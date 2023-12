Feijóo congrega a miles de personas ante la "humillación" del verificador y cree que el Gobierno actúa "contra" la Constitución

Tras una larga ovación al paso de los dirigentes populares, con especial énfasis en el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la madrileña Isabel Díaz Ayuso, se hace el silencio en el Templo de Debod. La soleada mañana de diciembre se encapota. La música se para y las miles de españoles acaloran la fría mañana con su propia sintonía: "Puigdemont, a prisión". Los coros que ha iniciado el fondo sur llegan hasta el escenario, donde el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, toma el testigo. "Iba a decir buenos días, Madrid, pero sería injusto, está toda España en el Templo de Debod", celebra ante las bajas expectativas de asistencia. El PP ha logrado movilizar a 15.000 personas —según sus cálculos—, una cifra que Delegación del Gobierno ha rebajado a 8.000, a las puertas del Día de la Constitución. Y es en eso en lo que se han centrado los discursos. "El Gobierno está en contra de la Constitución y a favor de aquellos que no la acatan", ha aseverado Alberto Núñez Feijóo. Frente a ello, el presidente del PP propone "derribar los muros" que querría construir el Ejecutivo de Sánchez con la propia Constitución.

Y mientras tanto, el popular anima a los españoles a seguir agitando las calles. "Si no les gustan estas movilizaciones que se preparen, habrá muchas más mientras no restablezcamos el estado de derecho en nuestro país". Pero no en contra de la legitimidad del Gobierno, que él "no va a cuestionar", sino contra "su sinrazón, su amoralidad y su desvergüenza". Como es la figura del verificador, el diplomático salvadoreño Francisco Galindo, un nombre hecho público este sábado tras la reunión del PSOE y Junts en Ginebra. El líder del PP ha tildado de "humillación insoportable" el hecho de que Sánchez ponga a "un salvadoreño experto en guerrillas latinoamericanas a decirnos cómo trata España a una de sus comunidades autónomas".

"Nos quieren mansos y sumisos como se comportan ellos ante el independentismo. No les gusta el caldo que ellos están cultivando, pues tendrán varias tazas democráticas de caldo al día". "No vamos a blanquear sus alianzas, ni normalizar sus escándalos, ni naturalizar la indecencia, cuanto más cierren las puertas del Congreso, más saldremos a la calle, cuanto más quieran controlar la justicia, más tendrán que responder ante ella". Es por esto que el popular ha prometido alargar las protestas "mientras sea necesario, para defender la verdad de la mentira, la igualdad del privilegio, nuestra democracia contra el acaparamiento del poder sin pudor".

Asimismo ha hecho un repaso de los últimos acontecimientos de la semana para ejemplificar la "desvergüenza" de Sánchez. "En solo una semana la Justicia ha dicho al Gobierno que su Fiscal General no es idóneo por haber cometido abuso de poder, que es ilegal el nombramiento de la presidenta del Consejo de Estado, han generado una crisis en política exterior, las empresas amenazan con llevarse inversiones, las vicepresidentas están a la gresca, además de que el Ejecutivo empieza a reunirse con sus socios en Suiza con un mediador".