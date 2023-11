"El panorama es uno de los peores que he visto. La gente tiene que elegir entre malo y peor, y mucha no sabe qué hacer". Así describe M. D. L, un argentino que reside en Barcelona, la difícil decisión a la que se enfrentarán los ciudadanos del país sudamericano el domingo 19 de noviembre cuando acudan a las urnas para elegir al próximo presidente de la nación. Por un lado se encuentra el candidato peronista y actual ministro de Economía Sergio Massa, a quien una parte de la ciudadanía atribuye la crisis económica y la inflación más alta que ha tenido el país en los últimos 30 años. Del otro lado está el candidato ultraliberal Javier Milei, que propone medidas drásticas como la eliminación del Banco Central y la dolarización del país.

El pasado 22 de octubre el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, resultó elegido como presidente de Argentina a pesar de que las encuestas daban por favorito a Javier Milei, del partido La Libertad Avanza. Massa se impuso sobre sus oponentes con el 36,6% de los votos, mientras que Milei solo obtuvo el 30% de los apoyos. Por su parte, la candidata conservadora del partido Propuesta Republicana, Patricia Bullrich, se hizo con el 23,8% de los votos. Sin embargo, estos porcentajes no fueron suficientes para que Massa pudiera llegar a la Casa Rosada. Por esta razón, se celebrará una segunda vuelta este domingo.

"Lo que necesita Argentina"

La mayoría de los argentinos que residen en España votaron por Patricia Bullrich, quien tras quedar fuera del camino a la presidencia del país hizo público su apoyo a Milei, algo que fue alabado por algunos de sus simpatizantes. "Yo voté a Patricia Bullrich y me pareció un súper gesto de su parte dejar el ego de lado, priorizar lo que está necesitando la Argentina, que es un cambio, y apoyar con toda humildad ese cambio", expresó a 20minutos María Sol Castro Dotta. Para esta joven argentina residente en Madrid, que acudirá a votar el próximo domingo, "Massa representa el establishment, lo mismo de siempre, los grupos de poder de distintos sectores que vienen gobernando el país y Milei las decisiones incómodas que toda la población argentina sabe que tenemos que tomar".

Actualmente, más del 40% de la población en Argentina es pobre y la inflación interanual ha llegado al 142,7%, su nivel más alto desde agosto de 1991. Por este motivo, Castro Dotta considera que en estas elecciones los argentinos no pueden mantenerse neutrales, debido a que esa posición "puede llevar a situaciones peores". "Para mí el que se queda neutro es que le da igual lo que pase en el país... es Milei o el kirchnerismo", opina la joven. Además, recuerda que dichos niveles de inflación y pobreza han continuado incrementando con Massa a la cabeza del Ministerio de Economía. "Si hoy no puede gestionar lo mínimo que tiene, que es un ministerio, ¿cómo va a gestionar un país?", se pregunta. En cambio, confía en que Milei sí podría cumplir sus promesas.

El miedo de que gobierne Milei

Para C. R. K., una argentina que reside en Barcelona, la mejor opción es Sergio Massa, debido a que considera que con él al mando "Argentina poco a poco saldría adelante sin perder derechos adquiridos", mientras que si llegara Milei al poder habría "desastre, pobreza y conflictos sociales que terminarían con la muerte de ciudadanos inocentes". Además, considera que la posible victoria de Milei podría conllevar la eliminación de la educación pública y de programas sociales "que no se pueden hacer si no hay puestos de trabajo", así como también el darle poder a "monopolios económicos que hacen bastante daño a la economía de Argentina". Asimismo, cree que su idea de que los ciudadanos puedan portar armas de fuego libremente implicaría más violencia.

