Las cinco cosas que debes borrar de tu currículum inmediatamente

Hubo un tiempo en el que la regla de oro para elaborar un curriculum vitae era la de 'más es más'; cuánta más información apareciera sobre nosotros y nuestra experiencia, mucho mejor, más completa quedaría nuestra presentación a cualquier vacante de empleo.

Actualmente la valoración sobre el CV es justo la contraria, 'menos es más', y es que los reclutadores de cualquier empresa necesitan originalidad, brevedad, detalles específicos y facilidad a la hora de leer los cientos de opciones que reciben cada día.

Revisar, actualizar y adaptar tu currículum continuamente será muy importante si quieres que ese trabajo que tanto buscas sea tuyo. Pero, ¿por dónde empiezo?, ¿qué información debería eliminar para hacerlo más atractivo?

En primer lugar, economía de las palabras

Ahórrate el título de 'curriculum vitae' al inicio de la página o enunciar 'nombre', 'teléfono', 'dirección', 'títulos/cursos'. Todo ello son datos comprensibles y visibles sin necesidad de nombrarlos específicamente.

Segundo, datos personales irrelevantes o inadecuados

Es muy habitual, por ejemplo, especificar nuestra dirección exacta, hasta con número de portal y piso. Será suficiente con detallar la zona/barrio, localidad y código postal. También sería interesante que tu e-mail no sea el personal que te hiciste hace 20 años con un 'nena87@yahoo' o 'gatamadrid@hotmail'. Siempre es más correcto aportar una dirección con nombre y apellido y si la cuenta es de gmail u outlook, mucho mejor para el entorno laboral.

Tercero: aficiones o intereses que no se vinculen a un contexto profesional

En algún momento se pensó que esto era buena idea a la hora de redactar un CV, pero realmente... ¿qué aporta tu amor por la poesía, la música y tu interés por viajar a un puesto de programador informático? No resulta revelador, resta profesionalidad y no aporta información de calidad.

Cuarto: destacar habilidades muy básicas

Es contraproducente mostrar habilidades del tipo: buen nivel de castellano (siendo español), manejo del correo electrónico o de Word. Son aspectos que se dan por hecho; sí que puedes añadir acciones más profesionales que te den valor, como por ejemplo: alto manejo de Excel con capacidad para configurar macros y ejecutar tablas dinámicas.

Quinto: elimina experiencias laborales muy antiguas

Sobran las experiencias laborales muy antiguas o que no tengan que ver con el puesto al que optas. Solo hay que mantenerlas si son muy importantes o si no tienes otras experiencias más actuales. Muchos de nosotros hemos trabajado de dependientes, azafatos o camareros durante los años de estudios universitarios, por ejemplo. No es necesario añadir ese tramo si en los últimos cinco años ya hemos trabajado en dos consultoras como graduados.

Pues bien, manos a la obra y mucha suerte con la búsqueda de empleo.