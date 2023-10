Cibeles y el minuto de la discordia por Israel: "peros" de Más Madrid o "partidismo" del PP

El minuto de silencio celebrado este martes en el Palacio de Cibeles por las víctimas del atentado terrorista de Hamás en Israel se ha convertido en un minuto de la discordia. El alcalde de Madrid, Jose Luis Martínez-Almeida, ha criticado que "cierta parte de la izquierda se ponga paños calientes". Más Madrid, a quien iba dirigido el dardo, se ha ausentado al no estar incluidos en las condolencias los damnificados en la Franja de Gaza. Y el PSOE, por boca de Reyes Maroto, ha denunciado la presencia de populares autonómicos en un acto que ha tachado de "partidista".

Ni siquiera el ataque en Israel, que acumula más de 900 muertos, ha puesto de acuerdo esta mañana a todos los grupos municipales convocados frente al edificio consistorial. De hecho, el primer motivo de fricción a esta iniciativa del PP ha sido el plantón de los de Rita Maestre, que, a ojos del primer edil, mantienen una "postura equidistante y ambivalente" ante una situación en la que el país de Medio Oriente "está ejerciendo su derecho y deber a defenderse". "Me decepciona su ausencia. Lo único que cabe es una condena total y espero que esto no responda a cierto antisemitismo que todavía está latente en la sociedad".

Mucho más duro, como ya es costumbre en el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith ha comparado el desplante de Más Madrid con la "equidistancia" de algunos entre "los asesinatos cometidos por la banda terrorista ETA y lo que ellos decían que era la represión del Estado". Para Ortega "las violaciones, los secuestros, las torturas o las muertes solo tienen un responsable, las organizaciones terroristas". "Y si para reprimirles, lamentablemente, se causan bajas civiles, también son responsables esos mismos terroristas", ha comentado a renglón seguido el líder del partido que llevará al Pleno del día 30 una proposición para que Madrid conceda la Medalla de Honor al pueblo israelí.

Almeida también ha lamentado que el Gobierno de España no haya firmado el comunicado conjunto [promovido por Joe Biden y suscrito por los líderes de la Unión Europea] en apoyo a Israel. Lo que para él "solo" puede obedecer, o bien a que el Ejecutivo "no pinta nada a pesar de ostentar la presidencia de la UE", o bien a que "no ha querido hacerlo". En este último caso, el regidor ha insinuado que su socio Sumar podría haber "afectado". Tras este ataque, ha concluido, "no cabe ningún pero".

En su defensa, la líder del PSOE Maroto ha condenado el ataque "a todas las víctimas", incluidas las palestinas, y ha saludado el trabajo del Gobierno por repatriar a los españoles y que no haya muertes. La exministra de Pedro Sánchez ha censurado, por contra, que el alcalde haya antepuesto sus "intereses partidistas" en una ceremonia donde considera que deberían haber estado tan solo miembros del Consistorio. "Si el PP quería hacer un minuto de silencio, lo tiene muy fácil porque muy cerca de aquí, en Génova, podía haber estado toda la cúpula".

Para el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, también presente en el acto, los socialistas deberían decir "cuál es el lado correcto de un conflicto bélico como es este, iniciado por una banda terrorista". Porque, según ha subryado, "hay que ser muy claros, o se está con las víctimas y se condena firmemente este atentado o se está con quien de alguna manera lo están justificando". "Todos los españoles, todos los madrileños hemos visto eses imágenes tremendas, grabadas por los propios terroristas, haciendo unos excesos que no tienen ningún tipo de calificativo. Y frente a eso no puede haber ningún pero".