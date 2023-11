Argentina elige presidente para los próximos cuatro años: estos son los líderes mundiales que apoyan a Massa y los que 'bancan' a Milei

Sergio Massa y Javier Milei están a sólo unas horas de saber si vivirán los próximos años en la Casa Rosada. Los argentinos votan este domingo para elegir presidente y ellos son los dos únicos candidatos en la segunda vuelta. Los expertos en demoscopia hablan de empate técnico: el voto de los indecisos (en torno al 10%) será decisivo.

En Argentina, la jornada de reflexión (la veda le dicen allá) dura dos días y se inició el viernes por la mañana. Los candidatos cerraron la campaña electoral el jueves. Lo hicieron con mensajes que pretendieron ser claros: Massa invocando el triunfo de la utopía y Milei azuzando el fantasma del fraude electoral.

"Construir un país con igualdad de oportunidades es pensar que el hijo de un albañil o de un peón rural tenga la misma oportunidad que cualquier otro para ser presidente... Es el tiempo de que defiendan utopías", dijo Massa en su acto de cierre de campaña.

"No se dejen ganar por el miedo porque el miedo paraliza", clamó Miliei el pasado jueves. El candidato ultraderechista volvió a sembrar dudas sobre la fiabilidad del recuento electoral: "Es importante el trabajo que hagan los fiscales porque son los que van a cuidar los votos porque los votos están y les vamos a ganar este domingo"

Quién apoya a Milei

El pasado fin de semana se conoció una declaración conjunta de nueve ex presidentes de centroderecha expresando su apoyo a Milei: Andrés Pastrana e Iván Duque (Colombia), Sebastián Piñera (Chile), Luis Fortuño (Puerto Rico), Felipe Calderón y Vicente Fox (México), Jorge “Tuto” Quiroga y Jeanine Áñez (Bolivia), y Mariano Rajoy (España). Junto a ellos aquel que quiso ser presidente de Perú, el Premio Nobel Mario Vargas Llosa.

Agradecemos a los ex Presidentes Mauricio Macri, Felipe Calderón, Iván Duque, Mariano Rajoy, Jorge Quiroga, Sebastián Piñera, Vicente Fox, Andrés Pastrana, Luis Fortuño y al Premio Nobel Mario Vargas Llosa por apoyar la candidatura a Presidente de Javier Milei. pic.twitter.com/XMN55YPvRB — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) November 12, 2023

Milei es miembro del llamado Foro de Madrid, del que forman parte el brasileño Jair Bolsonaro, el chileno José María Kast, la italiana de ultraderecha Georgia Meloni y el líder de Vox, Santiago Abascal. Todos con la inspiración última del ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Claro que a Milei tal vez le importe más haber recibido el apoyo del ex presidente argentino, Mauricio Macri, que integra y organiza el denominado Grupo Libertad y Democracia, y de la excandidata Patricia Bullrich (de la derecha tradicional). En principio, según los medios argentinos, ni uno ni otra estarán en el mitin de cierre.

Quién apoya a Massa

Han mostrado expresamente su apoyo a Sergio Massa el presidente del gobierno de Brasil, Luiz Inacio Lula Da Silva, el mexicano Andrés Manuel López Obrador, el ex mandatario uruguayo, José Mujica, y el presidente español Pedro Sánchez.

"Sergio Massa representa la apuesta por la convivencia democrática, por la concordia, y ofrece un proyecto de unidad, de solidaridad, con oportunidades para todos y para todas. Frente a la estridencia, Sergio Massa representa la tolerancia y el diálogo para construir eso, una Argentina con un desarrollo inclusivo que no deje a nadie atrás", ha dicho Sánchez en un mensaje en X (antes Twitter):

🇪🇸🇦🇷 Gracias por tu apoyo querido @SanchezCastejon, Presidente del Gobierno de España, lo valoro mucho. pic.twitter.com/GNSzHdi8Sq — Sergio Massa (@SergioMassa) November 14, 2023

Lula da Silva le pide al pueblo argentino "que a la hora de votar piense en Argentina, en qué tipo de Sudamérica quiere". "Argentina es muy importante para Brasil. Somos los mayores socios comerciales de los argentinos en Sudamérica. Tengo una buena relación con muchos ex presidentes argentinos. Y pido que los argentinos recuerden que necesitamos un presidente que aprecie la democracia y que valore las relaciones entre nuestros países", ha escrito en X el presidente brasileño:

O meu exemplo de amizade com a Argentina vem do meu primeiro mandato. Quando eu ganhei em 2002, a Argentina foi o primeiro país que eu visitei antes de tomar posse. Em 2023 também. A Argentina é muito importante para o Brasil. Somos os maiores parceiros comerciais dos argentinos… — Lula (@LulaOficial) November 14, 2023

También el mexicano Andrés Manuel López Obrador. "Fox y Calderón con Vargas Llosa y otros ex presidentes de derecha apoyan a Milei? Milei de Argentina. Facho. Está hasta en contra del Papa. Llama al Papa comunista, porque el Papa está a favor de la justicia". Y en redes, Massa compartió la reflexión:

Y lo mismo con Mujica. El candidato de Unión por la Patria compartió en X el mensaje del ex mandatario uruguayo, que asegura que votaría a Massa. "Si yo fuera argentino, que me siento más que hermano en mi fuero íntimo, ante el dilema que tiene el pueblo argentino y no porque Massa sea mi amigo, sino que ante la opción que existe, lo votaría, porque reiteradamente está planteando la necesidad de Gobierno Nacional", ha dicho el uruguayo:

🇺🇾 🇦🇷 ¡Gracias Pepe por tu apoyo y cariño por la Argentina! pic.twitter.com/X5J2xkFzfB — Sergio Massa (@SergioMassa) November 14, 2023

Además, durante la campaña se publicó un manifiesto firmado por expresidentes, políticos y premios Nobel de América Latina y Europa respaldando a Massa. Están las rúbricas de los expresidentes Michelle Bachelet (Chile), Ernesto Samper (Colombia) y el español José Luis Rodríguez Zapatero. Además, aparecen el ex primer ministro italiano Enrico Letta, la alcaldesa de París Anne Hidalgo y los premios Nobel, Rigoberta Menchú y Adolfo Pérez Esquivel.