La Fiscalía pide un Pacto de Estado ante el aumento de agresiones sexuales entre menores de edad: "Hay un problema"

"Ninguna familia en su sano juicio le daría una botella de whiskey a un niño de nueve años", ha aseverado este lunes la directora de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mar España. Lo ha hecho durante un encuentro con los medios en el que han pedido, junto a la Fiscalía y entidades sociales, aprobar un Pacto de Estado para proteger a los menores en el ámbito digital ante el aumento de agresiones sexuales entre adolescentes y restringir su acceso a las tecnologías, teniendo en cuenta que los niños españoles tienen su primer móvil a los nueve años.

La de la Fiscalía de menores ha sido la primera muestra de apoyo institucional a una demanda que vienen haciendo las entidades sociales desde hace tiempo. "Existe un serio problema y hay que buscar soluciones", ha urgido el fiscal de Coordinador de Menores, Eduardo Esteban, ofreciendo su colaboración para hacer efectivo un Pacto de Estado que recoja medidas como la verificación de la edad para las páginas web de pornografía, herramientas de control parental, o restricción del uso de teléfonos móviles en los centros educativos.

Una iniciativa que ya piden más de 140 entidades de protección a la infancia y que, para Esteban, es crucial ante el repunte de los delitos violentos entre los menores como víctimas y autores y el precoz acceso al porno de los 9 a los 11 años. "Están aumentando los delitos violentos en general, y especialmente los sexuales, y está ocurriendo por una muy deficiente educación sexual", ha aseverado el fiscal de menores, quien ha alertado que esa laguna en la educación sexual se está sustituyendo por la pornografía, "que se utiliza como una especie de tutorial para saber lo que es el acto sexual". Además, ha añadido, el uso abusivo de las tecnologías está mermando en la personalidad y el desarrollo de los menores, "hasta el extremo de que existe una auténtica adicción a las redes sociales y a la tecnología".

Impulsar un Pacto de Estado de protección a la infancia frente a las tecnologías serviría, a juicio del fiscal, como marco común y duradero en el tiempo, que "no esté supeditado a los vaivenes de los cambios políticos". "No puede haber ideologías, debe ser un tema en el que trabajemos todos juntos, industria, gobierno, partidos y asociaciones de la sociedad civil para proteger a la infancia; llegamos tarde, pero no es irreversible", ha coincidido Mar España.

Entre las medidas contempladas en la iniciativa —que ya se presentó en un acto oficial a finales de junio—, destacan: el control de los algoritmos según el interés del menor con un sistema de vigilancia específico; establecer un marco de rendición de cuentas para los responsables de las plataformas audiovisuales que incumplan la verificación de edad; limitar el uso de móviles en colegios; implementar sistemas de prevención en Atención Primaria para detectar consumos problemáticos; o fomentar Escuelas de Padres y Madres para dotarles de herramientas que puedan usar para educar a sus hijos en un uso responsable de internet.

De hecho, la directora de la AEPD ya ha anunciado que el próximo 14 de diciembre presentarán los criterios que la Agencia considera que deben seguirse para implantar la verificación de edad en el acceso a contenidos para adultos.

Lo que piden, en definitiva, es un consenso político en torno a la necesidad de frenar la problemática que ya está teniendo consecuencias nefastas entre los niños y adolescentes españoles: depresión, tendencias suicidas, problemas en la socialización, en la autoestima, bullying, adicción al porno o aumento de las agresiones sexuales. "No sabemos qué pasará, pero confiamos en que tenga buena acogida porque es algo que va a facilitar y poner en valor el interés del menor", ha subrayado Mar España.

En ese sentido, ven en la creación de un nuevo ministerio específico para temas de juventud e infancia —que capitaneará Sira Rego, de IU—una oportunidad para poner sobre papel algunas de estas medias. "Esperamos que exista una comisión espejo en el Parlamento con la cual podamos hablar todos los firmantes del Pacto", ha instado la vicepresidenta de la Asociación Europea para la Transición Digital, Ana Caballero.