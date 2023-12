El PP mantendrá sus exigencias para renovar el CGPJ y la Constitución y lamenta que el PSOE solo ceda ante los independentistas

El PP está dispuesto a tirar los muros que querría construir el PSOE, pero no a ser el único que cruce los puentes para alcanzar pactos con esta formación. Así, Alberto Núñez Feijóo se niega a ceder "gratis" en sus exigencias mientras comprueba cómo Pedro Sánchez accede a todo lo que le piden los independentistas, como la ley de amnistía, entre otras cuestiones. De este modo, el PP mantendrá sus requisitos para renovar el CGPJ -que este lunes alcanza cinco años con el mandato caducado- y el artículo 49 de la Constitución -una demanda histórica de las personas con discapacidad- y llama al PSOE a que transija como hace con ERC y Junts.

Fuentes del PP sostienen que la postura de Feijóo en sendas cuestiones continúa intacta y que el líder popular no cambiará las condiciones que negocian ambas formaciones desde hace años si el PSOE no pone nada de su parte. Más aún cuando demuestra lo contrario cuando negocia con ERC o Junts. Por este motivo, el PP se muestra aún más escéptico que antes. Y es que si los socios de Sánchez ya eran una mella en las negociaciones con el PSOE, en la nueva legislatura lo son aún más porque "están más fuertes", explican desde Génova.

De ahí que los populares no confíen en que el mismo PSOE que hace un año no fue capaz de comprometerse sobre el papel a no tocar más artículos que el 49 en el caso de la reforma de la Carta Magna acceda ahora a esta exigencia. Para los populares esta sigue siendo una línea roja, ya que temen que una reforma de la Constitución para eliminar el término 'disminuido' pueda conllevar otras reformas, como puede ser abrir las puertas a un referéndum como el que piden los independentistas.

De hecho, a inicios de año, PSOE y PP se reunieron varias veces con el fin de llegar a un consenso en esta cuestión, en la que ambos comparten el fondo, pero difieren de la forma. A raíz de ello, pactaron ceñir la reforma de la Constitución a eliminar el término 'disminuido' bajo el criterio del Consejo de Estado. También se comprometieron a trabajar en las siguientes semanas en una nueva redacción del artículo 49 que recoja los 'peros' que puso en 2019 el Consejo de Estado y que cuente con el acuerdo de las organizaciones del sector. Sin embargo no prosperó ningún texto y el inicio de las elecciones fue la oportunidad para que PP y PSOE devolvieran al cajón la demanda del sector de las personas con discapacidad, que este domingo celebraban su Día Internacional.

Precisamente con motivo de la festividad, el PP difundió un manifiesto en el que admite que "urge" abordar la reforma del artículo 49 de la Constitución, "que sigue recogiendo un lenguaje superado y anacrónico, para adaptarlo a la realidad actual y reconocer a las personas con discapacidad" como se merecen en nuestra Carta Magna. "El Partido Popular reitera su más absoluto compromiso y voluntad de que esta reforma se lleve a cabo lo antes posible, armonizando nuestra Constitución a los estándares de inclusión y dignidad que demandan las personas con discapacidad en España".

Ese compromiso y esa voluntad para reformar el artículo 49 es semejante a los que dicen tener los populares para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial, que debería haberse renovado hace cinco años. Fue en estas mismas fechas un año atrás cuando PSOE y PP se sentaron "ahora de verdad" a renovar el órgano. Tras semanas intensas de negociación, cuando las formaciones coincidían en que el acuerdo estaba muy cerca, a falta de cerrar flecos, saltaron los puentes con motivo de la reforma del Código Penal. El PP asegura que sus exigencias siguen siendo las mismas que las de entonces: que los jueces elijan a los jueces. De nuevo, el equipo de Feijóo cree que si el PSOE de hace un año no aceptó su requisito, menos aún lo hará ahora con sus socios más "fuertes" que antes.