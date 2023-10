Vox llama "escoria" a Más Madrid por querer incluir a las víctimas civiles de Gaza en un minuto de silencio por Israel

Un minuto de silencio ha sido este lunes motivo de una fuerte bronca política en la Asamblea de Madrid. En la Junta de Portavoces, Vox ha propuesto que al inicio del pleno del próximo viernes -no se celebra en jueves al ser festivo- se haga un homenaje a las víctimas del ataque terrorista a Israel perpetrado por Hamas el pasado sábado y ante esta petición Más Madrid ha puesto sobre la mesa que ese gesto de solidaridad se extienda a los civiles palestinos que han muerto por la respuesta israelí a la ofensiva.

Esto ha provocado airadas quejas de Vox. La portavoz del partido, Rocío Monasterio, ha llamado "escoria" a la "izquierda" y a la líder de Más Madrid, Mónica García, por su postura, que desde las filas del PP también se ha censurado y se ha calificado como un "ataque de equidistancia". "No quieren condenar lo que ha pasado en Israel", ha afirmado Monasterio en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, donde ha aseverado que "los terroristas de Hamas son los mismos que los de Bataclan, las Ramblas y Bélgica".

"Políticos del nivel de Mónica García deberían estar fuera de la política", ha insistido en su crítica. Minutos después, la propia líder de la oposición madrileña ha comparecido ante los periodistas y trasladado su versión de lo sucedido durante el transcurso de la Junta de Portavoces. Mónica García ha comenzado su intervención condenando los ataques de Hamas e Israel que ya se han cobrado más de 1.000 vidas, la mayoría de ellas de civiles según ha especificado. Acto seguido, la líder de Más Madrid ha asegurado que su partido defiende los derechos humanos "en todos los lugares" y ha tildado de "hipócrita" el posicionamiento de Monasterio y también de Isabel Díaz Ayuso.

"No entendemos por qué no se incluye al resto de víctimas civiles, por qué los niños masacrados en Palestina no pueden incluirse en el minuto de silencio", ha afirmado García, quien ha acusado a la portavoz de Vox de "retorcer" sus palabras. "Quien justifica que unos niños puedan morir como represalia a unos ataques terroristas se califica sólo", ha subrayado al preguntarle su opinión sobre el calificativo que ha recibido.

Desde el PP también se ha criticado la propuesta de Más Madrid para el minuto de silencio del próximo viernes, aunque en un tono muy diferente. "Hoy hemos visto en la Junta de Portavoces como Mónica García ha querido equiparar víctimas y verdugos", ha señalado Carlos Díaz-Pache. El portavoz 'popular' ha rechazado que "las consecuencias de un ataque terrorista deliberado contra la población civil" se puedan comparar con las de "una respuesta legítima militar de un país que se defiende."

El grupo parlamentario popular, además, ha propuesto que el exterior de la Asamblea en Vallecas se ilumine con los colores de la bandera de Israel, como ya hizo este domingo la sede del Gobierno regional, como gesto de solidaridad.

Necesidad de acuerdo

La existencia o no de un minuto de silencio de recuerdo necesita de la unanimidad de los grupos parlamentarios para prosperar, por eso en los próximos días los diferentes partidos con representación en la Asamblea regional tendrán que llegar a un acuerdo, o no se celebrará el homenaje.

El PSOE se ha mostrado de acuerdo con guardar ese minuto, a la par que ha llamado la atención sobre la complejidad de la situación geopolítica en Oriente Próximo. "Es un crucigrama de 2.000 letras y sólo tenemos una", ha opinado Juan Lobato. "Tener la osadía de tomar posición política no responde a la responsabilidad de momentos tan complejos como este", ha insistido el portavoz socialista, que en todo caso ha señalado que su partido siempre estará con la directriz que se marque al respecto desde el Gobierno de España, "sea cual sea", y desde la Unión Europea.