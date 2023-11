El PP ve un "hundimiento institucional sin precedentes" tras los "varapalos" del CGPJ y el Supremo

El PP considera que España está ante "un hundimiento institucional sin precedentes que afecta a la independencia judicial y al prestigio internacional", después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se haya opuesto por primera vez al candidato del Gobierno para la Fiscalía General, Álvaro García Ortiz, y el Tribunal Supremo haya anulado el nombramiento de la exministra Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado. Por eso, espera que el Ejecutivo acepte el "veredicto de la Justicia" tras estos dos "varapalos" y no mantenga en sus cargos ni a Ortiz ni a Valerio, según han señalado fuentes del partido.

En concreto, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha informado en su Pleno ordinario de este jueves en contra de que García Ortiz continúe como fiscal general del Estado al considerar que no es idóneo para el cargo, emitiendo así una opinión que no es vinculante, por lo que el Gobierno podrá seguir adelante con su renovación, pero que sí es inédita en democracia, ya que hasta ahora el CGPJ no había informado en contra del candidato de Moncloa.

Además, el Tribunal Supremo ha anulado el nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado al considerar que no cumple con uno de los dos requisitos que exige la ley, el de "jurista de reconocido prestigio".

Fuentes del PP han destacado que en solo un día, "y por primera vez en la historia", el Gobierno ha logrado que "el CGPJ rechace el nombramiento del fiscal general del Estado, que el Tribunal Supremo anule el nombramiento de la presidenta del Consejo de Estado y que un país amigo, como Israel, retire a su embajadora de España".

"Estamos ante un hundimiento institucional sin precedentes que afecta a la independencia judicial y al prestigio internacional de nuestro país", han señalado el partido que dirige Alberto Núñez Feijóo.

El PP ha destacado que, al intento del Gobierno de "controlar el Estado de Derecho a través de la Fiscalía General del Estado y el Consejo de Estado", el Ejecutivo se ha encontrado "dos nuevas resistencias en el Poder Judicial independiente".

Por eso, ha dicho que espera, en todo caso, que el Gobierno "acepte el veredicto de la Justicia y no se empeñe en mantener a la presidenta del Consejo de Estado y al fiscal general del Estado tras cuestionarse, una vez más" el Estado de Derecho con "dos varapalos que no tienen antecedentes en nuestra historia democrática", han añadido las mismas fuentes.

El PP ha señalado además que esas decisiones del Supremo y el CGPJ coinciden con la visita del ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, a Bruselas para verse con el comisario Didier Reynders. "Consideramos que el ministro de los tres poderes tiene la oportunidad de explicar ante las instituciones europeas qué pretendía hacer el Gobierno con ambos nombramientos, el del fiscal general Álvaro García Ortiz y el de la presidenta del Consejo de Estado, Magdalena Valerio", ha manifestado.

Los 'populares' consideran que Pedro Sánchez debe "desistir en su empeño continuado de avasallar las instituciones democráticas con todos sus tentáculos de partido". "Exigimos más que nunca el respeto del Gobierno de Sánchez y sus socios a la independencia judicial", han añadido las mismas fuentes.

Sobre esa decisión del CGPJ rechazando la continuidad de García Ortiz como fiscal se ha pronunciado también la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, quien ha señalado que "no puede ser idóneo quien ha cometido desviación de poder y se calla ante las acusaciones de 'Lawfare' en España". "Salvo para Sánchez", ha apostillado en su cuenta oficial en la red social 'X'.

A todo ello, el PP ha añadido el hecho de que el PSOE vaya a reunirse de manera "secreta" el sábado en Ginebra con Junts, "el partido del prófugo de la Justicia", Carles Puigdemont, a la que asistirá "un mediador internacional" para alcanzar no saben "qué pactos que posibiliten la continuidad del Ejecutivo de Sánchez". "El panorama se presenta desolador y muy preocupante para el futuro de nuestro país y del Estado de derecho", ha enfatizado.

Por último, el PP ha indicado que la llamada a consultas de la embajadora de Israel en España pone de manifiesto "la irresponsabilidad y el desahogo con la que Sánchez ha abordado esta crisis internacional y viene a demostrar que el presidente del Gobierno se ha empeñado en dañar las relaciones con Israel, en el peor momento para el país hebreo".

Según el PP, Feijóo ha pedido en varias ocasiones a Sánchez que se dejara de "estridencias" y "no comprometiera las relaciones con Israel". "Sin embargo, después de lo ocurrido hoy se constata la intención de Sánchez de dañar las relaciones con ese país y demuestra, una vez más, que ha sacado la política exterior de las políticas de Estado", han agregado las mismas fuentes.