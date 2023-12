Emiratos intenta cerrar la COP28 con una imprecisa meta para reducir gas y petróleo que España y otros países exigen esta década

La presidencia de la COP28 de Dubái que ejerce Emiratos Árabes Unidos ha presentado este lunes un borrador de conclusiones de la Cumbre del Clima que fija un impreciso horizonte hacia el final de los combustibles fósiles, lejos de la exigencia de la UE y de otros países que, como España, también reclaman empezar a recortar el uso de gas y petróleo para alcanzar el pico de emisiones de CO2 en 2025 y empezar a reducirlas a partir de entonces. En su lugar, el documento final que terminarán de negociar las delegaciones nacionales ofrece un "menú de opciones", como ha criticado Greenpeace y países más afectados", donde plantea "recortar rápidamente" solo el carbón cuyas emisiones no puedan capturarse y, para el gas y el petróleo, se refiere solo a reducir su consumo "ordenadamente" y de "forma justa y equitativa" para llegar al objetivo cero neto en 2050, "de acuerdo con la ciencia".

Las delegaciones nacionales y organizaciones ecologistas y de la sociedad civil que llevan desde el 30 de noviembre negociando en Dubái un acuerdo para mitigar el cambio climático y financiar sus consecuencias esperaban este lunes con verdadera impaciencia -en el caso de la de la UE- el documento del Sultán Al-Jaber -presidente de la COP28- sobre el que deben cimentarse las conclusiones finales de la Cumbre del Clima, que se supone que se clausurará este martes, 12 de diciembre.

Por lo que respecta a las acciones que los países deberían hacer para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, la visión de Emiratos que se plasma en el documento incluye algunas reclamaciones de los países industrializados como España, que llegaron pidiendo triplicar la instalación de renovables y duplicar la eficiencia energética, que figuran en el borrado. Sin embargo, tal y como se esperaba de un país productor de combustibles fósiles, se inclina hacia posiciones muy difusas por lo que respecta al abandono del uso de petróleo y gas en un futuro próximo.

El borrador "reconoce la necesidad de una reducción profunda, rápida y sostenible de gases de efecto invernadero" y pide a los países que tomen acciones, a las que da una pátina de voluntariedad al añadir "entre las que podrían incluirse" una serie de decisiones, entre las que el carbón es el único combustible fósil al que se le da una vía de salida un poco más precisa.

Entre ellas, el presidente emiratí de la COP28 plantea una "rápida reducción" del carbón cuyas emisiones no puedan capturarse y que se limite las nuevas plantas de generación eléctrica con este tipo de carbón. Por lo que respecta al gas y al petróleo -que no nombra- el borrador plantea "reducir tanto el consumo como la producción de combustibles fósiles de forma justa, ordenad y equitativa, para lograr el cero neto [emisiones que no se pueden capturar o compensar] para antes o alrededor de 2050, en línea con la ciencia".

El borrador también es impreciso por lo que respecta a otro gran debate de esta Cumbre del Clima, los subsidios a los combustibles fósiles, para lo que tampoco se fija una fecha. "Eliminar tan pronto como sea posible los subsidios sobre combustibles fósiles ineficientes que incentivan el desperdicio de consumo y no se dirijan a solucionar la pobreza energética o la transición justa".

Otras de las medidas que plantea el borrador para reducir las emisiones de efecto invernadero son "acelerar globalmente los esfuerzos hacia sistemas de energía de emisiones netas cero utilizando combustibles de emisiones cero o de bajas emisiones antes o para alrededor de mitad de siglo" o "acelerar las tecnologías cero o bajas emisiones" como renovables, nuclear, captura de emisiones o el hidrógeno bajo en carbono.

También llama a "acelerar y reducir sustancialmente las emisiones que no sean de CO2, incluyendo en particular las de metano, para 2030", y las del transporte por carretera "a través de una amplia gama de vías, incluido el desarrollo de infraestructura y el rápido despliegue de vehículos de cero o bajas emisiones".

