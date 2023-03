Lo que nunca debes hacer en una entrevista de trabajo: cinco actitudes que sacan de quicio a los reclutadores

En una entrevista laboral tienes pocos minutos para demostrar tu valía y convencer al otro de que tú serás la mejor opción. Por esto, es importante conocer cuáles son las respuestas y actitudes que más sacan de quicio a los reclutadores en los procesos de selección de personal.

En primer lugar, no deberías descuidar la primera llamada telefónica en la que te pueden plantear ya algunas preguntas y citarte para un encuentro presencial. La buena actitud y predisposición es fundamental en este contacto inicial, la persona que te llama espera de ti algo de entusiasmo, que no le respondas con monosílabos y que pongas facilidades para agendar la entrevista personal.

Otro punto que los entrevistadores detestan es que a la pregunta: "¿Qué conoces de la empresa?", el candidato no sepa qué responder porque no se han informado mínimamente sobre la compañía y el puesto de trabajo que va a desempeñar. Acudir sin los deberes hechos causa muy mala impresión y falta de interés.

A la hora de hablar de ti, sobre todo si te preguntan por tus debilidades o carencias, no caigas en los tópicos para salir del paso, tipo: "Soy demasiado ordenado y perfeccionista". Habla con naturalidad de algunas situaciones en las que te sientas menos cómodo pero enfócalo siempre hacia lo positivo, añadiendo cómo resuelves esa debilidad, por ejemplo: "De inicio, me costaba organizarme con tanta carga de trabajo pero me he formado en gestión del tiempo y ahora sé priorizar mucho más las tareas".

Siguiente mandamiento: jamás critiques a tus jefes, compañeros o empresas anteriores, aunque lleves razón. Esto es algo super común y proyecta muy mala sensación en el reclutador. Al final, hablando mal de otros te descalificas a ti mismo, te presentas como problemático/a y generas desconfianza. Se pueden afrontar situaciones pasadas desagradables desde el aprendizaje y la superación sin caer en la ofensa.

Por último, no pongas en el CV ni digas nada que no puedas demostrar en la entrevista. Para valorar conocimientos técnicos, como el nivel de inglés o de Excel, se suelen realizar pruebas que validen tu grado de competencia en lo que se requiere, la mayoría de las veces esto es un mínimo que si no se cumple no hay manera de suplir. Puedes ser muy simpático, predispuesto y trabajador que si no eres bilingüe no te van a coger para ese puesto por mucho que te esfuerces. Mentir en aspectos tan fácilmente demostrables no te servirá de nada y hará que te bloqueen para otras posibles vacantes a las que quizás si que podrías optar. Además de pasar un mal rato.