Una vez más fallaron los pronósticos en Argentina y el ultraliberal Javier Milei no pudo materializar en las urnas la victoria que le anticipaban todas las encuestas en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. La sorpresa la dio el candidato peronista y actual ministro de Economía, Sergio Massa, que este domingo se hizo con el 36,68% de los votos y se aupó con el triunfo con una ventaja de 6,7 puntos sobre Milei (29,98%), con el que se verá las caras en la segunda vuelta, el próximo 19 de noviembre.

"La grieta se murió y empieza una nueva etapa desde el 10 de diciembre en mi Gobierno", proclamó Massa, postulándose ante sus seguidores para situarse al frente de la Casa Rosada. "Voy a convocar a un Gobierno de unidad nacional el 10 de diciembre como presidente, convocando a los mejores, sin importar su fuerza política", afirmó en un discurso triunfalista.

Pero su proclamación como presidente está por ver porque Milei no está ni mucho menos derrotado. Es más, lejos de un discurso claudicante, el líder de La Libertad Avanza calificó los resultados como "la mejor elección de la historia para el liberalismo en Argentina" y sacó pecho por haber revolucionado la política del país "en solamente dos años".

En su enfervorizado alegato marca de la casa, Milei acusó al kirchnerismo, encarnado por Massa, de ser "un Gobierno de delincuentes que quieren hipotecar el futuro de Argentina y profundizar en su decadencia".

Y ante los vítores de sus seguidores, que no dejaron de entonar el cántico "¡En noviembre cueste lo que cueste, en noviembre tenemos que ganar!", el aspirante ultraliberal no dudó en apelar a los votantes de la coalición Juntos por el Cambio (centroderecha), tercera fuerza este domingo (23,85%), para derrotar a Massa el próximo 19 de noviembre. "Todos los que queremos un cambio tenemos que trabajar juntos. No nos resignemos a la mediocridad, vamos en noviembre a por la gloria", afirmó.

Ese guante tendido a los votantes de centroderecha puede ser el as en la manga de Milei para derrotar a Massa en la segunda vuelta y convertirse en el nuevo presidente de Argentina. De hecho, la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, ya dejó claro en su valoración de los resultados que sus votos están más cerca de Milei que de Massa: "El populismo ha empobrecido al país y no soy yo quien va a venir a facilitar que vuelva al poder quien ha sido parte del peor Gobierno de la historia reciente de Argentina", proclamó Bullrich en alusión al ganador de la primera vuelta.

Participación baja en la primera vuelta

Argentina registró este domingo un 77,65% de participación, la segunda más baja desde la recuperación de la democracia tras la última dictadura militar (1976-1983), superando solamente el 76,20% de 2007, cuando la peronista Cristina Fernández obtuvo el triunfo para el primero de sus dos mandatos (2007-2015).

La segunda vuelta electoral tendrá lugar el 19 de noviembre y, por la obligatoriedad de la ley argentina, una semana antes, el día 12, habrá un debate entre los dos candidatos, Sergio Massa y Javier Milei, que se celebrará en Buenos Aires y puede ser decisivo para el futuro de Argentina.

La economía será, sin duda, el caballo de batalla que dirimirá quien accede a la Casa Rosada y puede ser un lastre para Massa como candidato oficialista. Argentina ha entrado en una complicada espiral inflacionista, el déficit fiscal está desbocado y los mercados financieros internacionales están cerrados para un país que carece de reservas monetarias para sostener su divisa.