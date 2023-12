Ribera traslada el rechazo de la UE al borrador de la COP28: "Es insuficiente y hay elementos inaceptables"

El borrador de conclusiones de la COP28 que ha presentado este lunes el presidente de la Cumbre, el Sultán emiratí Al-Jaber, es "insuficiente" y en algunas partes, directamente, "inaceptable" para la UE. Así lo han afirmado los dos negociadores europeos, la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, y el comisario de Acción Climática, Wopke Hoekstra, que han rechazado un texto que creen que no marca una senda de hacia dónde tiene que ir la energía en esta década, crucial para luchar contra el cambio climático y mantener al alcance el límite del calentamiento global en 1,5ºC con respecto a niveles preindustriales. Ribera y Hoekstra no se levantarán de la mesa y se marcharán de la COP28 y seguirán negociando el tiempo que sea necesario, han dicho, sobre una Cumbre que es poco probable que pueda concluir este martes a las 11 de la mañana y que, como ha ocurrido otros años, previsiblemente se prorrogará.

"Este texto es insuficiente y, de hecho, hay elementos que son inaceptables", ha afirmado Ribera poco después de conocerse un borrador de conclusiones en el que Emiratos acepta la reclamación de la UE y otros países de triplicar las renovables y duplicar la eficiencia pero que es tan vago por lo que respecta a los combustibles fósiles que no solo no plantea un horizonte de salida sino que su mera reducción no es más que una opción que se pone dentro de un catálogo para los países.

► VP @TeresaRibera valora el último borrador presentado por la presidencia de la #COP28



«Es claramente insuficiente con elementos inaceptables. Vamos a trabajar hasta el final» pic.twitter.com/sDArEszjEi — Transición Ecológica y Reto Demográfico (@mitecogob) December 11, 2023

"Echamos de menos conceptos y orientaciones que nos permitan lo que se necesita para salir de esta Conferencia [de las Partes] con lo que se necesita, una senda clara de lo que debe hacer el sector de la energía para asegurar un declive rápido de emisiones, el papel de los combustibles fósiles, no solo en el horizonte de 2050, también en el de 2030", ha añadido Ribera, que encabeza junto a Hoekstra la delegación de la UE en tanto que presidenta semestral del Consejo de Medio Ambiente y Energía.

Ha reiterado que en el texto no hay señales sobre "de qué manera garantizamos su reducción hasta su eliminación" o que "el acceso a las nuevas energía y a nuevas infraestructuras son compatibles con lo que nos exige la Ciencia, garantizar ese horizonte de seguridad climática que marca que la temperatura no crezca por encima de 1,5ºC".

Junto a Ribera, el comisario europeo también ha rechazado un texto que ha calificado de "decepcionante" y al que "le faltan muchos elementos" para afrontar "lo que hay que afrontar". "Tenemos que continuar la negociación, este texto no lo podemos aceptar".

Posible prórroga

A pesar del rechazo frontal de la UE al borrador de conclusiones, Ribera y Hoekstra han negado que vayan a marcharse de Dubái. Por el contrario, han apostado por continuar negociando "a fondo". "No es momento de hablar de si nos marchamo o no, pero sí que a lo mejor tenemos que quedarnos más tiempo de lo que pensamos", ha indicado la vicepresidenta sobre una reunión que, en principio, debía terminar este martes y que todo apunta que, una edición más, podría alargarse todavía unos días más.

"Veo muy difícil que podamos llegar a una solución mañana a las 11 de la mañana como le hubiera gustado al presidente [de la Cumbre del Clima], pero nos mantenemos dentro de lo que el presidente dijo en un primer momento, que tiene que ser una COP que se convierta en un punto de no retorno y de referencia en esta década crítica", ha afirmado.

Absoluto desastre e insulto a la inteligencia

La UE no es la única organización ni el único grupo de países que no ha tardado en manifestar su oposición al borrador que ha presentado Emiratos como Presidencia de la COP.

En nombre de la Alianza de Países Pequeñas Islas, el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Samoa, Toeolesulusulu Cedric Schuster, ha criticado que el texto "incluye un débil lenguaje sobre combustibles fósiles que es completamente insuficiente. No se refiere en absoluto a la eliminación, presenta un menú de opciones que los países pueden elegir. Es inaceptable".

Greenpeace, por su parte, ha puesto el grito en el cielo por un borrador que considera "un absoluto desastre". "Si esto es todo lo que se puede sacar de la COP28, entonces esta conferencia va a ser un fracaso", ha exclamado Kaisa Kosonen, jefa de la delegación de la organización en la COP28, que también ha criticado que las medidas no sean más que "opciones" y ha considerado que el texto "no capta el momento histórico que hemos presenciado en las últimas semanas", en el que "abandonar los combustibles fósiles ya no es opcional".

“El borrador es un insulto a la inteligencia y a los países y las personas que más sufren los impactos del cambio climático y no pueden esperar más. Hay países en el Pacífico Sur que literalmente van a desaparecer bajo el mar a causa del calentamiento global que producen las emisiones de los combustibles fósiles", ha censurado Pedro Zorrilla, representante español en la delegación de Greenpeace.