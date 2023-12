Las Reinas Magas

Valencia se queda sin sus 'Reinas Magas', perdón, sin sus 'Magues de Gener'. Al menos de manera oficial. El Ayuntamiento ha quitado los fondos destinados a ese particular desfile que el anterior alcalde, Joan Ribó, inició para conmemorar la Valencia republicana de la Guerra Civil. Las Magues tendrán que demostrar en adelante su magia a través de micromecenazgo, solo así podrán contestar la decisión del consistorio.

En el fondo todos están contentos: unos por recuperar la tradición de las fiestas navideñas y cumplir con su electorado (y también con los que no les votan, pero ven disparatada la idea de Ribó); otros por agitar el victimismo y cumplir con una nueva tradición, la de unas navidades laicas, antisistema o republicanas (como si un republicano no pudiese ser monárquico una noche). En eso, los nacionalismos periféricos son muy españoles porque no hay nada más español que rememorar glorias pasadas, maldecir el presente y celebrar o recrearse en las derrotas.

En todo caso, si sale adelante la cabalgata de las Magues, ojalá inviertan un poco más en su vestimenta. Esperemos que no caigan en lo cutre como en ediciones pasadas. Porque las pobres lucían unas prendas más propias de Piratas del Caribe o de unas cabareteras del spaghetti western, que de unas mujeres que, como Marianne, simbolizan libertad, igualdad y fraternidad. Merecen dignidad, póngales si quieren un gorro frigio, pero con decoro.

Los valencianos en realidad están en otra cosa. Celebrarán según su costumbre. Los que puedan hacerlo, claro está. Dejando de lado la significación religiosa, muchos estarán pensando en que los verdaderos magos tendrán que ser ellos para estirar el sueldo o hacerlo compatible con las fiestas. Cada vez hay menos pan, o es más caro, y cada día sufrimos más circo, que precisamente barato no es.