Sofía Orza, ciudadana argentina residente en Madrid. CEDIDA

Los votantes de Massa también consideran que la posible llegada de Milei a la Casa Rosada podría representar un peligro para aquellos logros conquistados en materia de género, como la legalización del matrimonio igualitario y el aborto y la ley de identidad sexual. Sin embargo, para R. M. P., una argentina residente en Buenos Aires, la situación es mucho más compleja. "Yo no creo que si llegara a ganar Milei pudiera dar marcha atrás con muchas leyes, lo peligroso para mí es que se instale una discusión de temas que ya fueron discutidos y sobre los cuales ya se estaba construyendo cierto consenso", afirma.

La joven también opina que el partido de Milei está tratando de "borrar el concepto de violencia de género, lo cual implicaría un desfinanciamiento de políticas que la previenen". También teme que el discurso difundido desde La Libertad Avanza conlleve mayores ataques de odio hacia las personas de la comunidad LGTBIQ+. Además, el hecho de que Milei haya negado la cifra de 30.000 desaparecidos durante la última dictadura y que haya afirmado que "son 8.753" también le preocupa. "Es muy grave y no deberíamos dejarlo pasar, por eso estoy tan convencida de mi voto el 19 de noviembre en el balotaje, más allá de las carencias que pueda tener el Gobierno actual".

Hartos del kirchnerismo

Sin embargo, para otros ciudadanos resulta más importante apostar por un cambio radical debido a que la crisis económica actual está derivando en otros problemas que también son graves. "La inflación está generando que la gente no llegue a fin de mes, que con suerte se puedan permitir un churrasco, siendo nosotros productores de carne", explica Castro Dotta. "Como las personas no llegan a fin de mes aumenta la pobreza y esto genera que la gente salga a robar para poder comer", dice la joven. Además, considera que los ciudadanos están "hartos de tanta corrupción, de que les tomen el pelo y les roben en la cara", debido a que a pesar de las promesas la situación del país continúa empeorando.

Por su parte, M. L. M. considera que ninguno de los candidatos es el idóneo para gobernar la nación. "Considero que ninguno está capacitado para gobernar pero, como tengo que elegir a uno de los dos, elijo a Milei porque Argentina necesita un cambio radical", afirma esta joven residente en Barcelona. Sin embargo, no cree que el candidato de La Libertad Avanza pueda llegar al poder porque "hicieron una campaña del miedo [en su contra] y porque están amenazando a los empleados públicos con perder el trabajo si no votan a Massa".

Sin poder tomar una decisión

Otros ciudadanos optarán por votar en blanco. "Si bien no sería la primera vez que vote al menos peor, la realidad es que en este caso los considero a ambos tan malas opciones que no podría elegir a uno", explica M. G., una joven que reside en Madrid. "Creo que sería inmoral de mi parte darle un voto a una persona con la que difiero a nivel social, de ideales y valores", continúa. "Por otro lado, también considero inmoral votar por alguien que sé que viene destruyendo al país desde hace muchos años", finaliza la joven.

Maria Sol Castro Dotta, durante la campaña presidencial de Mauricio Macri (2019-2020). CEDIDA

Entre los argentinos que no acudirán a las urnas este domingo se hallan aquellos que no realizaron los trámites en abril para poder votar en el extranjero. Este es el caso de Sofía Orza, una joven que también reside en Madrid. No obstante, admite que si pudiera tampoco sabría a quien elegir. "Con Milei no comparto nada a nivel de ideología más allá de la parte económica. Me parece que tiene ideas machistas y muy conservadoras", afirma. "Con Massa comparto los temas sociales, pero me parece muy poco confiable. El kirchnerismo no me gusta nada y además se ha cambiado de partido muchas veces", continúa Orza.

Por este motivo, la joven reconoce que no puede juzgar ni a las personas que votan por Massa ni a aquellas que eligen a Milei. "No juzgo al que vota a Milei porque entiendo que la gente está cansada del kirchnerismo, no soporta más la situación de hoy día y quiere votar algo diferente a ver si funciona", expresa Orza. "Pero tampoco juzgo a la gente que vota a Massa por miedo a Milei, porque muchas de las cosas que propone son una locura", concluye la joven.