El flechazo amoroso existe para ellos (pero no tanto para ellas)

Muchos lo llaman ‘amor a primera vista’ y lo cierto es que la comunidad científica no se pone del todo de acuerdo sobre si este tipo de enamoramiento fugaz existe realmente o no. Siendo estrictos con el término ‘amor’, no sería lógico ni posible que esto pudiera producirse en pocos minutos, sin conocer al otro. Parece que la comunicación no verbal es muy potente pero no lo suficiente como para establecer un vínculo tan fuerte entre dos personas; el amor romántico no se basa en la mera atracción de un individuo por otro, sino que nace de una experiencia mucho más profunda y el tiempo es un factor necesario para establecer una posible afinidad, conexión, confianza, etc.

En el año 2017, una investigación de la Universidad de Groninge, en Países Bajos, confirmaba con una muestra de más de 400 participantes que las ‘mariposas en el estómago’ de las primereas impresiones no son más que pura atracción sexual hacia personas que físicamente percibimos como bellas: “Cuanto más guapo/a era el participante, más flechazos provocaba en los observadores”.

Sin embargo, si aludimos a los numerosos estudios y conclusiones que ha producido la prestigiosa antropóloga Dra. Helen Fisher: "El amor romántico recorre ciertas vías eléctricas y químicas a través del cerebro, que se pueden activar al instante". Aunque tal afirmación parece relacionarse más con el género masculino que femenino.

Los hombres comienzan a generar dopamina en abundancia ante un simple estímulo visual. Ellos se fijan y se dejan impresionar mucho más por el físico. Las mujeres tardan más tiempo en enamorarse porque recurren a numerosas variables para evaluar a una posible pareja sentimental, sobre todo sus experiencias pasadas. Ellas no son tan visuales, utilizan sus cincos sentidos para captar la máxima información del otro y no equivocarse al confiar su interés.

Es importante conocer a las personas antes de llamarlo amor. La atracción sexual es importante pero la atracción emocional lo es aún más si queremos establecer relaciones de pareja sanas y prósperas.