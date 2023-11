Maroto y Maestre comparten luchas vecinales en su competición por liderar la oposición

"Hablar de Madrid". Es el lema que utilizó Más Madrid, encabezado por Rita Maestre, durante la última campaña electoral. Seis meses después, ya no solo es premisa de la formación de Rita Maestre. La portavoz socialista en la capital, Reyes Maroto, también ha hecho suya esta frase y ya forma parte de sus principales reivindicaciones contra el alcalde, José Luis Martínez-Almeida. Es más, fue una de las señas que utilizó durante el último Pleno municipal, que giró en torno a la guerra en Gaza. "El Grupo Municipal Socialista tiene como seña de identidad hablar de la ciudad", declaraba la líder de la formación.

Este no es el único aspecto en lo que están coincidiendo ambas formaciones. Cantones de limpieza, talas de árboles por las obras de ampliación de la línea 11 (L11) de Metro, pisos turísticos, la gestión de residuos en Valdemingómez... Son tantas causas contra las que los dos partidos han alzado la voz que, a veces, cuesta diferenciar quién dice qué. De hecho, representantes de ambas formaciones van a visitar este miércoles, 15 de noviembre, la antigua fábrica de Clesa, que hace un mes entró en el catálogo de Bienes de Interés Cultural (BIC). Aunque los de Maestre lograron el pasado 28 de mayo situarse como líderes de la oposición, los socialistas llevan trabajando desde entonces para tener el mismo protagonismo o, al menos, muy similar.

Lo confirman fuentes socialistas, que aseguran con orgullo que "desde los comicios, el PSOE ha conseguido volver a situarse como una fuerza muy importante en la capital", afirman. Y es que al iniciar la campaña electoral con una portavoz recién llegada desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, encontraron muchas piedras por el camino, puesto que la candidata todavía no gozaba de mucha popularidad entre los madrileños. Además, hasta pocas semanas antes de que comenzase la lucha política todavía no había ninguna persona que realmente estuviese liderando la formación. .

De hecho, era el propio candidato popular el que aprovechaba esta ventaja y arremetía contra Maroto. Primero, porque no había dejado su "sillón de ministra". Y luego, le acusaba de no conocer la ciudad. Criticaba que la cabeza de los socialistas no conocía aspectos de Madrid como "el número de distritos o que el bonobús sigue existiendo en la capital".

Contra todo pronóstico y a contracorriente, en seis meses, la portavoz socialista ha logrado adquirir mayor protagonismo en la política municipal e, incluso, ser la principal diana contra la que Almeida dispara en los plenos de Cibeles, sacando de escena en algunas ocasiones a Maestre. No obstante, hay dos factores que juegan a favor del PSOE: el papel que tiene su formación a nivel nacional y un regidor madrileño que "utiliza Cibeles como si fuese Génova".

Las negociaciones de Pedro Sánchez con diferentes formaciones, y más en concreto con Junts, para lograr ser investido presidente del Gobierno han llevado a Almeida, en su afán por centrar parte del debate municipal en clave nacional, a arremeter contra ella. Esto ha derivado en que el papel que juego Rita Maestre en Cibeles, a veces, haya quedado en una posición más secundaria del que suele tener quien lidera la oposición.

No obstante, fuentes socialistas defienden que tratan de "evitar todo lo posible" estos asuntos y no quieren sacar rédito de este tipo de debates. Apuntan, además, que su partido solo se refiere a este tipo de asuntos cuando reciben "ataques por parte de Almeida". En el PSOE prefieren estar "centrados en ser la voz de los vecinos y hablar de Madrid". "Tampoco tendría sentido que el alcalde nos acuse y nosotros no digamos nada al respecto", explican, aunque tienen claro que "lo importante es hablar de la capital y de los problemas que afectan a sus vecinos".

Algo en lo que coinciden desde Más Madrid, quienes no consideran que su liderazgo en la oposición no se está viendo opacado por Maroto. Ven su papel no solo como una forma de control al equipo de Gobierno, sino también como la formación que debe encabezar "el diálogo con la otra fuerza progresista en el Pleno, con el PSOE". Es decir, estos meses han estado tan centrados en ser la resistencia a Almeida y en unir fuerzas con otras formaciones, coincidiendo, así, en las mismas luchas.

Esto ha llevado a que tanto Maestre, o concejales de su formación, como Maroto hayan acudido a las protestas como contra "las talas de árboles en Arganzuela y Conde Casal" o "las molestias vecinales con los cantones de limpieza de Montecarmelo o Vicálvaro". La líder de Más Madrid apunta que es consciente de que son muchos los asuntos que les "unen" con el PSOE. Por ello, está apostando por "complementar" el trabajo que ambas formaciones llevan a cabo diariamente, de manera que sirva para "sumar fuerzas".

La portavoz de los verdes confiesa también que no está "preocupada" por la "distancia a la que nos percibe o no del PSOE". Maestre considera que lo realmente importante es la visión que tienen "los vecinos que no se resignan a la inercia del modelo actual". Por todo ello, confía en el buen papel que están llevando a cabo en la oposición, algo a lo que ayuda, según expone, que ya tienen un perfil consolidado en Madrid como "referente progresista".

Discrepancias en internacional

Tanto Rita Maestre como Reyes Maroto reprochan a Almeida el alto precio de los alquileres en Madrid, la proliferación de pisos turísticos o el "desmantelamiento" de la Unidad de Gestión de la Diversidad de la Policía Municipal. Sin embargo, hay un asunto sobre el que comenzaron teniendo una postura lejana, aunque, poco a poco, han ido acercándose.

Ocurrió el 10 de octubre. El equipo de Gobierno había convocado un minuto de silencio en repulsa del ataque de Hamás contra israelíes. La portavoz de Más Madrid y sus concejales decidieron no acudir al acto. Abogaron no solo por condenar "los ataques terroristas", sino también por "los bombardeos indiscriminados sobre población civil palestina". Es decir, extrapolaban la repulsa a todos los fallecidos y heridos. Maestre denunció también "las décadas de incumplimiento del derecho internacional y ocupación ilegal por parte del Estado de Israel y defendemos la solución de los dos Estados".

Frente a esta posición, Maroto sí que acudió a este minuto de silencio a las puertas de Cibeles, donde levantaron una bandera israelí como muestra de apoyo. Y, aunque en sus declaraciones abogaba por "mantener las ayudas al pueblo palestino", todavía no hacía referencia a las víctimas palestinas. Fue en el último Pleno de Cibeles, el pasado 30 de octubre, en el que sí se pronunció sobre este asunto. Durante una de sus intervenciones quiso condenar el "atroz ataque del Gobierno de Israel a hospitales y escuelas en la Franja de Gaza".