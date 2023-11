El acuerdo de investidura entre PSOE y Junts sobrevuela el día de la Almudena en Madrid

El frío y el acuerdo entre PSOE y Junts han marcado el homenaje a la patrona de Madrid. Los abrigos y las bufandas han sido complementos casi obligatorios entre las miles de personas que se han acercado hasta la catedral para presenciar la tradicional misa, que este año ha coincidido con el 75 aniversario de la coronación canónica de la Almudena. Sin embargo, ha habido una noticia que ha opacado todas las miradas por encima de la festividad: el pacto firmado a primera hora de la mañana entre los socialistas y Carles Puigdemont para la investidura de Pedro Sánchez.

Antes de que siquiera comenzase la misa mayor, que ha estado presidida por el arzobispo y cardenal, José Cobo, la política ha conquistado el ambiente. El propio alcalde, José Luis Martínez-Almeida, uno de los primeros en llegar hasta la explanada en la que se ha celebrado la ceremonia, ha aportado este tono a su tradicional renovación del Voto de la Villa. Ha pedido por la protección de las familias madrileñas y, más en concreto, por la Real y la Princesa Leonor, "símbolo de la unidad de España y de la permanencia de sus instituciones". Esta súplica la ha hecho minutos después de haber acusado a Pedro Sánchez de estar llevando a cabo "un grave ataque a la democracia y el Estado de derecho".

El regidor madrileño, que ha lamentado que "no es un buen día para la democracia", ha pedido a la Virgen que la capital siga siendo "icono constante de unidad inquebrantable, con humildad, espíritu de servicio y entrega abnegada y valiente al bien común de todos los españoles".

A la misa mayor también ha acudido la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, aunque no se ha pronunciado hasta su llegada a la Real Casa de Correos, minutos después de que la ceremonia religiosa hubiese terminado. Allí, ha realizado una declaración institucional en la que se ha referido al pacto de investidura con Junts como "un cheque en blanco" en el que "no hay una sola coma del credo independentista más rabioso que el PSOE no asuma".

Ha querido también denunciar, con semblante y tono serio, que el pacto supone poner "en marcha un mecanismo paralegal" y "el mayor atentado contra el Estado de derecho". La presidenta de la región también ha defendido que este pacto implica que los socialistas están "dispuestos" a reconocer a Cataluña "como nación" y que están asumiendo "el falseamiento de la historia entera de España por parte de los independentistas".

Mientras la presidenta de la región mandaba estas palabras a Sánchez, miles de madrileños salían de la plaza de la Almudena para seguir a pie la tradicional procesión por las calles de la capital. Entre ellos, tampoco han faltado los cánticos políticos. "Viva España", ha comenzado a gritar uno de ellos, que llevaba del cuello colgada una bandera nacional. La misma frase han recitado segundos después otros espectadores.

Y es que el tono político ha llegado, incluso, al arzobispo y cardenal de Madrid, cuya homilía ha tenido como tema principal "la convivencia". Esta es, según ha recitado, "la capacidad de salir de nuestro espacio para entrar en otro donde aprendemos a asumir diferencias, y hasta conflictos, sin convertirlos en motivo para la destrucción del otro. Sin demonizar al rival".

Frente a los reproches lanzados por el primer edil de la capital y la presidenta, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha criticado que el alcalde haya convocado un Pleno extraordinario contra la amnistía la próxima semana y no se centre en asuntos de la capital. "Pareciera que el señor Feijóo no tuviera capacidad para llevar a las Cortes este tipo de iniciativas y que las tiene que hacer Almeida", ha manifestado.

En esta línea, Maroto ha expuesto que su petición a la Almudena ha sido que Almeida "vuelva a ser el alcalde de los madrileños, porque para eso le votaron en las urnas". A pesar de ello, la portavoz socialista ha apuntado que, "más allá del pacto", lo importante es "hablar de futuro" y de seguir avanzando "en derechos y libertades", en vez de "incitar al odio y la crispación". Por ello, ha pedido a los diferentes dirigentes políticas que trasladen a la ciudadanía "sosiego, convivencia y diálogo" en lugar de "descalificaciones".

Aunque la líder municipal de Más Madrid, Rita Maestre, no ha acudido a la celebración, sí lo ha hecho su portavoz adjunto, Eduardo Rubiño, quien ha aplaudido el acuerdo de investidura y ha defendido que servirá para seguir progresando "en aumentar el salario mínimo profesional, reducir la jornada laboral y aumentar los derechos de los trabajadores". Por este motivo, ha pedido tanto al PP como a Vox que dejen de "incendiar las calles" y que "cesen el llamamiento permanente a la insurrección". "Queremos que vuelva la normalidad democrática" y eso es lo que esperan conseguir con un gobierno progresista que esperan llegue "muy pronto".

La tradicional corona de la Almudena

Al margen de la polémica por el acuerdo entre Junts y PSOE, los madrileños han podido disfrutar de las diferentes actividades organizadas por el día de la patrona de la capital, como la habitual procesión. Desde la plaza de la Almudena, la Virgen, portada por los anderos de la Hermandad de Jesús El Pobre, ha recorrido las calles Bailén, Mayor, Santiago y Requena para, posteriormente, volver al punto de partida. La banda sonora ha llegado de la mano de la Banda Militar del Acuartelamiento del Ejército, la Banda Municipal y la de la Hermandad de Jesús el Pobre.

Tampoco ha faltado el tradicional reparto de porciones de la corona de la Almudena que se ha llevado a cabo en la Plaza Mayor. Con un diámetro de 20 metros, cerca de 3.000 personas han podido disfrutar de este dulce, acompañados de la concejala de Turismo, Almudena Maíllo. Este evento ha estado amenizado por la Agrupación de Madrileños y Amigos Los Castizos, que han ofrecido dos actuaciones de baile goyesco y castizo.