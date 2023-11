La semana que Sánchez comenzó apoyando la amnistía "por España" y acaba con un pacto que no termina de cerrarse

Si las negociaciones entre PSOE y Junts fueran una partida de póker, la última semana sería la jugada en la que los socialistas han jugado el resto para lograr un acuerdo que permita a Pedro Sánchez seguir siendo presidente del Gobierno. Después de meses de perfil bajo y evitando, incluso, mencionar la palabra "amnistía", el fin de semana pasado el presidente en funciones tomó el toro por los cuernos y defendió ante la cúpula de su partido poner en marcha esta medida "en el nombre de España". Las posturas ya están muy cerca, y las negociaciones durante los últimos días han girado en torno a los últimos flecos. Pero el PSOE se ha encontrado con escollos de última hora por parte de Junts, y cuándo finalizarán las negociaciones y con qué resultado es ahora una incógnita.

Por ahora, la tranquilidad es la nota imperante, y nadie se plantea en serio la posibilidad de que las conversaciones estallen a última hora. Pero tampoco nadie oculta que, en las últimas horas y, sobre todo, a partir del jueves, se ha complicado lo que parecía prácticamente hecho el fin de semana pasado. "Está todo atado. No sé quién tiene más ganas de firmar, si Sánchez o Puigdemont", aseguraba el pasado domingo una persona con información sobre el desarrollo de las conversaciones entre PSOE y Junts. Unas palabras muy diferentes a las que pronunciaba el líder independentista el jueves por la noche, cuando afirmó que no pensaba rebajar "la prudencia y precaución" que ha "mantenido hasta ahora por más prisas que algunos tengan".

Entre ambas declaraciones ha pasado prácticamente una semana en la que han surgido tensiones de última hora que han dilatado el cierre final de un acuerdo que parecía inminente cuando Sánchez, el sábado pasado, apostó pública y abiertamente por una amnistía para conseguir el "reencuentro total" en Cataluña. "En el interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía por los hechos acaecidos en la década pasada", señaló el presidente, que afirmó que "hay que hacer de la necesidad, virtud" y aprovechar que esta medida "es una condición para que haya un Gobierno de progreso" para ponerla en marcha.

El presidente también aprovechó un día después para dirigirse a las bases del PSOE y pedirles por carta que apoyaran la amnistía, que definió como "el camino correcto". Pero el mayor símbolo de que los socialistas ha decidido dar el todo por el todo con este asunto se produjo el lunes, cuando el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, número 3 del partido, viajó a Bruselas para reunirse con Carles Puigdemont. Se trató de la primera reunión de un dirigente socialista con el líder de Junts desde que este se fugó de España en 2017. Y no fue secreta, sino que el propio PSOE informó de ella, fotografía incluida.

La recta final de las negociaciones siguió su curso sin que estas se vieran afectadas por la decisión de todos los potenciales socios de Sánchez de ausentarse del acto de jura de la Constitución de la princesa Leonor, que tuvo lugar el pasado martes en el Congreso. El jueves se perfilaba como el día clave, y tanto en el PSOE como en Sumar se confiaba en que las negociaciones pudieran cerrarse esa misma jornada. Puigdemont, de hecho, convocó a la cúpula de Junts en Bruselas para discutir el borrador final del acuerdo sobre la amnistía y darle luz verde, y llegó a convocar una conferencia de prensa.

No obstante, lo que a primera hora de la mañana parecía encarrilado se fue torciendo con el paso de las horas. La comparecencia del expresident, inicialmente programada para las 12.30, fue primero puesta en suspenso y, después, cancelada. Y, posteriormente, el PSOE anunció su acuerdo con ERC para la investidura, con el que los republicanos catalanes, adversarios acérrimos de Junts por la hegemonía del espacio independentista catalán, consiguen apuntarse el tanto del traspaso de las competencias del servicio de Rodalies a la Generalitat y la condonación del 20% de la deuda de Cataluña con el Estado.

Ese acuerdo PSOE-ERC sentó fatal en las filas de Junts, y buena muestra de ello es la carta enviada este viernes por su secretario general, Jordi Turull, a la dirección del partido, en la que carga contra un pacto del que dice que "algunas partes generan perplejidad", tal y como adelantó La Vanguardia. Todas las fuentes consultadas consideran que la pésima relación que mantienen los dos principales partidos independentistas es una de las causas que han bloqueado las negociaciones en su recta final, y algunas de ellas sostienen que Junts está buscando escenificar que negocia más duramente que ERC de cara al electorado secesionista.

No obstante, las negociaciones también se han encontrado al final con un escollo de última hora: la definición exacta del texto legal de la amnistía y, en concreto, el detalle de cuáles podrán ser sus beneficiarios. El PSOE quiere ser enormemente cuidadoso para que no puedan acogerse a la medida de gracia personas que han cometido delitos que no se relacionan directamente con el procés, como puede ser la expresidenta del Parlament, Laura Borrás, condenada en marzo a cuatro años y medio de cárcel y 13 de inhabilitación por trocear contratos mientras dirigía la Institució de les Lletres Catalanes para poder adjudicarlos a dedo.

Santos Cerdán volvió a viajar el viernes a Bruselas para intentar reconducir la situación, pero no tuvo éxito. La reunión que mantuvieron Puigdemont y él acabó sin acuerdo. Y el expresident sigue firme en su mensaje: "Siempre hemos dicho que para tratar con el sistema político español todas precauciones son pocas. Nos mantenemos, y nos reafirmamos en ello". El final de la negociación sigue en vilo.