Pico de emisiones en 2025

La imprecisión de fechas para estas acciones -salvo la de 2050 y teniendo en cuenta que en estas cumbres es muy difícil fijarlas-, contrasta con la petición que este mismo lunes han reiterado los países de la Alianza Más Allá del Gas y del Petróleo de la que forma España, que exigía una "eliminación global" de combustibles fósiles "no más tarde de 2050" para poder mantener el objetivo de que el calentamiento global no supere 1,5ºC. También, que la decisión final de la COP "debía incluir un pico en la producción y consumo de combustibles fósiles en esta década, con un pico de emisiones en 2025", objetivos y fecha que no figura en el borrador que ha circulado este lunes la Presidencia emiratí, que en las forma también toma partido por uno de los dos 'bandos' de la batalla semántica de esta COP28. Solo para hablar de carbón, el borrador emplea el término "phashing down" y no "phasing out" -es decir, "reducción", no "eliminación"- de esta materia prima, y ni siquiera de toda, porque se refiere solo a la que no pueda ser capturada.

La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, que funge también como presidenta del Consejo de Medio Ambiente de la UE y que ha permanecido en Dubái desde que empezó la COP, se ha mostrado claramente partidaria por la acción de "eliminar" y hace unos días cargó contra la OPEP -de la que Emiratos forma parte y que, como se ha visto en el borrador de Al-Jaber, no ve "realista" poner fecha al fin de los combustibles fósiles- por entorpecer la eliminación del petróleo y el gas. "Es repugnante que los países de la OPEP estén presionando para no llegar donde se tiene que llegar", dijo el sábado.

Este domingo, Ribera reiteraba que los resultados de la Cumbre del Clima de Dubái deben garantizar "seguridad climática" entre datos que son "claros": "No más de 1.5°C [de calentamiento], reducción rápida de emisiones, abandono de combustibles fósiles y un sistema financiero que facilite y asegure seguridad climática".

Por su parte, el secretario general de la ONU, António Gutérres, insistía este domingo en un acuerdo que mantuviera el límite del calentamiento en 1,5ºC, "termine con la era de los combustibles fósiles" y administre "justicia climática".

Tras una primera semana de negociaciones técnicas, en los últimos días la COP28 entró en la recta final de los contactos, de mayor calado político, en los que Ribera y el comisario de Acción Climática, Wopke Hoekstra, han intensificado sus contactos para alcanzar un acuerdo lo más "ambicioso posible". Para ello, los dos representantes de la UE trazaron una alianza en favor de más contundencia en mitigación del cambio climático con países que son islas y que están directamente amenazadas por el calentamiento global.

"Insuficiente" y "completo desastre"

Desde uno de ellos, Samoa, ha llegado una de las primeras reacciones al borrador de la presidencia de la COP28 y en concreto al párrafo que contiene estas propuestas de mitigación. "Incluye un débil lenguaje sobre combustibles fósiles que es completamente insuficiente. No se refiere en absoluto a la eliminación, presenta un menú de opciones que los países pueden elegir. Es inaceptable", ha declarado su ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Toeolesulusulu Cedric Schuster.

También ha sido muy negativa la reacción de Greenpeace tras conocer el borrador. "¡Este borrador es un absoluto desastre! Si esto es todo lo que se puede sacar de la COP28, entonces esta conferencia va a ser un fracaso", ha exclamado Kaisa Kosonen, jefa de la delegación de la organización en la COP28, que también ha criticado que las medidas no sean más que "opciones" y ha considerado que el texto "no capta el momento histórico que hemos presenciado en las últimas semanas", en el que "abandonar los combustibles fósiles ya no es opcional".

“El borrador es un insulto a la inteligencia y a los países y las personas que más sufren los impactos del cambio climático y no pueden esperar más. Hay países en el Pacífico Sur que literalmente van a desaparecer bajo el mar a causa del calentamiento global que producen las emisiones de los combustibles fósiles", ha censurado Pedro Zorrilla, representante español en la delegación de Greenpeace.