤦🏽‍♂️ — L'artesà de Vallcebre (@jordicowboy) September 1, 2023

La meva filla va treballar en un bar de 11 a 18h.

Els companys menjaven ajupits sota la barra xq no els podien veure menjar.

Com q tenien dret a 15m, 15m!! va demanar-los. Li van dir q i tant, ves a menjar.

A la nit va rebre un wsp dient q ja no la necessitaven.

Explotadors! — Carme Garcia ||*|| (@muxaineta) September 1, 2023