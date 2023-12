El Gobierno toma partido en la batalla semántica de la COP28: eliminar los combustibles fósiles, no reducir su uso

Un año más, las discusiones globales sobre el cambio climático en la COP28 vuelven a encerrar una batalla semántica. Si el año pasado la disquisición estaba acerca de que había que poner freno al calentamiento global en los 2ºC o en 1,5ºC, dado que ambas cifras figuran en el histórico Acuerdo de París, en Dubái ya solo se habla de 1,5ºC, pero las discrepancias tienen que ver con el nivel de ambición necesario para no superarlo, en concreto por lo que respecta al uso de combustibles fósiles. Y en este tira y afloja, el Gobierno se han posicionado claramente a favor de la postura más drástica que defienden también científicos y ecologistas para buscar que la COP28 termine con un compromiso para "eliminarlos", aunque sea progresivamente, en lugar de la intención mucho más laxa que defienden los países productores y la ubicua presencia de compañías de, simplemente, reducirlos.

Este debate, que es clave, se dirime en dos términos en inglés muy similares pero con significados muy distintos y, según defienden delegaciones como la española, con consecuencias muy diferentes, porque de ello depende precisamente que sea posible frenar el calentamiento global en 1,5ºC con respecto a niveles preindustriales.

España defiende el "phasing out", es decir, que la COP28 termine con un compromiso para "eliminar" el uso de combustibles fósiles. En la Cumbre del Clima de hace dos años, la COP26 de Glasgow, se decidió así para el carbón y España quiere que la cita de Dubái marque el camino de salida también al gas y al petróleo.

Enfrente está otro concepto, el "phasing down", que sería un compromiso para reducir el uso de combustibles fósiles pero sin abogar por eliminarlos. Esta es la postura que defienden los países productores, entre ellos el anfitrión de la COP28, Emiratos Árabes. El presidente de la cumbre y ministro emiratí de Industria, el Sultán al Jaber, conmocionó hace unos días a parte de la audiencia al asegurar que "no existe ninguna ciencia, ni ningún escenario, que diga que la eliminación progresiva de los combustibles fósiles es lo que permitirá alcanzar los 1,5°C". Un día después tuvo que desdecirse y afirmó en un encuentro con periodistas que la salida progresiva de los combustibles fósiles es "inevitable". También lo es el pesimismo acerca de que puedan alcanzar compromisos ambiciosos contra el cambio climático en una cumbre organizada por un país con grandes reservas de petróleo y con planes de aprovechar la cita para cerrar acuerdos comerciales con una quicena de países.

"Deshacernos de los combustibles fósiles"

Este martes, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se ha sumando al grito unánime con el que un grupo de ministros de distintas regiones ha respondido "¡no!" a la pregunta acerca de si considerarían un éxito que la COP28 concluyera con un compromiso para reducir -"phashing down"- pero no eliminar -"phasing out"- el uso de combustibles fósiles.

¿Puede la #COP28 considerarse un éxito si no termina con acuerdo de eliminación de los combustibles fósiles?



«NO»



Respuesta clara y unánime de la alianza @beyondoilgas

→ a la que se acaba de adherir España 🇪🇸



Desde la UE 🇪🇺 se plantea acabar con los combustibles fósiles pic.twitter.com/iMvi9oWurj — Transición Ecológica y Reto Demográfico (@mitecogob) December 5, 2023

"Es hora de dar pasos adelante y decir que si queremos mantener al alcance el objetivo de 1,5ºC tenemos que hacer un balance global y dar una orientación. Lo que tenemos que hacer es deshacerlos de los combustibles fósiles y cómo asegurar la eficiencia energética y las energías renovables", ha dicho Ribera durante la rueda de prensa que ha compartido con ministros de Dinamarca, Colombia o Samoa para anunciar la integración de España en la 'Alianza Más Allá del Petróleo y el Gas' (BOGA, por sus siglas en inglés), una unión de gobiernos que se creó en la COP26 de Glasgow para ayudar a otros países a dar alternativas económicas y laborales en comarcas especialmente dependientes de los combustibles fósiles cuando los abandonan. Es lo que en España y la UE se llama "transición justa".

Transición justa

Este martes se han unido a ella tres nuevos miembros, España, Kenia y Samoa, con lo que ya suma 26 gobiernos para promocionar acciones como la que se ha anunciado en la Cumbre del Clima, la entrega de un millón de dólares para apoyar los esfuerzos de Colombia y Kenia, los dos primeros beneficiarios de un fondo destinado ayudarles a gestionar de forma ordenada la transición desde la dependencia del gas y del petróleo a otras energías renovables.

Al hilo de la marcha de las negociaciones, Greenpeace insiste en que el objetivo no solo debe ser alcanzar el pico máximo de consumo de combustibles fósiles para 2030, sino "empezar su disminución inminentemente" para que a final de la década ya se note una disminución.