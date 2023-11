El PSOE descarta por ahora apoyar a EH Bildu si gana las elecciones vascas pese al paso al lado de Otegi

El PSOE le cierra la puerta a EH Bildu en el País Vasco. Los socialistas aseguran que no apoyarán en ningún caso un gobierno liderado por los 'abertzales' pese a que Arnaldo Otegi, coordinador general de la formación, haya decidido apartarse y no ser candidato en las elecciones, que se celebrarán en primavera del próximo año. Las encuestas otorgan posibilidades reales de ser la primera fuerza a la formación 'abertzale', ante lo que el partido gobernante actual, el PNV, ha decidido cambiar a su candidato y que el actual lehendakari, Íñigo Urkullu, no repita.

"Diré que no a hacer lehendakari a un candidato de EH Bildu y a un gobierno con Bildu. No me interesa, de momento", ha asegurado esta mañana Eneko Andueza, líder del Partido Socialista de Euskadi y candidato de esta formación en los próximos comicios. Andueza ha hecho estas declaraciones en un desayuno informativo que ha protagonizado esta mañana y en el que ha estado rodeado de pesos pesados del partido y del Gobierno, como María Jesús Montero, vicesecretaria general del PSOE y vicepresidenta cuarta; Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda; Fernando Grande-Marlaska, titular de Interior; o Patxi López, exlehendakari y recién ratificado como portavoz del PSOE en el Congreso.

El motivo que ha dado Andueza para negar su apoyo a la formación 'abertzale', que junto al PNV es uno de los apoyos del Gobierno central, es que su prioridad será "ganar las elecciones, tender la mano y construir puentes". Además, ha negado que los comicios vascos vayan a ser una pelea de dos y ha reivindicado la importancia de los socialistas. "No vamos a ser necesarios, sino imprescindibles para liderar un gobierno para transformar el país e imprescindible para alcanzar acuerdos en esas cosas que importan a la ciudadanía vasca", ha remachado. En este sentido, el candidato socialista ha defendido el "tercer modelo", de autogobierno y cogobernanza frente al "tradicional y agotado" PNV o el de la fórmula "vasca y mágica" de Bildu.

Andueza ha querido cortar el paso a los 'abertzales', cuyo coordinador general, Arnaldo Otegi, ha comunicado esta mañana que daba un paso al lado para abrir la puerta a la posibilidad de que los socialistas les apoyasen en los próximos comicios, algo que parece que no ocurrirá. "Todo el mundo sabe quién soy yo y todo el mundo sabe que tengo un pasado, pero aquí todo el mundo tiene pasado en este país", ha reconocido Otegi, que fue condenado por secuestro y enaltecimiento del terrorismo. No obstante, ha defendido una parte de ese legado al asegurar que "también" ha hecho "alguna cosa que cierta parte del país agradece". Fuentes socialistas rechazan hacer comentarios tanto sobre ese paso al lado, como el que le han obligado a dar al actual lehendakari del PNV, Íñigo Urkullu, que será relevado como candidato. "Lo que tenemos claro es que Eneko va a ganar las elecciones, como ya hizo en las generales", añaden las mismas fuentes, que recuerdan que los socialistas fueron la primera fuerza el pasado 23 de julio con el 25,27% de los votos, por delante del 24% del PNV y el 23,95% de EH Bildu.