Los candidatos a presidir Argentina debaten sobre la dolarización, los muertos del covid, el Papa Francisco y hasta Margaret Thatcher

El último debate presidencial de Argentina, a una semana del balotaje en Argentina, que tendrá lugar el 19 de noviembre, estuvo plagado de acusaciones entre Javier Milei y Sergio Massa. En el tema central, la economía, el oficialista Massa, no paró de arrinconar a su rival, el libertario Milei, hasta conseguir que confirmara que dolarizará la economía y cerrará el Banco Central.

Massa insistió mucho por el tema de los subsidios sobre servicios básicos y Milei dijo que no los iba a tocar porque permitirá primero que "la economía se recupere y cuando se recupere la economía van a poder pagar esas tarifas".

Actualmente, Argentina acarrea una crisis socioeconómica bajo una inflación interanual del 138,3 por ciennto y una pobreza del 40,1 por ciento, a lo que se suman constantes embates cambiarios debido a la fragilidad de su moneda con respecto al dólar estadounidense.

Milei en su replica lo acusó de ser parte de la caída de la economía argentina: "Vos nos reventaste los ingresos, con vos como ministro de Economía cayó 33 % los ingresos, que ya venían cayendo con Macri".

Massa recogió el guante y recordó que países como Zimbabue tiene dolarizada su economía y los Estados Federados de Micronesia en Oceanía han eliminado sus bancos centrales.

"La salida de Argentina es con aumento de exportaciones, con los 40.000 millones de dólares más que vamos a exportar el año que viene, construcción de trabajo sobre la base de mejores ingresos y con un acuerdo de unidad nacional que nos permita la reducción del sistema de impuestos incluidas las retenciones", amplió Massa.

El peronista afirmó la necesidad de rediscutir el programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI), al que consideró "inflacionario", así como aumentar las exportaciones para poder acumular reservas para pagarle a la entidad financiera.

Massa: "Quiero ser presidente por que la Argentina tiene que enterrar definitivamente la grieta".

Los otros temas del debate

El comercio exterior, las 'amistades ideológicas' y la 'causa Malvinas' fueron los otros ejes del último debate de las elecciones 2023 entre los candidatos a la Presidencia de Argentina.

El oficialista Sergio Massa y el libertario Javier Milei se enzarzaron en un intercambio de opiniones en el que se pasó de la "multipolaridad" por la que abogó el actual ministro de Economía a la cercanía con "Estados Unidos, Israel y el mundo libre" que propugnó el líder de La Libertad Avanza (ultraderecha).

El candidato de la coalición Unión por la Patria (peronismo) resaltó que la política exterior debe estar regida por favorecer "el interés argentino", de manera que el país tenga "relaciones con todos los países que abran los brazos y los mercados al trabajo argentino".

En ese sentido, Massa destacó a Brasil y China como importantes socios comerciales, cuya agenda de intercambios "da trabajo a dos millones de argentinos", y cuestionó a su oponente de "regirse por caprichos" y "prejuicios ideológicos" en política exterior.

Por su parte, Milei dijo que, "como liberal libertario", cree "en el comercio internacional", ya que los países "más abiertos al mundo tienen ingresos per cápita mayores", pero "no tiene que interferir el Estado en las relaciones comerciales".

En ese sentido, consideró un "estorbo" al Estado y puso como ejemplo al Mercosur (bloque que Argentina comparte con Brasil, Paraguay y Uruguay), que, en su opinión, "no tiene calle de salida y no progresa hacia ningún lado".

El papa Francisco y Margaret Thatcher

En otro orden de cosas, Sergio Massa insistió en que trabajará por la visita del papa Francisco a Argentina y mantendrá la idea de la "irrenunciable defensa" de la soberanía argentina sobre las islas Malvinas.

Al tiempo, acusó a Milei de resaltar la figura de la exprimera ministra británica Margaret Thatcher -a la que calificó de "una enemiga de la Argentina"- para forzar a que expresase su postura sobre el archipiélago, a lo que este respondió que agotaría "todas las instancias diplomáticas para que las Malvinas vuelvan a ser argentinas".

"Nos tocó una guerra y la perdimos; tenemos que hacer todos los esfuerzos por la vía diplomática", reiteró.

Con respecto a su alineación con países como Estados Unidos o Israel, apuntó que no está dispuesto "a plantear relaciones con aquellos que no respetan la democracia liberal, que no respetan las libertades individuales y que no respetan la paz".

La acusación de Milei al Gobierno de Fernández

Una de las cartas que jugó Javier Milei fue acusar al Gobierno de Alberto Fernández de cometer un "delito de lesa humanidad con la cuarentena" durante la pandemia, en medio del debate presidencial frente al oficialista Sergio Massa.

"Este es un gobierno criminal, un gobierno que cometió un delito de lesa humanidad con la cuarentena, sí, durante la pandemia (de covid-19). Acorde el Estatuto de Roma (de la Corte Penal Internacional) de 1998, artículo 7, inciso K, cuando se ataca de manera brutal sobre el derecho de propiedad a punto tal que uno pierde la libertad o se muere, eso constituye un delito de lesa humanidad", aseguró el libertario.

De acuerdo a los últimos números oficiales publicados en febrero de este año, Argentina tiene 130.463 fallecidos por covid-19, 38 millones de personas fueron vacunadas con dos dosis y 34,1 millones con las de refuerzo.

"Mientras que el Estado te decía que te cuidaba, deberíamos haber tenido 30.000 muertos, pero la ineficiencia del 'Estado te cuida' nos costó 90.000 muertos adicionales", agregó el libertario.

Este argumento usado por Milei para acusar al Gobierno de Fernández no es nuevo, sino que lo mencionó por primera vez en su libro "Pandenomics", publicado durante la pandemia, y en varias entrevistas periodísticas posteriores.